Brandýsek – Pozdeň 5:3

Domácí opět lepili sestavu (chyběli Šulc, Dojcsan a Marchal), ale do branky se po zranění vrátil Musel. Už začátek zápasu ukázal, že bude padat hodně gólů, když v 7. minutě svítil stav 2:1 pro domácí, když poprvé zazářil slalomem hostující Petržílka. Hosté ale do poločasu výsledek otočili na 2:3, kdy srovnal po blafáku zase Petržílka, pak sice odmítl hattrick, ale vzápětí Musel chyboval při odkopu a P. Štěpánek poslal Pozdeň do vedení.

Do druhé půle Brandýsek zavelel k obratu, do soupeře se zakousl a Porazil vyrovnal. Když pak Petržílka nedotáhl další slalom a vzápětí se trefil na druhé straně Erakovič, bylo hotovo. Konečnou podobu výsledku dal bombou z vápna Tesař, kterému krásně přistrčil míč proti noze Drozd. „Škoda, po šesti minutách, kdy to bylo 2:0, by si nikdo nevsadil na nás a v poločase zase na soupeře. Ale je to fotbal,“ hořce konstatoval pozdeňský Oldřich Štěpánek.

