Velké Přítočno – Hrdlív 5:0 (3:0)

Přítočno tentokrát díky skvělému vstupu zvládlo i domácí zápas a přezimuje na krásné druhé příčce tabulky, to se možná nečekalo. Hrdlív v poslední době zahrál pár slušných partií, tady ale bez střelce Nového neměl glanc a navíc domácím doslova daroval první dva góly. Předčasné dárky dali zadáci po nedorozuměních s brankářem Zobinou Matyáši Holasovi a ten si je vzal bez uzardění. Do půle to bylo 3:0 a Hrdlív se moc nezvedl ani po přestávce, brankář Nedvěd ani nemusel nic moc chytat.

„Soupeř nás to usnadnil svými chybami v úvodu, pak už jsme to v pohodě kontrolovali. Čekal jsme od nich víc, i když jim scházel ten šikovnej kluk ze Slavie. Uměli si to strčit, ale do šancí jsme je moc nepouštěli,“ mínil domácí trenér Petr Fíman a je spokojen, jak jeho tým podzim zahrál. „Ale jó, bylo to slušné. Nejdou nám penalty, bodů mohlo být víc. Jenže my se nikam necpeme, takže na jaře snad budeme v pohodě. Je fajn, že nás je sice málo, ale všichni kluci jsou dobří a nikdo tam není jak se říká do počtu,“ je rád Petr Fíman.

Jeho protějšek Karel Petrášek měl jasno: zbytečné chyby zavinily, že po dvaceti minutách bylo po zápase. „Vstup se nám vůbec nepovedl a pak je to těžké, protože domácí mají zkušený tým, proto hrají špičku soutěže. My jsme se vydali cestou generační obměny, z toho důvodu máme výsledkové výkyvy. Svému týmu věřím, má potenciál do budoucna. V zimní přestávce zapracujeme na kvalitě, aby se na jaře dostavily výsledky,“ slíbil kouč Hrdlíva.