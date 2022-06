Bylo totiž jasné, že sestupují všechna čtyři zmíněná mužstva. I když vše teprve potvrdí orgány, které mají vše v gesci. „Ani šéf českých soutěží mi ještě nepotvrdil, kdo shora spadne. Až to udělá definitivně, uděláme to i my,“ nechce dávat konečné rozhodnutí sekretáře OFS Kladno Ondřej Ježek.

Na Slovanu sestupu jakoby odmítali věřit. Zápas ve vedru raději odehráli naplno a výhrou 9:1 se udrželi na 10. místě. Stát se ještě může cokoliv, i když v případě něčího odstoupení by nabídku postupu dostal nejlepší druhý tým ze třetích tříd – Tuchlovice B by ji zřejmě přijaly.

Zápas měl i jednu hezkou událost, dlouholeté srdce Slovanu Václav Kulhánek si zahrál konečně se svým synem Tomášem!

FOTO: Klika, jakou už Švermov nikdy mít nebude. Jedo svoje selhání skously

Také na Novu mělo utkání jasného vítěze, domácí i díky hattricku Hovorky vyhráli nad Buštěhradem 7:0 a jsou jedenáctí. Hosté poslední…

Novo si dokopnou udělalo už v pátek a kluci se tady dohodli, že budou hrát dál, i když byla na stole také varianta, že klub, který má přijít o hřiště (prodal ho městu), nebude vůbec pokračovat.

Nedělní zápas mužstvu vyšel, stínem je ale vážné zranění Vojty Šromovského, jemuž praskla achillovka.

V dalších zápasech relativně o nic nešlo. Kromě Kročehlav, které senzačně vyloupily už v sobotu Vraný 3:1 a definitivně odskočily kvartetu na chvostu. „Loni jsme byli na postup, ale nebýt při letošní marodce pomoci dorostenců, tak bychom soutěž ani nedohráli,“ uznal tentokrát po zranění konečně hrající trenér Josef Andrles tím, že mladíci dali ve Vraném dva ze tří gólů.

Duel Brandýsek – Družec byl zase přímou bitvou o třetí místo. Mělo to šťávu i kvalitu, ale chyběly góly. Když to vypadalo na 0:0, útočnější hosté rozhodli Janem Čurdou. Běžela 90. minuta! „Povedla se nám kombinace s Lukášem Mačurou a byli jsme odměněni za aktivitu, protože jsme vyhrát chtěli a otevřeli jsme hledí. Nicméně mělo to fakt docela kvalitu, výborní byli i domácí. Asi by tomu slušela víc remíza, i když nám sudí neuznal ještě gól Radima Lince za faul na gólmana,“ řekl Jan Čurda.

Smečno přivítalo po zranění Václava Baža a střelec dovedl spolu s dalším dvougólovým Valtou mužstvok jasné výhře 4:1 v Černuci a pátému místu. Zlonice zase v přímé bitvě o šestou příčku nedaly šanci Lidicím, do jejichž branky musel někdejší prvoligový střelec Jaromír Šilhan. Dostal čtyři kousky – prý to mohlo být lepší…

Na jaro co nejrychleji budou chtít zapomenout Vinařice. V posledním zápase doma dvakrát díky Michalu Týglovi dokonce vedly na druhou Pozdní. Hosté zazdívali šance včetně penalty, ale brzy po druhém gólu srovnal šibenicí Hadrika a pak rozhodl největší spalovač dne Štěpánek.

Drsné zprávy pro fotbalové Kladensko, sestupuje nově sedm týmů!

Okresní přebor – muži

26. kolo: Zlonice – Lidice 4:0 (5. Douša, 6. Klusáček, 20. Havliš, 84. Nauš), Černuc – Smečno 1:4 (75. Červášek – 9. a 36. V. Bažo, 12. a 40. Valta), Brandýsek – Družec 0:1 (90. Čurda), Vinařice – Pozdeň 2:3 (11. a 63. M. Tygl – 17. Petržílka, 64. Hadrika, 67. Štěpánek), Novo Kladno – Buštěhrad 7:0 (2. Dorážka, 8. a 39. Šmolík, 12., 37. a 70. Hovorka, 55. Jung), Slovan Kladno – Libušín 9:1 (1., 36. 68. Střela, 30. Studenovský, 42. Hvězda, 47., 66. a 81. Rác, 75. Tyburec – 10. Jechumtál), Vraný – Kročehlavy 1:3 (56. Novák – 5. Holas, 10. Ježek, 62. Hehejík)

1. Vraný 26 20 1 1 4 95:33 63

2. Pozdeň 26 15 3 1 7 85:48 52

3. Družec 26 14 2 2 8 65:31 48

4. Brandýsek 26 14 2 2 8 64:45 48

5. Smečno 26 10 6 0 10 72:60 42

6. Zlonice 26 10 2 3 11 72:67 37

7. Lidice 26 10 2 1 13 77:80 35

8. Černuc 26 9 2 3 12 51:56 34

9. Vinařice 26 10 0 4 12 57:77 34

10. Kročehl. 26 9 2 3 12 36:66 34

11. Slovan 26 9 2 1 14 65:69 32

12. Novo 26 8 1 4 13 52:79 30

13. Libušín B 26 6 3 5 12 42:88 29

14. Buštěhrad 26 5 5 3 13 41:75 28

III. třída – skupina A

26. kolo: Kam. Žehrovice – Velké Přítočno B 5:3 (43. Voštinka, 61. a 81. Jeništa, 68. a 75. Stehlík, 81. Jeništa – 28. Šiler, 40. Vinklar, 85. Pucholt), Běleč – Braškov B 1:1 pen. 4:5 (31. Diviš – 89. Nejedlý), Kačice – Dubí 1:8 (26. Heller – 16., 34. a 59. Říha, 48. Slezák, 61.,70. a 80. Bořík, 85. vl. Pucholt, 80. Bořík), Hřebeč B – Slavoj Kladno 1:8 (53. Faktor – 1., 18. a 75. Kolbaba, 3. vl. Urban, 10. Tůma, 19. Zieber, 34. Vašek, 78. Vrchlavský), Tuchlovice B – Bratronice 3:0 (26. Procházka, 39. Červenka, 86. Hořejší).

1. Slavoj Kl. 22 18 1 1 2 117:32 57

2. Tuchlov. B 22 15 3 1 3 73:30 52

3. V. Dobrá B 22 14 1 2 5 85:51 46

4. Bratronice 22 11 4 1 6 75:40 42

5. Dubí 22 12 2 2 6 95:61 42

6. Hřebeč B 22 12 1 1 8 71:56 39

7. Braškov B 22 7 1 3 11 41:69 26

8. K. Žehrov. 22 5 2 3 12 52:63 22

9. Běleč 22 6 1 2 13 30:66 22

10. Lhota B 22 5 2 1 14 44:84 20

11. V. Přítoč. 22 5 1 1 15 40:111 18

12. Kačice 22 2 1 2 17 31:91 10

III. třída sk. B

26. kolo: Dřetovice – Hrdlív 0:2 (68. Nový, 71. Svoboda), Otvovice – Koleč 3:1 (29. Břicháček, 77. Kvapil, 90. Nowak – 32. Podhrázský), Tuřany – Stehelčeves 5:5 pen. 4:2 (3. Průcha, 6., 9., 17. a 79. Plachý – 42. Dobrocsanyi , 44. z pen., 64. a 72. Skořepa, 90. Hafenrichter), Blevice – Pchery 13:1 (2. Lukeš, 4., 77. a 80. Měkota, 7. a 70. Šerák, 10., 15. a 66. Kinský, 30. Hora, 44. a 60. Pohořal, 50. Bauer – 88. Thanh Trung), Zichovec – Žižice 5:0 (6. Forster, 52. a 88. Vokřál, 70. Vaněk, 79. Pospíšil), Zvoleněves – Knovíz 1:1 pen. 4:2 (21. Calta – 7. Nejman)

1. Hrdlív 24 20 2 0 2 119:26 64

2. Žižice 24 14 2 2 6 66:47 48

3. Stehelčev. 24 13 2 5 4 63:48 48

4. Dřetovice 24 13 1 2 8 80:41 43

5. Blevice 24 10 3 5 6 66:49 41

6. Zichovec 24 11 2 4 7 67:56 41

7. Tuřany 24 11 2 1 10 66:62 38

8. Otvovice 24 8 4 2 10 57:56 34

9. Zvoleněves 24 7 4 2 11 54:49 31

10. Knovíz 24 7 3 2 12 57:72 29

11. Pchery 24 4 2 3 15 29:92 19

12. Neuměř. 24 4 2 1 17 38:107 17

13. Koleč 24 4 1 1 18 27:84 15

IV. třída

26. kolo: Černuc B – Stochov 0:3 (23. Rus, 67. Kácha, 71. Slusariuc), Slatina – Družec B 1:6 (11. Oluwatosin – 22., 55., 66. a 77. Linc, 33. Čermák, 88. Řehák), Pletený Újezd – Pozdeň B 0:1 (77. Sihela), Neuměřice B – Hrdlív B 4:3 (11. Kaprál, 53. Rott, 68. Dufek, 77. Horyna – 72. Vondrák, 79. Červenka, 88. z pen. Mišik), Zichovec B – Slavoj Kladno B 4:2 (51. Pivoňka, 62. Pospíšil, 71. a 85. Průcha – 52. a 87. Tichý),

1. Olovnice 22 17 2 0 3 68:22 55

2. Pozdeň B 22 14 2 1 5 59:38 47

3. Stochov 22 14 0 0 8 90:59 42

4. Slavoj Kl. 22 13 0 1 8 82:53 40

5. Černuc B 22 11 2 2 7 74:51 39

6. Družec B 22 10 3 1 8 70:58 37

7. Slatina 22 11 1 2 8 76:67 37

8. Pl. Újezd 22 11 0 2 9 60:48 35

9. Hrdlív B 22 7 1 2 12 53:62 25

10. Zákolany 22 5 0 0 17 57:100 15

11. Zichovec 22 3 1 1 17 41:93 12

12. Neuměřice 22 3 1 1 17 42:121 12