Jedomělice – Velké Přítočno 1:2

Přítočno před časem v Jedo vyhrálo, recept tak jen zopakovalo. Naladil ho po chybě obrany první trefou Holeček, ale pak se domácí zlepšili. Jenže lehkost zakončení z první kol se jim vytratila, a tak byli rádi, že chvíli před půlí Rudolecký pěkně kopnutým trestňákem aspoň vyrovnal.

Po přestávce se zdálo, že domácí roli favorita potvrdí. Měli převahu, ale chyběl jim moment překvapení, atak se hosté s jistým gólmanem Nedvědem dobře bránili. Počkali si na svou šanci a tu zblízka proměnil Senko, i když brankář Pospíšil dobře zasáhl. „Už jsme bohužel nenašli odpověď, budeme se muset zlepšit, abychom se zase vrátili do pohody,“ uvědomuje si hrající trenér Jedo Martin Janda.

Hostující Dušan Holeček přiznal, že to byla pořádná šichta. "Těžký zápas s velmi kvalitním soupeřem. První poločas byl vyrovnaný a ve druhém se soupeř dostal do tlaku díky standardním situacím. My jsme však dobře bránili a vyšel nám jeden z brejků," řekl.