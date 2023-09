Družec zářil, ale po půli měl utrum

Také Družec zatím bere jen výhry, i když jedna s Přítočnem byla až po penaltách. Proti Černuci tým zářil do poločasu, kdy nastřílel čtyři branky, ale po obrátce se vše změnilo a už se trefili jenom hosté na 4:1. „Do poločasu to bylo super. Dali jsme rychlý gól a pak to šlo samo. Po obrátce to však byla od nás hrůza, měli jsme až moc v hlavách, že je rozhodnuto,“ mrzelo trochu trenéra Družce Tomáše Blažka, jehož týmu ještě chytal Michal Pergl, která má ale chybět, a tak se mluví o příchodu Radka Zacha z Lidic. „Zatím je to v jednání,“ upřesnil Blažek.