Vše se otočilo po přestávce, kdy do té doby matný Družec šlápl na plyn a najednou byl lepším celkem on. Jenže obrovské šance zahazoval a nechával vyniknout brankáře Josefa Pospíšila. A tak nakonec hosté slavili. „Jedomělice s Ráďou Kroutilem vepředu potvrzovaly v první půli kvalitu a zaslouženě vedly, ale po změně stran jsme ovládli hru my, herně i fyzicky. Jenže v šancích trefujeme tyčku nebo gólmana, doslova jsme urazili paní Štěstěnu. Od začátku sezony máme stejný problém jako loni – produktivitu!“ posteskl si hrající trenér Družce Ondřej Burant.

Hostující Martin Janda přiznal, že poločasy byly úplně rozdílné. „Začali jsme dobře, na velkém hřišti jsme se snažili mít míč na kopačkách a dostávat se do šancí. Dali jsme gól, měli jsme další šance, dali tyčku, ale po obrátce se obraz hry úplně změnil. Jen jsme odkopávali balony a soupeř nás jednoznačně zatlačil,“ přiznal Janda.

Pochválil brankáře Pospíšila, kdy chytil řadu šancí. „Patří mu velký dík, my ostatní jsme druhou půli moc nezvládli, jen jsme se bránili. Ale i takové zápasy jsou a dokázali jsme si, že i za takových okolností jsme schopní udržet čisté konto. Hra však optimální nebyla, příští týden budeme snad lepší. Máme šest bodů a historie se nebude ptát, jak jsme je získali,“ komentoval cennou výhru Martin Janda.

Hrdlív - Tuchlovice B 2:5

Úžasný David Dittrich řídil čtyřmi góly výhru Tuchlovic na hřišti Hrdlíva. Ten zápas zdramatizoval za stavu 0:4 dvěma trefami, ale právě Dittrich přidal pátý gólů hosté a definitivně tak rozhodl. „To byl zlomový moment, David jen zpečetil svůj skvělý výkon,“ pochválil střelce trenér hostů Lukáš Muláček.

Lépe přitom začali domácí, ale šance zahodili a do jejich sítě začal padal jeden za druhým. A když se na přelomu poločasů dvakrát prosadili Mišikem a Novým a nadechovali se za stavu 2:4 k náporu, přišel pátý gól. Pak už Tuchlovice B bránily dobře.

„Hodnotí se mi to těžce, jelikož jsme byli tři čtvrtě utkání lepší. Výsledek neodpovídá hře, ale soupeř nám ukázal, jak umí být produktivní. Bohužel jsme mu to ulehčili našimi individuálními chybami. Během pěti minut jsme dostali tři góly, přitom kdybychom vedli do 20. minuty opačným rozdílem, tak se nemohl nikdo divit,“kroutil hlavou zklamaný trenér Hrdlíva Karel Petrášek.

Hráče přesto pochválil, ale jen za bojovnost. „Nerad chválím jednotlivce, ale musím udělat výjimku a pochválit Vojtu Kose, který zahrál fantastický zápas a byl nejlepším hráčem na hřišti,“ dodal Petrášek.

Jeho protějšek Lukáš Muláček také přiznal, že začátek jeho týmu nebyl ideální. „Domácí nás zatlačili, naštěstí neproměnili své šance a naopak my jsme potrestali jejich chyby a do půle dali čtyři góly. Mrzí mě vyloučení Kacafírka (68.), ale i bez něho se už zápas za stavu 2:5 dohrával a my získali první vítězství v sezoně.“

Brandýsek – Hřebeč B 1:4

Na Brandýsek zavítalo béčko Hřebče a přivezlo kvalitní sestavu, včetně brankáře Martina Vokouna, který na Brandýsku vyrůstal a dělal zde své první fotbalové krůčky. I díky němu a dalším posilám z áčka (Melichar, Hajný, M. Mentberger, Dragošek) se hrál fotbal převyšující úroveň okresního přeboru. Rychlý, důrazný a kombinační fotbal bavil diváky od první minuty. Hosté byli od začátku mírně lepší, ale domácí jim nic nedali zadarmo a byli jim vyrovnaným soupeřem a šancí měli také dost.

V 15. minutě se individuálně prosadil Hajný a stanovil poločasový výsledek na 0:1. Po deseti minutách se hosté prosadili znovu V. Voštinkou. V 77. minutě vykřesal pro domácí naději Porazil, když vymetl Vokounovi v sólovém úniku šibenici.

Domácí se pak vrhli do útoku, ale výsledkem byla penalta pro hosty v 90. minutě, kterou proměnil Dragošek. Konečnou podobu výsledku dal v 93. minutě veterán Stuchlý, který dorážel míč do prázdné branky.

Švermov – Velké Přítočno 2:3 na penalty

Ve Švermově sklapla Csaplárova past. Mladý celek domácích znepříjemňoval hostů život rychlými brejky, ze kterých se podařilo skórovat Zimovi a Frühaufovi. Hosté svoje šance neproměnili a na přelomu poločasů vstoupily do hry červené karty. V nastaveném čase bouchly saze v Lukáši Senkovi, chytil jednoho z domácích mladíků pod krkem a sudí Ondřej Pech ho vyloučil.

Švermov měl trumfy v rukách, vedení 2:0 a o chlapa víc, ale v případě Baníku spíš o kluka víc a právě na mladí a nezkušenost tým doplatil. Vojtěch Cipl zajel hned po pauze skluzem do soupeře a v tu chvíli si neuvědomil, že už má jednu žlutou. A tak se síly vyrovnaly a Přítočno toho využilo.

Po vstřeleném kontaktním gólu Vinklara v 61. minutě hosté ještě víc ožili a bylo jen otázkou času, kdy se jim povede vyrovnat. Ujala se střela Andra deset minut před koncem a zápas pak došel až do penaltového rozstřelu. Tam už byli Přítočenští stoprocentní a urvali bod navíc.

„Skórovat jsme měli už to půle, zejména Honzovi Dáňovi ale nebylo souzeno skórovat. Po zkratu Lukáše Senka jsme šli do druhé půle se záměrem hrát pořád stejně, koukatelný fotbal. Vyplatilo se to,“ byl rád trenér Velkého Přítočna Roman Pavelec, podle něhož nakonec jeho tým získal druhý bod zaslouženě.

Smečno – Pozdeň 5:0

Našlapané Smečno vstoupilo do sezony dalo by se napsat fantasticky, kdyby… Kdyby se za jasného stavu 4:0 nenechal klukovsky vyloučit Miroslav Balík. Naskočil na soupeře a propnutou nohou ho trefil do oblasti holenní kosti a kolena. Hráč Pozdně musel do nemocnice a Balíkovi to teprve spočítají fotbalové paragrafy.

Tohle se tedy nepovedlo, ale jinak Smečno potvrdilo, že patří k lepším týmům přeboru. Už po pár minutách si naskočil Naiman na centr P. Baža a hlavou otevřel skóre. Pozdeň bez gólmana Košty a zkušeného Hadriky se nestíhala bránit.

Do poločasu se jí vysmekl dvakrát Václav Bažo, jednou i zmíněný Balík a už to bylo 4:0.

Po Balíkově extempore domácí ve druhé půli lehce ubrali, na plac šel po pěti letech pauzy Spišiak, ale nulu tým udržel a V. Bažo dotáhl hattrick.

„Tým potvrdil, co ukazoval při letní přípravě, že svou kvalitu má. Pozdeň vůbec nehrála špatně, ale přehráli jsme ji a mohli i větší rozdílem,“ mínil kouč Smečna Jiří Vápeník a k prohřešku své opory Miroslava Balíka řekl: „Tohle přehnal a soupeř na něho byl právem naštvaný. Po zápase ho to ale mrzelo a štvalo,“ dodal trenér.

Olovnice – Žižice 5:2

Na konci poločasu se po gólech domácích Vorlíčka, Hajného a Ocáska zdálo vymalováno, ale kdeže! Zkušený Jan Peška před půlí vrátil Žižice do hry a zápas byl rázem v jiném módu. Když dal Bělohradský v 66. minutě na 3:2, už byli Olovničtí i dost nervózní a mohli dostat třetí branku. Jenže hosté už další šance nedali a v nastaveném čase je Vorlíček a Putz dorazili. Dramatický duel tak nakonec skončil jasným výsledkem, Olovnice tak jako před týdnem ve Hřebči měla závěr drtivý.

„První poločas byl pro nás přísný, domácí tam proměnili šance a byli lepší. Druhý poločas byl už vyrovnaný a dostali jsme soupeře pod tlak. Dvě branky domácí znervózněly a přicházely další šance, které jsme nedokázali proměnit. Před koncem jsme hru otevřeli a dostali další dva góly. Přesto jsem spokojen, druhý poločas byl i herně fajn a budeme bojovat dál,“ slibuje žižický trenér Petr Koten.

Hostouň B – Lhota 6:3

Další zápas, který byl dlouho vyrovnaný, ale nakonec skončil jasným výsledkem. Za stavu 3:3 vše zlomil bývalý reprezentant Tomáš Marek dvěma trefami a Hostouň tak splnila povinnost, protože na zdejší posvícení se nic jiného než tři body nebere. "No byli jsme trochu pod tlakem," přiznal s úsměvem Jiří Kubát.

V podání Hostouně to byla posvícenská „otcojízda“, kdy v sestavě naskočili oba jmenovci Oskar a Adam Fotrové. Byli pořádně cítit, Oskar – někdejší mládežnický reprezentant, dal hattrick, Adam přidal jeden gól. A o zásazích Tomáše Marka byla už řeč, ty zápas zlomily.

Protože Hostouň posílil ještě Michal Kubáň, také donedávna opora áčka, bylo jasné, že to bude mít Lhota oslabená o D. Danylyche a odchodem Vlasatého těžké. Zprvu se držela statečně, pěkný zápas sehrál dvougólový Marek Čurda, jenže nakonec její útok odpadl a obrana na výborné hráče soupeře nestačila.

"Naši hráči si nějakou dobu mysleli, že to za ně všechno uhrají kluci z áčka, tak jsme jim museli vysvětlit, že tak to ve fotbale nechodí a že jim Lhota nedá nic zadarmo, což potvrdila. Bylo také důležité pochopit, že není potřeba hrát každou akci do prázdné brány, to se ve fotbale nevyplácí. Nakonec naše kvalita byla rozhodující," dodal Jiří Kubát.

Doplňme ještě malou hříčku s příjmeními, protože mít v mužstvu dva Fotry a ještě Dědečka, to už vypadá spíš na Family Party než fotbalový posvícenský zápas…