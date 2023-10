Pozdeň – Kročehlavy 2:1

Domácí se radují, hosté vypisují konkurz na střelce. Nastoupili se šesti dorostenci, domácí se třemi. Lepší byly Kročehlavy, pěkně kombinovaly, měly přečíslení, šance, ale Zikán ani Matějka je nevyřešili, zákrok na druhého jmenovaného pak rozhodčí penaltově na rozdíl od hostů neviděl. A skórovali domácí - Cífka rybičkou potěšil fanoušky - 1:0.

Druhý poločas začala Pozdeň dobře, ale M. Štěpánek z úhlu nastřelil gólmana Fajfrlíka. Pak hráli hlavně hosté. Kraus ještě pálil kousek nad, ale v 62. min. Matějka po uličce prostřelil Koštu a začínalo se od nuly. Další nebezpečné situace v podobě zakončení Blandy a Matějky už gólem neskončily, a tak udeřili domácí. Nejprve přišlo varování, domácí útočník z ofsajdové pozice zbytečně doklepl míč mířící do branky. Za což se domácí na arbitry dost zlobili, hlavní Nykl totiž domlouval asistentovi, který zvedl fáborek dodatečně.

To Pozdeň zdravě nakrklo a rozhodla. V 83. min. Přišel centr na zadní tyč, který trkl hlavou do sítě Petr Štěpánek - 2:1. „Na tento hřebík jsme už nedokázali zareagovat a z Pozdně odjíždíme s prázdnou. Z utkání jsme si měli odvézt minimálně bod, ale bohužel nám to tam nepadá!“ litoval kročehlavský Martin Pergl.