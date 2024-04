Jedomělice – Černuc 4:0

Skoro hodinu marně dobývaly jedomělické šiky raněné porážkou v Přítočně marně branku černuckého fantoma Viktora Losy. Vše protrhl Radošinský a pak už to šlo ráz naráz. Dvakrát se prosadil bomber Mrština a jestli brakové detektivky určují zásadní pravidlo, že vrahem je vždycky zahradník, tak právě Zahradník jako poslední zakopal černucké naděje pod někdy neposedný trávník jedomělického hřiště.

„Pro nás to byl těžký zápas po tom nepovedeném v Přítočně, o kterém jsme si museli trochu promluvit. Snad všichni pochopili, jak to myslíme, a jak chceme dělat fotbal, aby nás bavil. Byli jsme lepší a Černuc se v podstatě jen bránila a zkoušela nákopy na brejky, což jsme uhlídali. Z týmu jsem cítil, že to dopadne dobře a že minimálně jeden gól dáme. To se potvrdilo po přestávce, kdy jsme převahu potvrdili krásnými čtyřmi góly. Je to vzpruha a jediná škoda je, že v příštím kole stojíme. Pak nás čeká Olovnice, to bude těžký zápas, na který zase musíme tým nastartovat,“ plánuje trenér Jedomělic Martin Janda, který se proti Želvě už asi po delším čase vrátí do sestavy. Aspoň podle facebooku, kde u fotky s dcerkou napsal, že příště už bude v dresu…