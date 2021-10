Zlonice začaly střílet branky na hřišti Vinařic moc pozdě, za stavu 5:1. Přesto v poslední desetiminutovce daly tři a nakonec z toho bylo ještě malé drama. „Vystřídali jsme dorostence, aby si zahráli a pak dva kluci kvůli zranění skončili, najednou nás tak bylo devět. A byl málem průšvih,“ smál se vedoucí týmu Luboš Sládeka pochválil obránce Doležala za povedený záskok v bráně.

Nezaváhala ani vedoucí Pozdeň, která sice nechala poslední Buštěhrad kombinovat, ale ten proměnil jen jednu šanci. Když Pozdeň po pauze rychle utekla na 4:1, už jen čekala na chyby hostů.

Stejný výsledek 6:1 se zrodil ve Smečně, které už zápas, jaký sehrálo s Kročehlavy, potřebovalo jako sůl. Hosté neměli nárok.

Před týdnem přitom šokovali proti Vranému, které se nyní vrátilo na vítěznou vlnu v Lidicích. Jejich veteráni sice do půle nečekaně vedli, ale další překvápko žhavý kandidát na postup nepřipustil.

„Trochu jsme se srovnávali s dost hrbolatým terénem, ale v pauze jsme si něco řekli a pak nám pomohly slepené góly. Lidicím citelně chyběl Honza Procházka a my už jim pak nedovolili ani šance,“ těšilo trenéra Davida Cimrmana, který za Vraný hrával v době jeho velké slávy a teď by do klubu s krásným zázemím rád pomohl vrátit krajskou soutěž. „Ale přebor je letos strašně vyrovnaný, skutečně každý může porazit každého. Myslel jsem, že bychom mohli už mít náskok, ale asi to bude vyrovnané do konce,“ přehodnotil názor otec brankářské naděje SK Kladno.

Z favoritů uspěl i Brandýsek, byť mu Novo zatápělo do poslední minuty. Druhý kladenský tým Slovan překvapil v Černuci, která zatím pluje na vlnách – teď je aktuálně vlna spodní a hodně ledová.

Ve třetích třídách se bojovalo o druhé příčky. V áčku uspěla Velká Dobrá B nad Dubím, kterému vedení 1:0 nebylo k ničemu (4:1). Blevice pak ve skupině B vynulovaly Dřetovice a díky Bělohradského mušce slavily výhru 2:0. Ve čtvrté třídě se měnilo pořadí v čele. Béčko Slavoje Kladno nemělo nárok ve Družci a v čele ho střídá Slatina, která sice s Neuměřicemi darebně bránila, ale bere výhru 8:4.

Okresní přebor

7. kolo: Vinařice – Zlonice 5:4 (21. a 38. Zelenka, 58. Havlena, 60. a 75. Machuta – 39. a 81. Kasl, 89. Shulha, 92. Samek), Brandýsek – Novo Kladno 3:1 (29. Basel, 31. a 90+3. Stibor – 32. Šmolík), Černuc – Slovan Kladno 0:2 (28. Bělohlávek, 48. Veselý), Lidice – Vraný 2:6 (17. Šilhan, 29. Pěchovič – 23. a 50. Kubík, 49. Volf, 70. Suk, 72. Fedrhanc, 90. Shamin), Smečno – Kročehlavy 6:1 (11. a 76. Bažo, 20. Valta, 29. Spišiak, 47. Mucha, 70. Vožeh – 71. Bouček), Družec – Libušín 9:1 (18. a 83. Čurda, 23., 37. Radim Linc, 70. Radek Linc, 31. L. Mačura, 65. Hlusička, 74. Čermák, 86. Gestberger – 78. Bučko), Pozdeň – Buštěhrad 6:1 (2. ,52. z pen. a 63. Štěpánek, 21. vl. Týč,, 65. a 78. Hadrika – 31. Jindra).

III. třída – skupina A

7. kolo: Běleč – Hřebeč B 1:2 (73. Dvořák – 19. Voštinka, 23. Hanzlík), Velké Přítočno B – Tuchlovice B 1:6 (65. Šiler – 16., 49., 60. Procházka, 29. Kacafírek, 64. Jeništa, 81. Vaigl), Braškov B – Bratronice 0:10 (8., 22.. 59., 72., 82. a 88. Mošnička, 33. a 66. Kníže, 49. Varecha, 80. Varecha), Lhota B – Slavoj Kladno 0:4 (10. Kolbaba, 15. Markov, 28. Rouček, 79. vl. Timighe), V. Dobrá B – Dubí 4:1 (28. z pen. Linhart, 43. Čibera, 62. a 79. Vorel – 22. Kníže).

III. třída – skupina B

7. kolo: Blevice – Dřetovice 2:0 (13. a 20. Bělohradský), Tuřany – Neuměřice 5:2 (21., 35. a 62. Hansl, 57. Nagy, 69. Průcha – 31. Fundák, 78. Macák), Otvovice – Zichovec 4:2 (22. a 40. Břicháček, 51. z pen. Nowak, 62. Helebrant – 9. a 48. J. Vébr), Hrdlív – Zvoleněves 5:1 (1. Mračko, 33. Horník, 47. a 58. Raclavský, 82. Šťastný – 71. Kučera), Koleč – Knovíz 2:0 (66. vl. Novák, 77. Halík), Stehelčeves – Žižice 6:1 (12. Kořínek, 23. Hafenrichter, 30. a 38. Stehlík, 36. Dobrocsanyi, 83. Šťáhlavský – 43. Císař).

IV. třída

7. kolo: Slatina – Neuměřice B 8:4 (2. a 32. Klepek, 88. Spurný, 57. a 63. Oluwatosin, 40. a 48. Doležal, 34. Dobiáš – 76. Kinter, 74. Tlustý, 51. Pertlík, 5. Jaroš), Černuc B – Zichovec B 10:0 (4. Čechovský, 6. a 14. Hájek, 17. Snopek, 32., 43. a 76. Marcin, 39. Nosek, 53. Enický, 90. Drbal), Zákolany – Olovnice 1:6 (39. Neubauer – 18. a 52. Seidel, 23., 36. a 43. Vorlíček, 52. Seidel), Stochov – Třebichovice, Družec B – Slavoj Kladno B 7:1 (11., 15. a 27. Radek Linc, 19. Čermák, 68. Gestberger, 73. Vostarek, 78. Kozel – 88. Tůma), Pozdeň B – Hrdlív B 1:1 pen. 6:5 (20. Prokeš – 31. Vondrák).