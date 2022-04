Domácí litovali, že nezahráli zkušeněji, situacím se dalo podle vedoucího týmu Luboše Sládka předejít a třeba zakopnout míč. „Pak přišlo na penalty a ty moc neumíme,“ mrzelo ho.

Černuc doma prohrála s Pozdní 1:2. Hosté dlouho kralovali, z řady šancí ale vytěžili jen trefy Petržílky a Erby. Když v úvodu druhé části napálil Sachl jen tyčku, tak se ke slovu dostali domácí. Nowak snížil (57.) a rázem měla Černuc navrch a šance. Na druhé straně přišly brejky, pode hostů zastavované na hraně i penaltově. Rozhodčí Choleva to viděl jinak, a tak plály vášně a nervy byly našponované na obou stranách až do konce…

Jaro rozjely dobře Lidice, které v duelu týmů protkaných zkušenými borci přemohly po boji Družec 2:1. Skóre otevřel Radosta, vyrovnal Burant (63. Z K), ale poslední slovo patřilo Jiřímu Kubátovi (76.). Podle Jana Čurdy z týmu poražených byly šance na obou stranách a Lidice ukázaly, že zejména na svém specifickém hřišti jsou hodně silné. „Ale jejich výhra nebyla náhodná,“ řekl.

Drama viděl stadion Nova Kladno. Domácí tady v kladenském derby tekli 0:2 s Kročehlavy po dvou trestňácích Zíba a Blandy. Ale Packa snížil a v závěrečném tlaku si domácí vymodlili penaltu, kterou Sikora srovnal. „Předtím byla jedna jasnější penalta, tu ještě sudí nepískl, pak už naštěstí ano. Zato v penaltovém rozstřelu se nám nevedlo, hráči na něj ani nechtěli jít,“ nechápal trenér Nova Stanislav Jung.

Lhota hrála, hrála, ale góly stříleli ostřílení mazáci Hřebče

Smečno nemělo kliku s Lidicemi, ale podruhé už doma uspělo, byť Zlonice porazilo až 3:2 po rozstřelu. V kolonce střelců byl zase Bažo, ale tentokrát Václav, brácha kuchař musel vařit. „Měli jsme dvě šance, ale pak se Zlonice rozehrály a byly lepší. Když jsme v závěru vyrovnali na 1:1 a hned nám daly další gól, byli jsme skleslí, ale naštěstí Suda vysunul Vendu Baža a ten druhým gólem vyrovnal. Zvládli jsme i penalty (hosté čtyři zazdili!) a jsme rádi za cennou výhru,“ nekličkoval trenér Smečna Jiří Vápeník.

Brandýsek vedl dlouho nad Buštěhradem díky Tesařově penaltě, ale hosté měli šance a jednu v závěru Vávra proměnil. V rozstřelu chyboval jediný hráč, hostující, a tak druhý bod zůstal doma. „Před začátkem bychom remízu brali, ale teď mě mrzí, že jsme nevyhráli, protože jsme byli lepší a měli větší šance,“ mínil buštěhradský Aleš Šturm.

Tahákem třetí třídy byl ve skupině B souboj dvou nejlepších týmů – Stehelčevsi s Hrdlíva. Vedoucí Hrdlív zahrál velmi chytře a dobře, dokonale trestal z brejků chybující hosty a vyhrál 7:1. Za zmínku stojí další hattrick nejlepšího střelce soutěže Nového a také velká nula v kolonce karet. Přitom pískal sudí Dachovský, jenž minulý týden rozjel mariáš v Pozdni. Tady byly oba tým v pohodě, na to, o co se hrálo. „Oni podle mne splnili do puntíku svou taktiku a nám nevycházelo skoro nic. Hráli jsme do plných a jen po šestnáctku,“ uznal stehelčevský Pavel Hafenrichter.

Ve skupině A přesto, že šla Běleč po hlavičce Dvořáka do vedení, měla rezerva Velké Dobré celé utkání pod kontrolou a jen díky fantastickému výkonu domácího brankáře Šnobla, odjela pouze s čtyřbrankovým vítězstvím (M. Hašek, Stolár, Mertlík, Salvét).