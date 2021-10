Vraný vyhrálo v Družci 4:1. Domácí se zlobili, že první gól dostali z ofsajdu, ale stihli vyrovnat. Měli už v sobě ale moc emocí a zbytek zápasu nezvládli. Tomáš Blažek přiznal, že Vraný vyhrálo zaslouženě.

Pozdeň sice darovala střelci Rolnému jeden gól, ale její jednodušší styl kopni, běž a dej gól na Kročehlavy platil – 4:1. Hosté jsou poslední…

Černuc dlouho držela na uzdě Vinařice, po pauze dokonce utekla na 3:1, ale nestačilo to ani na bod. Velmi brzy bylo srovnáno a v 80. minutě rozhodl o výhře hostů Lukáš Srb.

Hodně vyrovnaný duel sehrál Brandýsek se Zlonicemi. Ty mají v poslední době peška a prohrály i teď, v 77. minutě rozhodl domácí Kroc.

Naopak s klidem zvládly domácí duely Smečno, Buštěhrad a hlavně Lidice. Smečenské naštval slovanista Rác vyrovnáním na 1:1, pak se totiž rozjeli a během dvaceti minut čtyřmi góly rozhodli.

Buštěhrad se odlepil ze dna výhrou nad Libušínem, ale Jan Kopřiva z týmu hostů ucedil, že tenhle zápas měl úroveň zhruba páté až šesté třídy… Domácí Aleš Šturm byl méně příkrý. "Zápas byl jednoznačný, Libušín byl odevzdaný. My kombinovali a neproměňovali šance. Mohli jsme vyhrát 15:0.. Byl to zápas odpovídající spodním příčkám tabulky..

Lidice po třech porážkách konečně zabraly a odneslo to Novo. přitom začalo slušně, ale brzy odpadlo a nakonec inkasovalo potupnou desítku. Dvěma góly ji ukončil Jaromír Šilhan, přitom po prohře svého Králova Dvora v ČFL (je asistentem kouč) vůbec nastoupit nechtěl. Ale v době pocovidové dříve než kdy předtím platí, že pokud chceš uspět, musíš přemluvit co možná nejvíc kluků, aby šli pomoci. A Lidičáci to s vytáhlým bomberem zvládli.

Teď se podíváme do třetí třídy. Hrál se tam jeden parádní zápas mezi Dubí a Slavojem Kladno. Ten bleskově vedl 2:0, pak domácí vyrovnali, ale následně dostali čtyři branky. Přesto se sympaticky nevzdali a snížili na konečných 5:6. „Krásný zápas se vším všudy, i s nervy na konec,“ rozplýval se kouč Slavoje Tomáš Egrmaier. Doplňme, že výhru 6:5 řídil hlavně Tomáš Rouček, dal pět gólů. Úžasný výkon někdejšího ligisty!

Ve třetí třídě A stojí za zmínku i vzepjetí béčka Tuchlovic v derby ve Lhotě. Domácí vedli už 3:0, ale hosté snížili a v poslední desetiminutovce duo "CH" - tedy Chochola s Chvátalem, vyrovnalo. Lhota si udělala radost aspoň vyhraným rozstřelem.

Podobně jako Tuchlovice zazářila v koncovce Kačice. V Přítočně rovněž tekla 1:3, ale Heller snížil a v poslední minutě Křeček vyrovnal. I tady nakonec domácí zvládli aspoň rozstřel.

I poslední mač byl dramatem a podobně jako v Dubí padlo také jedenáct branek. Béčko Čechie porazilo Bratronice 6:5 a opět po neskutečné koncovce. V té hostující kanonýr Mošnička vyrovnal na 5:5, ale ve druhé minutě nastavení Hašek rozhodl o výhře Doberáků.

Ve druhé skupině se povedl husarský kousek Zvoleněvsi, která remizovala na hřišti vedoucí Stehelčevsi a pak tam zvládla i rozstřel. V něm hostující gólman Truhlář nepustil ani jeden gól!

A ještě na skok do čtvrté třídy, kde Slavoj ke konci vypjatého mače v Hrdlívě srovnal na 3:3, ale poslední slovo patřilo domácímu Motyčkovi. Ten v poslední minutě dal dva slepené góly a Hrdlívští oslavili plnotučný víkend, protože uspělo i áčko, byť se s Neuměřicemi docela natrápilo.

Okresní přebor:

9. kolo: Brandýsek – Zlonice 2:1 (24. Hink, 77. Kroc – 64. Kasl), Černuc – Vinařice 3:5 (16. Jaroš, 49. Drobný, 53. z pen. Čechovský – 35. a 64. Tygl, 80. Srb, 60. z pen. Zelenka, 88. Machuta), Lidice – Novo Kladno 10:3 (5. z pen. a 24. Kubát, 11. a 50. Falout, 27. a 59. Pavelka, 48. a 63. Procházka, 81. a 84. Šilhan – 13. z pen. Šromovský, 17. Kovařík, 63. z pen. Bodmas), Smečno – Slovan Kladno 5:1 (23. a 67. Valta, 58. Mucha, 64. Suda, 76. Pokorný – 54. Rác), Družec – Vraný 1:4 (20. Mačura – 17. Kubík, 29. Fedrhanc, 79. Tajč, 82. Volf), Pozdeň – Kročehlavy 4:1 (5. a 49. Cífka, 36. a 41. Erba – 43. Rolný), Buštěhrad – Libušín 4:1 (7. Čečetka, 41. Vávra, 54. Jindra, 89. Lucký – 15. Jechumtál).

III. třída – skupina A

9. kolo: Velké Přítočno B – Kačice 4:3 PK (13. Kolářský, 37. Šiler, 40. Libjak – 20. a 76. Heller, 90. Křeček), Braškov B – Hřebeč B 1:3 (63. Najer – 31. Voštinka, 50. a 63. Servus), Lhota B – Tuchlovice B 3:3 pen. 4:2 (33. Nedvěd, 42. Dolejš, 55. Horák – 66. Kacafírek, 82. Chochola, 89. Chvátal), V. Dobrá B – Bratronice 6:5 (2. a 23. Mertlík, 11. a 92. Hašek, 30. Kopačinský, 46. Stolár – 12. Kníže, 33., 52. a 54. Varecha, 86. Mošnička), Dubí – Slavoj Kladno 5:6 (10. a 68. Bořík, 26. a 77. Říha, 70. R. Duda – 2., 4. 38., 57. a 59. Rouček, 45. Kolbaba).

III. třída – skupina B

9. kolo: Tuřany – Dřetovice 4:2 (35. z pen. Průcha, 60. Pejšek, 78. Plachý, 81. Frolík – 18. Pankevych, 50. Karabín), Otvovice – Blevice 0:3 (3. a 68. Měkota, 7. Bělohradský), Hrdlív – Neuměřice 2:0 (12. Raclavský, 18. Nový), Koleč – Zichovec 2:4 (56. Šulda, 88. Ibragimov – 23. z pen. Červenka, 62. a 71. Hošek, 73. Vaněk), Stehelčeves – Zvoleněves 2:2, pk 0:2 (59. Stehlík, 74. Hafenrichter – 44. Červený, 69. Pudil), Pchery – Knovíz 2:1 (31. a 62. Rada – 81. Klier).

IV. třída

9. kolo: Černuc B – Pletený Újezd 5:0 (9. a 75. Čechovský, 21. Marcin, 33. vl. Musil, 54. Szajko), Zákolany – Neuměřice B 6:2 (9. a 55. Novák, 10. Nosek, 26. z pen. a 57. Porazil, 42. Tvrdík – 29. Dufek, 65. Vedral), Stochov – Zichovec B 8:2 (7. Vorbach, 49. Rus, 79. Kácha, 73. Burle, 35. a 59. Coufal, 53. a 84. Jurgovski,– 75. Vaněk, 28. Kostelecký), Družec B – Olovnice 0:3 (7. a 33. Vorlíček, 60. Koblenc), Pozdeň B – Třebichovice 6:0 (5. a 9. Hotový, 31. a 38. Sachl, 48. Prokeš, 69. Sihela), Hrdlív B – Slavoj Kladno B 5:3 (12. Routner, 41. a 44. Raclavský, 89. a 90. Motyčka – 34. Tichý, 56. Rohusch, 84. z pen. Pražák).