Překvapením na účet lídra tabulky začala jarní část okresního přeboru fotbalistů. Jedomělice totiž získaly na půdě Hrdlíva jen bod a v čele už mají jen dvoubodový náskok na Velvary B, které znectily Brandýsek devíti kousky. Výborné výkony podaly rovněž Smečno, Družec nebo Tuchlovice B.

Sokol Lidice - Viktorie Černuc 2:5 (1:4), OP Kladno 23. 3. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Hrdlív - Jedomělice 1:1, na penalty 5:4

Hrdlív začal bez půlky základní sestavy proti Jedomělicím s respektem a hned inkasoval od Radošinského, ale pak se náhradníci rozkoukali a hru i skóre vyrovnali. Pomohlo jim, že se rozhodčí neshodli na tom, kdo bude házet aut, Raclavský míč zatáhl a našel Nového, který se nemýlil.

Po pauze se favorit zlepšil, zejména v závěru měl obrovské šance rozhodnout, ale brankář Zobina si nasadil klobouk kouzelníka Pokustóna a z něj vytáhl čtyři neskutečné zákroky. Už předtím ale musel ukázal čáry i jeho protějšek Pospíšil po brejku dvou hrdlívských borců.

Rozhodly až penalty, kde Zobina jednu střelu lapil, zatímco domácí byli neomylní a slaví bod navíc.

„Musím smeknout před týmem, který měl tolik absencí. Přesto splnil do puntíku vše, co jsme si řekli. Jedomělice jsou kvalitní tým, mají dobrého trenéra a přijely si pro tři body. My jsme rádi, že máme dva, penalty jsou loterie a štěstí se přiklonilo na naší stranu. Hráči ukázali vnitřní mentální sílu a vůli po vítězství,“ byl nadšený kouč Hrdlíva Miroslav Petrášek, podle něhož se rodí v Sokole nový tým a ten má stylově také nové kabiny.

Hostující Martin Janda byl lehce zklamán. „Začali jsme slušně, patnáct minut bylo v naší režii, Hrdlív měl asi respekt. Dali jsme i gól, ale paradoxně od té doby se vše změnilo, oni začali hrát důrazněji, byli u všeho dřív a my se do zápasu nedostali. O půlku jsme si něco řekli, šlo to lépe, ale na těžkém terénu se nám hrálo složitě, nedalo se hrát na zemi,“ litoval a mrzely ho zahozené šance ze závěru. „Nicméně zápas blbec vždycky přijde, ale věřím, že s Lidicemi to odčiníme a zase najedeme na vítěznou vlnu,“ dodal.

Družec - Velké Přítočno 4:2

S novými trenéry vyrukovali do boje o třetí místo borci Družce a Velkého Přítočna. Hosté hráli téměř celý zápas oslabení o vyloučeného Lukáše Blechu, a byť bojovali statečně, slaví Družec 4:2. V úvodu vedli hosté díky trefě Senka, ale ve 13. minutě měl Blecha blikanec a trefil drsně L. Mačuru. Rozhodčí Chrapo nezaváhal a tasil červenou kartu. „Rozhodčí pískal skvěle celý zápas a tady se nebát brzy dát červenou za šílený zákrok, který doufám do konce sezony neuvidíme,“ hlásil domácí Ondřej Burant a kouč Přítočna Roman Pavelec uznal: „S odstupem času červená zaslouženě.“

Družec vyrovnal Ďurčanským a po přestávce mstili Blechův faul v přesilovce oba Mačurové – nejdřív Lukáš a pak i jeho táta Ota. Jeho trefa byla nakonec vítězná, protože dobře hrající hosté ještě Holečkem snížili, ale poslední slovo patřilo Hlusičkovi – 4:2.

„Do Družce přijel jeden ze tří nejlepších týmů soutěže a potvrzoval to celých 90 minut. I přes vyloučení hráli dobře a každý jejich brejk zaváněl gólem. My zase potvrdili dobrou přípravu a fyzicky jsme zápas zvládli skvěle. Na špatném terénu jsme byli i trpěliví a rozhodl nejlepší hráč na hřišti Ota Mačura,“ chválil Ondřej Burant.

Roman Pavelec byl smutný z výsledku, ale také on svůj tým pochválil. „Spoléhali jsme po vyloučení na brejky a škoda, že Matyáš Holan jeden za stavu 0:1 neproměnil. Pak jsme se dostali pod tlak, dostali góly, ale ani tak jsme nesložili zbraně. Po čtvrtém gólu už jsme nedokázali reagovat, ale kluky musím pochválit. Při hře v deseti lidech skoro celý zápas o tolik horším týmem nebyli,“ mínil Pavelec a mrzelo ho jen ošklivé zranění Milana Hübsta, který si po nešťastném pádu vykloubil rameno.

Tuchlovice B - Kročehlavy 4:2

Do Tuchlovic se vrátil brankář Robert Pečonka, ale v dresu Kročehlav. Postavil se někdejšímu kolegovi Martinu Šimkovi, který nakonec odcházel z placu spokojenější po výhře domácího B týmu 4:2.

Domácí skórovali z první šance, když A. Hodan přehodil vybíhajícího Pečonku. Jenže odpověď byla rychlá: Kraus se po pasu Dandy prosmýkl mezi obránci a nedal Šimkovi naději.

Po půlhodině zase vedly Tuchlovice. Jaroš obral o míč Sobotku, přihrál Suchému a ten s pomocí tyče skóroval.

Do druhého poločasu vstoupili aktivněji domácí, jenže posila z áčka Brnovják nechal vyniknout Pečonku a další šanci nedokázali jeho spoluhráči trefit ani do prázdné brány. Na druhé straně se zakončení nepovedlo Blandovi a Zíb se po kličce Šimkovi dostal moc do úhlu.

Pečonka ještě udržel naději hostů, když zmařil šanci Vaigla, ale v 62. minutě Brnovják na zadní tyči doklepl křížnou Vaiglovu přihrávku a bylo to 3:1. Pak ještě Vaigl z otočky vymetl horní roh branky na 4:1 a hosté už jen kosmeticky upravili skóre lobem Fleka. „Domácí měli šancí víc a vyhráli zaslouženě,“ uznal kročehlavský Martin Pergl.

„První poločas byl vyrovnaný, do druhého jsme prostřídali a byly znát nové síly. Kablovku jsme přehrávali a přidali dva góly, ještě jsme spoustu šancí neproměnili. Ale doufám - jelikož jsem na Kablovce vyrůstal a začínal, že se zachráníme nejen my, ale také ona,“ myslí i na osud mateřského klubu trenér Tuchlovic B Lukáš Muláček.

Velvary B - Brandýsek 9:1

Velvary B doma ukázaly, že jejich povedená příprava nebyla plácnutím do vody. Naopak Brandýsek se na zápas nepřipravil jak měl a padl 1:9. „Měli jsme mnoho omluvenek (Tesař, Sedláček, Šulc, Erakovič), a proto jsme chtěli hrát ze zajištěné obrany a snažit se o rychlé protiútoky. Ale nedařilo se nám vůbec držet míč, často jsem ho ztráceli a Velvary toho dokázaly využít. I tak si myslím, že výsledek je trochu krutý, na druhou stranu musím uznat velkou kvalitu všech hráčů Velvar, kteří byli po celý zápas o hodně lepší,“ uznal předseda Brandýska Lukáš Vrána.

Velvarským střelcem číslo 1 byl Vojta Maňas, dvacetiletý někdejší talent Slavie a Dukly, který dal čtyři góly. Zajímavostí byly tři nařízené penalty proti Brandýsku, všechny proměnili navrátilec Herberstein, Leibl a Mikš.

Lidice - Černuc 2:5

Souboj o posledního fleka se nepovedl doma Lidicím, kde Černuc zastavila hrozivou sérii sedmi porážek v řadě. Viktorka slavila tříbodový zisk vlastně poprvé od úvodního kola sezony, kdy zdolala Hrdlív. „Doufám, že se to teď nebude opakovat,“ modlí se předseda Jiří Tymich, jehož tým střelecky táhlo duo Čechovský – Červášek. Nejdřív Jakub Čechovský, na jehož první branku ještě odpověděl lidický Polívka, ale na druhou už nikdo. Pak se přidal Petr Červášek. V závěru měli oba na kontě dva góly a Viktorka dostala výhodu penalty. O hattrick by možná museli hoši losovat, ale na place už byl jen Červášek, a tak se radoval on.

Lidice zase potěšila poslední minuta, kdy se nádherně trefil z trestňáku Levý, byla to však labutí píseň jeho týmu.

„Zápas jsme měli pod kontrolou, Lidice zdaleka nehrály tak dobře jako na podzim u nás. A napište, že opravdu skvěle pískal rozhodčí Petržela. Na obě strany stejně, s citem, přesně. Výborný výkon,“ uznale hodnotil arbitra Jiří Tymich.

Smečno - Olovnice 4:2

Smečnu se povedla dokonale první půlhodina duelu s Olovnicí, vybojovala si třígólový polštář a nakonec náskok udržela, i když Želva ještě pořádně zlobila. V úvodu hosté ale spali. Ještě neuběhla ani minuta a její rozehrávku napadla dvojka Suda – Valta. První zblokoval odkop a druhý už mířil do prázdné – 1:0. Pak Mucha vysunul opět aktivního Sudu, jenž nekompromisně k tyči zvýšil. Na 3:0 dával V. Bažo, ten si položil mazácky i gólmana Prosického a pak ho přehodil.

Jenže ve druhé části Olovnice přitvrdila, začala se o výsledek trochu prát a přineslo jí to ovoce. Po dorážkách snížil ocásek a v 82. dal veterán Frič na 3:2. Domácí byli pod tlakem, navíc zahodili šance z brejků, ale jeden jim nakonec přece jen vyšel a Valta z něj jistil na 4:2.

„Jsme rádi, že jsme to Olovnici vrátili za podzim. Byli jsme výborní v první půli, kdy jsme proměnili šance a uhlídali režiséra hry Putze. Po pauze už byl nebezpečnější, jednu krásnou ránu mu lapil Král, ale hra se na můj vkus moc přitvrdila, už to nebylo na koukání. Olovnice byla lepší, ale my už si výhru vzít nenechali,“ byl rád trenér Smečna Jiří Vápeník.