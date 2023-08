Zápas prvních Jedomělic s Hrdlívem měl jednu velkou premiéru. Rozhodčí Martin Nový, bývalý výborný hráč a pak trenér Slaného, si vzal mikrofon a celé utkání odřídil s ním. Svaz připravuje jeho nejzajímavější hlášky, například když v dešti sliboval kolegům pěkné počasí.

Koukněte se ZDE.

Zdroj: OFS Kladno

Samotný duel Jedomělice zvládly bez překvapení 4:2. “Hrdlív byl ale těžký soupeř, protože jeho rychlostní typy nám dělají vždy problémy, zvlášť teď na podmáčeném terénu. Naštěstí šance do půle nedali a pak už jsme si poradili lépe,“ hodnotil kouč Jedo Martin Janda.

Jeho tým vedl už do pauzy díky střelci podzimu Mrštinovi, po obrátce zvýšil Paseka. Následně Nový využil špatné rozehrávky ke snížení (73.), ale velmi brzy byl zase přesný Mrština, který za dvě kola stihl už pět branek! Následně se přidal ještě Nedvěd, v poslední minutě pak korigoval Zderadička. „Stejně jako na Smečně jsme v závěru ztratili koncentraci, ale když pokaždé povedeme 4:1, tak ať klidně ten gól dostaneme,“ smál se Janda.

A je šťastný, že jeho tým soutěž tak skvěle začal, za body prý důsledně půjde i dál.

Oslava fotbalu v Želva areně

Parádní atmosféru měl duel v Olovnici, kde hostovalo Smečno. Kotel měla obě mužstva a hlasitě se povzbuzovalo. Smečeňáci nejvíc bouřili, když kolem placu projížděl vláček a zahoukal jim Jede jede mašinka, kouří se jí z komínka… Ze začátku se kouřilo ale hlavně z domácího gólmana Prosického. Vyčapal dvě tutovky a stal se hrdinou mače.

Pak už se hra vyrovnala a přišly okamžiky Muchy – tedy toho domácího Marka, menšího, ale šikovného. Ale tady byl šikovný až moc, trefil břevínko.

Ve druhé půli Želva přidala, najednou byla lepší a dala dva rychlé góly. První Putzův padl po nádherné kombinaci, to by čubrněli i fandové Barcelony (můžete i vy na videu).

Zdroj: Sokol Olovnice

Ocácek ještě zvýšil, pak ale ten větší Mucha, Zdeněk, snížil (69.). Drama trvalo jen do 80. minuty, kdy Vorlíček jistil na 3:1. „Pak už vypukla v Želva aréně euforie. Hrálo se tvrdě, ale férově. K výborné atmosféře přispěli jak domácí kotel, tak početný kotel hostí,“ chválil oba týmy i fanoušky Marek Mucha.

Celý olovnický tábor se dokonce shodl, že tak skvělého protivníka ještě nikdy nehostil, Smečno podle nich zaslouží obrovský kredit za svoje chování, byť prohrálo. Hráči, vedení, fanoušci…

Na pivo poslal penaltové nezmary teprve Fronc

Největší drama viděl asi stadion ve Velkém Přítočně. Domácí i hosté z Družce se tady vystřídali ve vedení a remízu 2:2 brali spíš domácí, protože druhou půli hráli jen v deseti. Začali přitom lépe, po zásluze vedli, ale konec poločasu nezvládli. Inkasovali od Buranta z penalty a ještě se nechal vyloučit jejich první forvard Holas. „To nám fouklo vítr do plachet,“ uznal kouč Družce Tomáš Blažek, jehož tým hned po pauze šel do vedení Kořínkem.

Generálská bitva es minulosti Veselý - Marek skončila smírem

Ale Přítočno oslabení zvládlo a Holeček dokonce vyrovnal. Díky tomu se kopal rekordní penaltový rozstřel, který rozhodla až 26 rána. Hotovo mohlo být už v sérii číslo pět, kdy ale domácí omyl napodobil Kozel. Ve 13. sérii pak zaváhal Holeček a Fronc věda, že už všichni chtějí na pivo (nebo domů za manželkou), raději zavěsil…

Szajkova lahůdka na Lidice nestačila

Černuc? To je den a noc. Vyhraje jasně v Hrdlívě a pak doma odevzdá body Lidicím. Ty přitom slavily výsledek 1:4 zaslouženě, byly lepší. Na jejich první gól (nováček Keller střílí pravidelně a zřejmě brzy zaplní klubovou kasičku) ještě odpověděl Szajko. Na hřišti přišel až v 16. minutě, ale žáhu si zchladil úchvatnou ranou.

Jenže Lidice mají ex-ligistu Honzu Procházku, který by při svojí kondici a fištrónu v pohodě zvládal hrát i o tři čtyři soutěže výš. Do pauzy uklidil do kasy skluzem přesný centr a po obrátce se vymetl ofsajdové pasti a sólo zakončil. Nakonec ještě plackou k tyči dal na vše razítko fofrník Pavelka.

Hrdinou je zase Kubík! Vranému vystřelil výhru ve Lhotě v nastaveném čase

„Kluci hráli dobře a hlavně proměňovali šance. Kdyby to udělali i proti Přítočnu, mohli jsme mít šest bodů, ale bereme i tohle,“ byl rád lidický trenér Jaroslav Topka a tak trochu šokoval tvrzením, že jeho (omlazený) tým byl lepší běžecky – proč ale ne?

Porazil dorazil… Ale zářil hlavně Musel

Velvary B podle očekávání přijely do Brandýska s kvalitním, mladým a bojovným mužstvem. Hrál se hezký běhavý fotbal s šancemi na obou stranách. S postupem času Velvary začínaly mít navrch a stále častěji se dostávaly do obrovských šancí. Výborný Musel v bráně však všechny zneškodnil nebo je hosté zahodili a byli za to potrestáni, když Porazil dorazil ránu posily z US Praha Drozda.

Velvary se ještě nadechly k náporu, ovšem jejich šance zhatil Erakovič, který vyhrál vzdušný souboj s hostujícím brankářem Holubem, hlavou ho překonal a dal domácím klid do kratinkého zbytku zápasu.

Blanda naštval kámoše Muláčka, zářil i Šulík

Senzací kola je výhra Kročehlav nad béčkem Tuchlovic 5:0. Zářil Jan Blanda, který hattrickem rozesmutněl svého kamaráda – trenéra hostů Lukáše Muláčka. A také mladý Tadeáš Šulík. Dal o gól méně, ale zase ty důležité, zlomové…

Domácím sice chyběl Pečonka v bráně, který roky chytával právě za Tuchlovice, ale Fajfrlík ho nahradil parádně. Sestava byla navíc dobrým mixem zkušenosti i mládí, navíc Kročehlavům vycházelo hlavně po pauze skoro všechno.

Další bodík pro Tuchlovice. Spánek do půle je ale mohl stát všechno

V první části zlobil hosty rychlík Matějka, na druhé straně vystrkoval růžky Dittrich. Gól padl až před pauzou z kopačky Šulíka. Zápas pak zlomily dvě rychlé branky po pauze: nejprve skóroval hlavou Blanda a pak opět Šulík výstavní střelou z 30-ti metrů vymetl šibenici - bylo rozhodnuto. Následně se do díla obul Blanda, zkompletoval hattrick a šlo se slavit.