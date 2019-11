Velmi vydařený podzim měl Slovan Kladno, který ho v Černuci zakončil šestou tříbodovou výhrou v řadě. Zimu si bude užívat na krásné třetí příčce. Pomohli mu k ní sousedé z Nova. Ti uspěli v Buštěhradu, jenž první polovinu sezony zakončil sérií čtyř porážek, aniž by bodoval.

Brandýsek padl na půdě posledního Vraného, které se v posledních kolech sympaticky vzepřelo roli otloukánka. Pěkně si vedly ke konci podzimu i Velvary. V souboji béček jasně předčily Libušín. Nesmírně důležité tři body vybojovaly na poslední chvíli Zlonice. Porazily Kročehlavy, které od úplného dna tabulky dělí jediný bod.

VRANÝ – BRANDÝSEK 2:1 pk

Sokol sice brzy vedl, pak ale při něm stáli všichni svatí, poněvadž soupeř během deseti minut dvakrát zatřásl břevnem a jednou hrající trenér Fujdiar hasil nebezpečí na brankové čáře. Po změně stran měli hosté optickou převahu, z které vytěžili vyrovnání. Hrdinou následného rozstřelu byl brankář Vraného Izera, jenž kryl dvě rány hostů. Jeho spoluhráči byli stoprocentní. Domácí z posledních tří kol vytěžili šest bodů!

BUŠTĚHRAD – NOVO KLADNO 1:3

Domácí dali v první půli šanci i hráčům kteří toho moc nenahráli, do druhé ji velkým střídáním obměnili, přesto bylo Novo po většinu utkání lepší a také si vypracovalo mnohem více brankových příležitostí. Muselo oprášit bývalého kanonýra Junga, který také otevřel skóre utkání. Když krátce po přestávce hosté odskočili na 3:0, bylo zřejmé, že si odvezou všechny body. Poražení se prosadili až v poslední minutě potom, co celý zápas bránu hájící krajní obránce Kříček vyrazil balon jen na ruku spoluhráče Kovaříka, od které se míč ocitl na tyči. Dorážku pak zvládl Musel.

POZDEŇ – LIDICE 1:2 pk

Domácí dopili podzimní kalich hořkosti až do dna. Ve vyrovnané půli se po průniku Martina Štěpánka ujali vedení, které však nedokázali zvýšit. Petržílka mířil do tyče, Petru Štěpánkovi čapnul Zach přísně nařízenou penaltu, pak tentýž hráč trefil břevno, by posléze lidický gólman zneškodnil i Petržílkovu ránu k tyči. Poradil si i s dalšími šancemi Slavoje, přičemž poslední měl pět minut před koncem Hadrika. Trest přišel v nastaveném čase. Centrovaný balon poslal za Pražákova záda lidický kapitán Radosta. V rozstřelu pozdeňští borci třikrát selhali, jednou zásluhou Zacha. Proto hosté po dlouhé době penalty vyhráli!

SMEČNO – ŠVERMOV 5:7



Lídr si zahrával s ohněm. Vedl už 5:1 a v hlavách si zřejmě začal užívat pocitu podzimního mistra. Jenže smečenští fotbalisté nepatří mezi ty, kdo to při nepříznivém stavu zabalí. V druhé půli nastoupil Václav Bažo, jenž zůstal viset s autem na dálnici, a hlavně jeho zásluhou během pěti minut stáhli ztrátu na jediný gól, což se jim posléze podařilo ještě jednou! Baník byl nakonec rád, že utkání dovedl do vítězného konce. Zásadní podíl na tom má elitní kanonýr Šimůnek – autor čtyř branek, včetně té poslední, kdy byli domácí nastěhováni v šestnáctce Baníku.

LIBUŠÍN B – VELVARY B 1:5



Herní mizérie Baníku neskončila ani v střetu rezerv. Celkem se držel jen čtvrt hodiny, než ho pokořil Krška. A když za stavu 0:2 vybídl soupeře třikrát ke skórování, nemohlo utkání skončit jinak, než vysokou výhrou lepších hostů. Hattrickem se po ni podepsal Podivínský. Jediným pozitivem na straně vítězů byl čestný gól. Říčka ho dal parádní ránou z přímého kopu, které zatleskali i hráči soupeře.

ZLONICE – KROČEHLAVY 2:1

Hosté přijeli bez gólmana, tudíž putoval do brány zraněný špílmachr Poucha. Záhy to byla z tohoto pohledu plichta, poněvadž už po čtvrthodině se domácím zranil brankář Kopecký, jehož mezi třemi tyčemi zastoupil z pole Kubenka, který si vedl velmi dobře. Jeho tým brzy vedl a měl i další možnosti, na druhé straně spálil loženku i soupeř. Po změně stran Hanzlík z přímého kopu vyrovnal, a když vše směřovalo k rozstřelu, vyrobil hrubku kapitán Kročehlav Sobotka, jenž na půlce zahrál hlavou směrem k brankáři. U míče byl ale dřív Demeter, jenž opět svému celku pomohl k cennému bodovému zápasu. Stoperův kiks jen podtrhl podzim Kročehlav.

ČERNUC – SN KLADNO 0:4

Domácí doufali, že by mohli něco urvat. Po prvním obdrženém gólu, jemuž předcházela jejich hrubá chyba, však bylo zřejmé, že jim pšenka nepokvete. Hosté tiž byli jednoznačně lepší a bez sebemenšího zaváhání dokráčeli k třem bodům. Viktorii víceméně za celé utkání nepustili do větší příležitosti. „Zastavím veškeré investice a nakoupím hráčům motorky, jinak bez tréninku nemohou soupeřům stačit,“ prohlásil předseda černuckého klubu Jiří Tymich. Domácí se neprosadili ani proti deseti, poslední čtvrthodinu totiž hrál Slovan bez vyloučeného stopera Kulhánka. Po dvou gólech vítězů dali Rác a Hvězda, který se pokaždé, jak jinak, prosadil hlavou. V přeboru nejspíš nemá ve vzduchu konkurenci.

Výsledky: Libušín B – Velvary B 1:5 (0:2; 70. Říčka – 17. Krška, 31., 53., 85. Podivínský, 36. Leibl), Vraný – Brandýsek 2:1 pk (1:0; 4. Nejman Miroslav – 63. Dojcsán Š.; čk: 90. Pustai – 0), Buštěhrad – Novo Kladno 1:3 (0:1; 90. Musel – 35. Jung, 48. Šmolík, 53. Kovařík), Zlonice – Kročehlavy 2:1 (1:0; 3. Nauš, 89. Demeter – 69. Hanzlík), Pozdeň – Lidice 1:2 pk (0:0; 46. Štěpánek M. – 90. Radosta), Smečno – Švermov 5:7 (1:4; 29. vlastní, 75., 85. Bažo V., 77. Pokorný, 79. Kutil – 12. Schmied, 21., 41., 74., 89. Šimůnek, 43. Kotouček, 81. Vaněk), Černuc – Slovan Kladno 0:4 (0:3; 22., 65. Rác, 24., 44. Hvězda; čk: 0 - 74. Kulhánek).

Střelci: 24 – Šimůnek (Švermov); 14 – Falout (Lidice); 12 – Dojcsán Š. (Brandýsek), Bažo V. (Smečno); 11 – Rác (Slovan Kladno); 10 – Vávra (Buštěhrad), Štěpánek P. (Pozdeň), Podivínský (Velvary B), Demeter (Zlonice).

1. Švermov⋌13 12 1 0 0 51:13 38

2. Lidice ⋌13 9 1 2 1 48:20 31

3. Slovan Kladno ⋌13 9 0 0 4 45:26 27

4. Buštěhrad ⋌13 8 1 0 4 33:20 26

5. Brandýsek ⋌13 7 0 3 3 33:25 24

6. Velvary B ⋌13 6 2 1 4 45:27 23

7. Novo Kladno⋌13 6 2 0 5 39:38 22

8. Černuc⋌ 13 3 2 2 6 24:31 15

9. Smečno ⋌13 4 1 0 8 41:42 14

10. Zlonice ⋌13 3 2 1 7 23:43 14

11. Pozdeň ⋌13 3 1 2 7 35:40 13

12. Libušín B ⋌13 3 1 0 9 22:54 11

13. Kročehlavy⋌ 13 2 0 2 9 18:42 8

14. Vraný ⋌13 1 1 2 9 23:59 7