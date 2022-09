Tahák kola se hrál ve Vinařicích, kde domácí ukázali Slavoji, že také oni se v létě hodně posílili. Očekával se vyrovnaný zápas, což se ovšem nenaplnilo a pěkná návštěva viděla výhru domácích 5:1. Vše přitom začalo podle předpokladů a Zieber bleskově poslal hosty do vedení. Hosty pak chvíli držel gólman Švandrlík, ale i on si vybral slabší chvíli a nedosáhl na pokus Havlíčka. Hlavně si ho ale vychutnal Roubal parádní střelou skoro z půlky, kdy se Švandrlík nestihl vrátit. Gól kola!

Když pak Hudousek trefil šibenici, bylo hotovo, Slavoj se už na odpor nezmohl. „Všem hráčům nezbývá než pogratulovat, protože na takovýto výkon se ve Vinařicích čekalo dlouhou dobu. Tahle parta má zase chuť do fotbalu a věřím že tyto výkony se budou opakovat,“ zaznělo v klubovém hodnocení Vinařic, které hrající kouč Čičmanec hodně zvedl.

Zato hostující trenér David Müller se hodně hněval. „Náš výkon byl ostudný, Vinařice byly ve všem lepší a zaslouženě vyhrály. My jsme po vstřeleném gólu přestali existovat, což si nedovedu vysvětlit, protože sedm našich hráčů hrálo vyšší soutěže,“ hromoval Müller.

Foto: B třída: Vraný se po velkém obratu vrátilo vítězně, zářil Libušín

Hrdlív zahodil s Pozdní dvě penalty, ale jen se tomu smál, vyhrál totiž senzačně 6:2. Na začátku to ještě na překvapení nevypadalo, hosté dvakrát vedli, ale pak jejich obrana chybovala a rychlonozí útočníci Hrdlíva Raclavský, Horník či Nový tvrdě trestali. Až když měli vítězové na place čtyři dorostence, kopla si také Pozdeň, ale nebylo jí přáno.

Stoprocentní zatím zůstávají Zlonice a Jedomělice. Zlonicím to hlavně střílí, koncovka je jejich největší doménou nového ročníku. Přitom jeden ze dvou hlavních kanonýrů týmu Lukáš Gil scházel, protože se zranil při rozcvičení. Což se ukázalo proti Černuci jako málo podstatné, výborně ho nahradil Michal Špeta a dokonce skóroval. Domácí byli lepší, a pokud Viktorka skórovala, tak vždy jen na rozdíl dvou branek – 4:2. Formu má zatím Michal Demeter, opět dal dva kousky. "Daří se mu, byl nejlepším hráčem. Jinak musím celý mančaft pochválit za bojovnost a důslednost ve hře dozadu," chválil kouč Josef Fujdiar.

Jedomělice spasil v Kročehlavech Lukáš Zahradník, ten zasadil hoden svého jména na trávě hned dva banány. Ale stejně jako v prvním kole se Smečnem musely Jedo otáčet. Chyboval totiž gólman Pospíšil a Matějka toho využil dokonale – 1:0. Jenže brzy srovnal právě Zahradník, který také v závěru rozhodl. Tam už gólu nezabránil ani někdejší skvělý gólman Tuchlovic Robert Pečonka, který se do Kladna vrátil z Holubic a vybral s Kablovku. „Hodně nás podržel a myslím, že i herně jsme odčinili minulé kolo v Pozdni. Bohužel jsme udělali dvě velké chyby, které soupeř, který byl kvalitní, dokázal proměnit,“ popisoval dění trenér Kročehlav Josef Andrle, jenž se v Tuchlovicích s Pečonkou potkal ještě jako hráč.

Na zkušené plejery by platily góly. Slánské béčko ale šancemi pohrdlo

Klobucká parta měla jasný cíl, proti Lidicím hodlala bránit úplně jinak než před týdnem v Černuci, kde přišla zbytečně o body. Povedlo se, Lidičtí toho při svojí premiéře v soutěži moc neměli a už po půli prohrávali o tři branky. Dvě z toho dal Svoboda, na něhož Klobučtí sází. „Na tuhle soutěž je to prostě nadstandardní borec,“ má jasno nový kouč Michal Kalík, který je rád, že kluci makají a chodí na tréninky. „Ještě by to chtělo ale pár posil. Udělali jsme sice čtyři kluky, ale jsou všichni hodně mladí a ještě se potřebují trochu vyhrát,“ myslí si Kalík.

Smečno má dobrý tým, ale v úvodu soutěže mu chybí trochu klika. Družec se totiž po prohře ve Zlonicích potřeboval čapnout a tentokrát proměňoval šance. Hlavně táta a syn Mačurové, ti zaznamenali tři ze čtyř gólů. „Hráli jsme všichni dobře zezadu, makali jsme jeden za druhého a Lukáš dal góly, parádně z prvního doteku. O síle Smečna jsme věděli a připravili se,“ zhodnotil mač trenér Družce Tomáš Blažek.

Obnovená premiéra Petra Fímana na lavičce Velkého Přítočna se nepovedla, Brandýsek po výplachu doma od Slavoje tentokrát zabral a vyhrál venku 3:2. Rozhodl navrátilec ze Švermova Oli Vaněk. Oba celky postrádaly první gólmany, za domácí tak musel do kasy polař Šiler. Ten nakonec inkasoval o jednu branku víc i kvůli vyloučení spoluhráče Holase juniora. „Klíčové bylo vyloučení domácího hráče,“ měl jasno trenér Brandýska Ondřej Křišťan, jehož tým brzy přesilovku využil Hinkem, ale na tuhle branku ještě domácí Hübst odpověděl. Teprve zásah Vaňka byl rozhodující. „Štěstí tentokrát stálo při nás,“ ulevil si Křišťan.

Prohlédněte si snímky z utkání:

OKRESNÍ PŘEBOR

4. kolo: Vinařice – Slavoj Kladno 5:1 (33. Havlíček, 38. Roubal, 50. Hudousek, 60. z pen. Matoušek, 84. z pen. Havlena – 3. Zieber), Velké Přítočno – Brandýsek 2:3 (32. Holeček, 62. Hübst – 45. Kroc, 60. Hink, 79. Vaněk), Klobuky – Lidice 3:0 (10. a 36. Svoboda, 25. Kubelka), Zlonice – Černuc 4:2 (37. a 52. Demeter, 37. Špeta, 81. Shapochka – 70. Čechovský, 91. z pen. Válek), Smečno – Družec 1:4 (26. Bažo – 2., 11. a 68. Mačura, 83. Linc), Kročehlavy – Jedomělice 1:2 (29. Matějka – 37. a 79. Zahradník), Hrdlív – Pozdeň 6:2 (11. a 72. Horník, 28. a 47. Raclavský, 63. Nový, 69. Zděradička – 4. a 21. Petržílka).