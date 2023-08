Smečno a Jedomělice bojovaly v minulém ročníku do posledního kola o postup, ale nakonec zůstaly v okrese a jsou jeho favority. Lépe tuhle pozici potvrdily Jedomělice, byť měly problémy sestavit vůbec jedenáctku. Nakonec se to povedlo a tým vyhrál po výborném výkonu 4:2. „Naštěstí někteří kluci dali přednost fotbalu a byla z toho silná sestava. Pokud se takhle sejdeme, budeme těžký oříšek pro každého soupeře,“ varuje konkurenci kouč vítězů Martin Janda.

Jeho tým sehrál parádně už první poločas a Smečno evidentně zaskočil. Mrština překonal Ulma dvakrát do desáté minuty, ale pak už smečenský gólman sám sebe stanovil do hlavní postavy svého mužstva. Někdy až zázračnými zákroky z kuchyně Ligy mistrů udržel tým ve hře a po pauze Pokorný snížil. Ale na obrat to v sobotu nebylo, Rezek vrátil brzy Jedomělicím náskok, který pak ještě z penalty zvýšil Mrština a uzavřel tak hattrick.

Vypusťte krakena! Vraný to udělalo s Kubíkem, ten hattrickem bleskově rozhodl

„Od nás to byl výborný zápas, dominovali jsme ve všech směrech a Smečno jsme k ničemu nepustili. Měli jsme hodně šancí, ale brankář soupeře zachytal opravdu famózně. Mohlo to být po půli 5:0 a nemusel se nikdo divit. Do druhé části jsme vstoupili zase dobře, ale udělali jsme i chybu, po které Smečno snížilo. Brzy jsme ale měli náskok zpátky, jen mě mrzí gól v závěru na 4:2,“ malinko litoval drobné kaňky na jinak perfektním výkonu Martin Janda.

Do poslední minuty byla dramatická bitva dvou silných nováčků. Zvládly ji Tuchlovice B, porazily Olovnici 3:1 a po více než roce jí připravily první prohru. Hosté přitom vedli trefou své hvězdy Putze, jenže Suchý vyrovnal a štírek Červenka po hodině hra trefil zlomový gól.

Hosté bez opory Muchy, který musel s Velvary do Brozan, sahali po vyrovnání, ale Šimka už nepřekonali a v závěru jim z brejku zasadil poslední ránu Hořejší. Stínem výhry jsou ovšem zranění dvou střelců – Procházky a Jaroše. „Mrzí mě to, ale snad se brzy uzdraví a pomohou nám,“ doufá trenér Tuchlovic Lukáš Muláček.

I. B třída: Totální šok ve Lhotě, Libušín a Braškov úplně rozdílně

Ten byl rád, že jeho tým první zápas v okrese zvládl. „Chválím kluky, ale také soupeře za pěkný zápas. Rozhodly detaily, protože za stavu 1:1 měly oba týmy šance. My proměnili brejk a byl vítězný,“ těšilo Muláčka, podle něhož také Olovnice ukázala kvalitu a bude nepříjemná pro každého soka.

A hosté? „V první řadě bych chtěl pogratulovat soupeři, který byl silnější v kombinaci a zaslouženě vyhrál. V druhé řadě bych chtěl pogratulovat všem zúčastněným, že ve zdraví přežili nástrahy horkého počasí. Všichni jsme si sáhli fyzicky na dno a do poslední minuty bojovali o bod za remízu, která by se nám při troše štěstí moc líbila,“ byl nad věcí zkušený záložník Olovnice David Frič.

Překvapením prvního kola je vysoká výhra Černuce 4:1 na hřišti Hrdlíva. Pod novým koučem Václavem Müllerem a s nelahozevskou posilou Votrubou se hostům dařilo na obou stranách hřiště. Nowaka kouč nasadil osobně na kanonýra Nového a výborný běžec po vzoru svého příjmení soka zmrazil jako mrazák kralupského Nowaca.

Do toho zakončil Červášek brejk a pak přišly velké chvíle Jakuba Čechovského. Prosadil se hlavou a pak krásnou střelou do šibenice a bylo jasné, kdo vyhraje, byť Hrdlív hrál dobrý fotbal a také se jedné pěkné branky (Mišik) dočkal. „Vyšla nám taktika, Nowak vydržel běhat s Novým a hráli jsme úplně jinak než naposled tady, kdy jsme chytili desítku,“ vzpomněl si na hrůzný zážitek Jakub Čechovský, jinak rozhodčí, který však letos ještě neudělal testy. „A díky tomu jsem při fotbale lepší. Když ráno pískám, už pak hraju v únavě a není to ono. Takhle mi to sedělo mnohem líp,“ konstatoval a pochválil celý tým Viktorky.

To domácí předseda Miloslav Mostek byl nakvašený. "Hra většiny našeho týmu byla bez zájmu. Soupeř nám předvedl, jak se hraje úsporný, ale naproto účinný fotbal. A já mu gratuluji ke třem bodům."

Skvělý obrat kladenských mladíků pečetil Duda. Podle kouče hrál jiný tým

Družec se nepáral s Pozdní a nasypal jí sedm branek. Hosté oslabení o hráče v trestu a zraněné či rekreující se čutálisty ještě vyrovnali Petržílkou na 1:1, ale chybovali dál a jasno bylo už v poločase (4:1). Střelecky se dařilo dvougólovým Kozlovi a Burantovi. „Byli jsme celý zápas lepší a soupeř až na pár výjimek neměl nic. Jednou nás podržel brankář Pergl, my mohli dát víc gólů,“ hodnotil trenér Družce Tomáš Blažek a pochválil jak tradiční opory Buranta, Čurdu, Křivánka a Hlusičku, tak mladíky, kteří je výborně doplnili. „Černou kaňkou je zranění Křivánka, to mě hodně mrzí, povzdechl si Blažek.

Zdroj: Bohumil Kučera

Hostující Oldřich Štěpánek mínil, že je Družec ničím nepřekvapil. „Ale chybami jsme jim laciné vedení přímo nabídli. Dokázali jsme vyrovnat na 1:1 a mohli jsme dát taky na 2:2, ale těch pár šancí jsme neproměnili. Legálně jsme korigovali na 4:2, jenže sudí na pokyn z lajny branku pro ofsajd neuznal. Od této chvíle už jsme jen dohrávali,“ přiznal Štěpánek.

Až do Velvar se vydaly Kročehlavy a loni B třídní soupeř jim na cestu zabalil porážku 2:1. Domácí hrozili rychlými přechody do útoku a jeden z nich využil Dörfl. Na začátku druhé půle podržel hosty brankář Pečonka – spolu s navrátilcem Jonákem jediný zkušený muž v sestavě. Když Matějka z ojedinělé akce vyrovnal (71.), už to vypadalo, že by si hosté mohli odvézt bod, přišel druhý úder Velvaráků. To hlavičkou propálil Pečonku přesný Hirni. „Rád bych ocenil výkon navrátilce do sestavy Roberta Jonáka, který svou obětavostí a bojovností šel našim mladíkům příkladem, mínil sekretář Kročehlavy Martin Pergl.

Obrazem: Fitko hattrickem rozmetal dokeské šiky a dal zapomenout na útočníky

Lidice už nevěděly s posilami kudy kam, tak zamířily až na obecní úřad a zlákaly syna starostky Veroniky Kellerové Marka. Ten také dal jedinou branku týmu, která však proti Velkému Přítočnu stačila jen na snížení na 1:2. Zbytek lidických šancí, a pár jich domácí měli, pochytal skvělý brankář Tomáš Nedvěd. A Matyáš Holas svým druhým gólem zápas uzavřel na 1:3. Domácím je to líto, bodovat mohli, přiznal to také kouč hostů Petr Fíman.

„Po slušném začátku jsme trochu ubrali, ve vedru se nikomu nechtělo moc běhat. Méďa v bráně nás minimálně dvakrát podržel parádními zákroky, jemu patří dík za body. Jinak můžeme určitě hrát lépe, ale klukům jsem poděkoval, protože výhru z venku máme a od toho se můžeme odrazit. S Družcem to však asi bude těžší,“ tuší Petr Fíman.