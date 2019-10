Lidice zvládly těžký duel s Velvary a první bod slavilo Vraný po souboji s Pozdní. Že ale na něj bude loňský účastník I.B třídy čekat až do 5. kola, se rozhodně nepředpokládalo. V neděli se Slovan Kladno minimálně po patnácti letech dočkal výhry na placu rivala z Nova, Brandýsek nedovolil bodovat ani skórovat Smečnu, a Libušín přemohl Černuc.

ZLONICE – BUŠTĚHRAD 0:5

Hosté zvládli utkání takticky, zejména první půli. Úvodních dvacet minut čekali, co oslabení domácí předvedou, a když je nic kloudného nenapadalo, zasadil jim soupeř na sklonku poločasu tři rány do vazu. Dvě z toho byly v podání Vávry. Stačilo jim k tomu pouhých sedm minut! Po změně stran sestavu prostřídali, tudíž si slušně zachytala i čerstvá posila lídra. Dvacet minut před koncem šel do brány zkušený gólman Švéda. Bývalý brankář Žižic přišel z Libčic.

VRANÝ – POZDEŇ 4:5 PK

Vranští v utkání dvakrát vedli. Stejně jako jejich oslabený sok. Byli to ale oni, kdo měl, co se týče skóre, naposledy navrch. Slavoj však opět srovnal a ještě vyhrál rozstřel. „Mohli jsme mít tři body. Bohužel jsme inkasovali převážně po standardních situacích,“ posteskl si kouč Vraného Josef Fujdiar s tím, že měli v úvodu soutěže těžký los. V nervozním závěru oplácel Hadrika hlavou ala Zidane a dostal červenou.

KROČEHLAVY – ŠVERMOV 0:4

Úvodní dějství bylo jakžtakž vyrovnané a Baník ho vyhrál díky zásahu výtečného krajního beka Marxguta, který mezi dospělými poprvé skóroval hlavou. V druhém poločase už měli po všech stránkách navrch hosté, jimž více vyhovovalo velké hřiště. Další tři branky v kročehlavské síti byly zaslouženou odměnou. Domácí si vytvořili minimum střeleckých příležitostí.

LIDICE – VELVARY B 1:0

Ve velmi pěkném utkání přišel Slovan o lepší výsledek v první čtvrthodině, kdy neproměnil tři pěkné příležitosti. Postupem času si je vypracoval i protivník, který jednu využil Kolbabou. Po změně stran už byly Lidice o něco lepší, jen ta koncovka pokulhávala. Na tu si ale mohli stěžovat i hosté. Lidická výhra o jednu branku však nejspíš odpovídala poměru sil na hřišti. Pomohl k ní i jistý výkon gólmana Zacha.

LIBUŠÍN B – ČERNUC 3:2

Zápas nabídl sotva průměrnou fotbalovou podívanou. První poločas spíš patřil hostům, kteří také Stehlíkem vstřelili úvodní branku utkání. Ještě do půle přidali i druhou, avšak do vlastní sítě. Až v druhém dějství se víc prosazovali domácí, kteří však museli čelit kontrům hostů. Výborného mladíka Koca, jenž je do Baníku zapůjčený z dorostu Kladna, podruhé pokořili až v posledních vteřinách utkání. Vítěznou branku Libušína vstřelil jediný áčkař, Houha.

NOVO KLADNO- SN. KLADNO 2:3

Derby nevyšlo brankáři poražených Hájkovi. Nejprve mu zapadl do brány Rácův pokus z téměř 40 m, pak inkasoval po rohu a v závěru první části si hodil do brány lehký centr. Jeho tým vyrovnal na 1:1 exportním volejem Horského a po pauze už jen snížil. Kouč Stanislav Jung mínil, že vedle individuálních chyb scházela jeho týmu kvalita dopředu, takže hosté oplývající bojovností a nadšením, vyhráli podle jeho slov zaslouženě. Mužem zápasu byl Slovanista Rác, jenž byl u všech tří branek. Hosté nasadili novou posilu. Ve středu zálohy hrál prim výborný hlavičkář Hejduk, bývalý hráč Tuchlovic a Lhoty.

BRANDÝSEK – SMEČNO 3:0

Hosté podle jejich kouče Jiřího Vápeníka nenavázali na výkon z utkání proti Kročehlavům. To trenér vítězů Lukáš Vrána je chválil. „Chtěli hrát fotbal a to nám vyhovuje,“ uvedl s tím, že je několikrát podržel brankář Kraus. Cenil si rovněž, že dokázali dávat góly v nejdůležitějších momentech. Hosté naopak v efektivitě zaostávali. Dokázali trefit Kasákem břevno, navíc Bažo dvakrát selhal sám v úniku na brankáře.

Lidice – Velvary B 1:0 (1:0; 20. Kolbaba), Kročehlavy – Švermov 0:4 (0:1; 6. Marxgut, 51. Polák, 70. Šimůnek, 82. Hončík), Vraný – Pozdeň 4:5 pk (2:1; 31., 65. Fedrhanc, 32. Kejval, 59. Gažák – 16., 70. Hadrika, 46. Petržílka, 53. Štěpánek P.; čk: 0 – 90. Hadrika), Zlonice – Buštěhrad 0:5 (0:3; 37., 44. Vávra, 39. Kolář, 52., 68. Jindra), Brandýsek – Smečno 3:0 (1:0; 10. Kroc, 55. Sedláček, 73. Landvojtovič), Libušín B – Černuc 3:2 (1:1; 42. vlastní, 57. Číž, 83. Houha – 10. Stehlík, 89. Hájek), Novo Kladno – Slovan Kladno 2:3 (1:3; 16. Horský, 70. Hovorka – 11. Rác, 21. Hvězda, 43. vlastní).

1. Buštěhrad ⋌5 5 0 0 0 19:1 15

2. Švermov⋌5 4 1 0 0 21:4 14

3. Lidice ⋌5 4 0 1 0 15:5 13

4. Velvary B ⋌5 3 0 0 2 19:9 9

5. Libušín B ⋌5 3 0 0 2 14:13 9

6. Novo Kladno⋌5 3 0 0 2 13:13 9

7. Pozdeň ⋌5 2 1 0 2 17:14 8

8. Brandýsek ⋌5 2 0 2 1 11:9 8

9. Slovan Kladno ⋌5 2 0 0 3 12:13 6

10. Zlonice ⋌5 1 1 0 3 7:17 5

11. Smečno ⋌5 1 0 0 4 8:16 3

12. Kročehlavy⋌ 5 1 0 0 4 5:17 3

13. Černuc⋌ 5 0 1 0 4 4:14 2

14. Vraný ⋌5 0 0 1 4 8:28 1