V čele zůstalo Vraný, které nekompromisně přejelo doma Novo a po Slovanu si tak podalo i kladenského souseda. Kubík dal tři fíky.

Druhá se drží Pozdeň, u které na jaře zatím výborné Lidice nestačily a dostaly bůra. Domácím se sice brzy zranil sniper Petržílka, jenže oni mají kanonýrů víc. Třeba Hadriku, který otevřel skóre z TK. Nebo Erbu, jenž do půle jednu šanci zazdil, ale vše si vynahradil po pauze, kdy za 24 minut zkompletoval čistý hattrick. Zajímavé je, že domácí obral o jednu branku vlastní asistent na lajně: Oldřich Štěpánek. Přehlédl hráče Lidic na lajně, chybně zamával ofsajd a … kál se.

Vespodu tabulky zabraly opět Zlonice i Buštěhrad. Zlonické vyslal ke třem bodům proti Slovanu Lukáš Gil, definitivně svůj tým uklidnil druhou brankou dvacet minut před koncem (4:1).

FOTO: B třída: Kladno jede, Šimůnek zase pálí a Přítočno skákalo radostí

Buštěhrad se o body doslova pere, ale získává je. Na jeho domácím hřišti se zase vylučovalo, červenou chytili černucký Nowak (73.) a pak i domácí Míšek (83.). Paradoxně oba celky chvíli poté, co přišly o hráče, tak skórovaly. Rozhodl tedy až rozstřel, v němž byl Buštěhrad lepší a dal zapomenout na stejnou prohru z Brandýska.

Právě Brandýsek si zajel pro porážku do Libušína, kde béčku na jaře hodně pomáhají áčkaři. Hlavně skvělý brankář Poráčanin a tentokrát jako střelec Tomáš Abrham.

Zajímavostí je, že pro rozhodčího Pavla Vágnera ze Slaného to byl vůbec první zápas v okresním přeboru, píská teprve od loňského léta. Rozdal jen tři karty, hostujícímu Drábovi však červenou. Ta přijít musela, kapitán Brandýska až příliš drsně komentoval faul na svou osobu.

Nehrál se duel ve Družci, kde bylo hřiště podmáčené.

Doberáci žijí, skvělý Kindl je dovedl k výhře nad Podlesím

A ještě na skok do nižších soutěží. Ve III. třídě A dál skvěle hrají Tuchlovice B, které využívají hlavně schopností Šimona Procházky. Hráč s ligovým talentem dal dvě branky Kačici a dotáhl svůj tým k prvnímu Slavoji Kladno, který stál.

Překvapila Běleč. Proti Dubí dávala tým těžko dohromady, přesto jedenáctka statečných dokázala v prvním poločase skóre otočit. V půlce druhého sice srovnal neomylný snajpr Nachtigal, ale jinak hosté odolávali tlaku domácích až do samého závěru, kdy utkání zlomily slepené góly Vimra a Bána.

Ve druhé skupině příjemně překvapily Pchery, v derby s Hrdlívem nehleděly na to, že jsou předposlední a soupeř soutěž ovládá. Nakonec padly těsně 0:1. V duelu o třetí místo padly Dřetovice doma se Zichovcem 0:2, ale na jejich obranu musíme napsat, že pustili výborného Machka do Švermova. A nedávno i Duška, to už je znát. Na třetí flek mohly poskočit Žižice, jenže to by nesměly rupnout doma s Tuřany. Konečný obrat z 3:2 na 3:4 trefili po hodině hry Frolík a Plachý.

Ve čtvrté třídě padá obvykle nejvíc branek, ale v mači mezi béčkem Slavoje a Slatinou se výborně bránilo a stav 0:0 zlomila jediná branka nestárnoucího Marka Tůmy.