Slavoj Kladno i Vinařice mají kvalitu, oba celky by rády postoupily. Možná i proto se hrál vyhrocený zápas se spoustou soubojů, rozhodčí Svoboda pískal co chvíli faul. Každý jeho verdikt budil emoce, domácí naštval už v první minutě zákrok na brankáře Hejduka, který dochytal se sebezapřením. Ještě víc se mračili hosté, jimž se metr sudího nezdál ani trochu. Na první inkasovaný gól z penalty (Zieber) ještě odpověděli před půlí Doležalem (jeden jejich gól neplatil pro ofsajd). I ve druhém dějství hosté přišli o jednu branku kvůli zvednutému praporku a v nastaveném čase inkasovali. Po standardce a závaru se prosadila posila z béčka Slavoje, mladík Ondřej Holub.

Radost mu zkalila jen závěrečná potyčka obou celků. „Bylo to vyhrocené od první minuty, nehrálo se ani chvíli v kuse. Z naší strany to byl ubojovaný zápas, protože soupeř nemá vůbec špatný tým a pokud ovládne emotivní hráče, bude bojovat o postup,“ mínil domácí předseda Petr Kovář a pochválil autora rozhodující branky Holuba. „Předvedl v přípravě výborné výkony a proto jsme ho zařadili do základní sestavy. A on se v poslední minutě prosadil, skvělé!“ dodal spokojený Kovář.

Hrající trenér Vinařic Lukáš Čičmanec měl naopak ke spokojenosti daleko, i když duel hodnotil s odstupem času s nadhledem. „Slavoj se na nás dobře nachystal a my nehráli to, čeho jsme schopní, to je pravda. Bohužel mě mrzí, když se na tenhle zápas kluci tak poctivě chystali a pak je řízen takhle. Nechci naši prohru svádět jen na rozhodčí, to fakt ne, ale my opravdu objektivně neměli vůbec žádné standardky kolem vápna a domácí jednu za druhou. Vše co bylo 50/50 pískali pro domácí. Druhý gól nám neuznali také podivně, praporek šel nahoru až když náš hráč všechny oběhl a poslal míč do brány. Rozhodčí kartou nezohlednil výrazné nesportovní projevy, od nás jeden, od domácích tři včetně plivnutí, i když mířilo mimo. Po inkasované brance na 2:1 okamžitě pískal konec, přestože se předtím neustále kvůli něčemu nehrálo. To vše mi potvrdili i známí z dalších klubů, kteří se přišli podívat. A mrzí mě to,“ dodal Lukáš Čičmanec a jediné, co mu ulevilo, že nepřišel o žádného vyloučeného hráče.

Švermov zaskočil braškovského favorita, diváci viděli dva góly i červené

Brandýsku bodnul Marchal, zářil Porazil

Čela tabulky se dál drží Brandýsek, který přehrál v dalším taháku kola Velké Přítočno 2:1. Domácí měli problémy se složením obrany, jelikož je dlouhodobě zraněný stoper Kroc a před zápasem onemocněl i další stoper Basel. Vzadu tak zaskočil útočník Marchal a zvládl to výborně. Brandýsek byl lepším týmem, i když o půli prohrával 0:1. Z ojedinělé akce Přítočna skóroval Studenovský. Mužem zápasu byl ale Porazil, který si nejdříve vykoledoval penaltu, kterou s přehledem proměnil už zmíněný Marchal, a pak hlavou rozhodl. Za zmínku stojí i obětavý zákrok veterána Hinka, který za stavu 1:1 skluzem vykopával míč z brankové čáry poté co Studenovský obešel brankáře a byla před ním už jen prázdná brána.

Zahozená pětka nevadila

První místo zůstalo Jedomělicím, byt ty jasně vyhlásily, že do kraje už se hrnout nebudou. Doma s Kročehlavy se však trápily, spasila je až trefa Zahradníka čtvrt hodiny před koncem. V dresu Jedo se nedařilo ani borcům, na kterých je výstavba hry, tedy Nedvědovi, Bakosovi či Mrštinovi. Hosté mohli litovat, že nemají pořádného šutéra, protože kdyby dali gól první, možná by odvezli tři body. Když v 70. minutě zahodil Nedvěd i pokutový kop („viděl jsem, že Pečonka trefil stranu, tak jsem to cpal moc k tyči a minul!), zdálo se, že zápas skončí plichtičkou, ale tenhle neúspěch paradoxně favorita nakopl, herně přidal, Nedvěd trefil břevno a nakonec padl i gól Zahradníka. „Nám něco chytil Pospíšil, podržel nás, ale jinak bylo vidět, že to byl první zápas a že netrénujeme,“ přiznal Robert Nedvěd.

Krajský přebor: Nespeky se vracejí do čela, ztratila Hřebeč i Sokoleč

Síť se netřepetala, přesto slavila Černuc gól

Derby Slánska mezi Černucí a Zlonicemi bylo důležité vzhledem ke špatnému postavení obou týmů v tabulce. Nebyl to kdovíjaký fotbal, do půle branky nepadly, ale ve druhé části se Černuc během chvíle dvakrát prosadila Červáškem a Čechovský. A tak ze všeho vyšla tři spokojená „Č“: Černuc, Červášek, Čechovský! „První gól síť nerozvlnil, hosté míč vykopli, ale už byl jasně za čarou, ani neprotestovali,“ hlásil šéf Viktorky Jiří Tymich, podle něhož pokud budou kluci pravidelně chodit, nebudou mít v přeboru potíže.

Lidice táhli koučové Procházkové

Po podzimu předposlední Lidice přejely snadno Klobuky 4:0. Ještě dopoledne hlásila dlouholetá opora týmu Tomáš Radosta, že dali tým přes zimu „skvěle“ dohromady a je jich osm s věkovým průměrem 45 let… Nakonec však Lidičtí jedenáctku složili a docela dobrou. Trenér SK Kladno Jan Procházka je prostě pořád znát, vždyť hrál ligu a je v perfektní kondici i nyní. Právě on otevřel i uzavřel skóre a trefil i další Procházka, mimo jiné také trenér na SK Kladno. Josef však vede mládežníky. To bylo Lidickým jedno, důležité body uhráli.

Premiéra Balíkovi v Družci zhořkla

Družec přehrál brankami Lukáše Mačury těsně před půlí (hlavou po centru) a Jana Čurdy chvilku po změně stran (mezi čtyřmi hráči parádně zpracoval a zavěsil) Smečno 2:0. Podle trenéra Tomáše Blažka zaslouženě. „Byli jsme lepší od začátku. Měli jsme více šancí, gólů, vše bylo na naší straně,“ mínil.

Hostující Jiří Vápeník s ním souhlasil, jeho tým oslavený o kanonýra V. Baža a Vožeha neměl den. „Nějaké náznaky šancí tam byly, ale Družec byl lepší. Hlavně technicky,“ přiznal Vápeník.

Za hosty debutovala posila z Doks, útočník Miroslav Balík. Na gól si bude muset počkat, Michal Pergl mu nedovolil žádný. „Dvě pěkné pumelice tam poslal, ale doprostřed. Bohužel nemám hráče, a tak musel začít v záloze a pak dokonce musel do obrany.

I. A třída: okresní týmy jenom prohrávaly. Skóre 3:15!

Pozdeň dohrála jen v devíti

Příjemnou výhru zapsal Hrdlív na hřišti Pozdně – 3:2. Domácí litovali nejen výsledku, ale i dvou červených karet pro obránce Hartmana (35.) a Kvasnicu (85.). Hlavně při prvním trestu se zápas lámal. Hrdlívský Nový dostal pas mezi obránce, šel sám na bránu a jistě proměnil na 0:1. O minutu později stoper Hartman jako poslední chytil soupeře za dres a byl vyloučen.

Do druhého dějství vstoupila Pozdeň i tak aktivně a v deseti Hrdlív přehrávala. Vyrovnal Petržílka, když doslova procedil míč za Kose. Jenže už za tři minuty upravil Nový z penalty na 1:2. Pozdeň dřela, trefila tyčku, na druhé straně hostům zabránil ve skórování gólman Košta. V 72. minutě napálil přízemní centr Vaniš pod břevno a začínalo se od znovu. Hrdlív si však po pěti minutách vzal vedení zpět, když nepovedený odkop nabídl šanci Mišikovi a bylo to 2:3. V 85.minutě byl správně vyloučen Kvasnica, ale v devíti mohli domácí vyrovnat. Petržílkův trestňák však přelétl bránu a v nastaveném čase Erba hlavičkoval těsně vedle. „I v deseti jsme měli v zápase víc šancí, je to škoda,“ mrzelo domácího Oldřicha Štěpánka, zatímco Miloslav Mostek z Hrdlíva mínil, že zápas byl vyrovnaný, jen výsledek hovořil pro jeho klub. „Domácí jsou velmi každopádně důrazný a nepříjemný soupeř,“ uznal.