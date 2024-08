Jedomělice – Hostouň B 4:3

Jedomělice přišly v zápase o dost. O dvoubrankový náskok, pak o vyloučeného Radošinského. Ale poradily si a mají první body v sezoně.

V zajímavém zápase proti sobě stály i legendy, které kdysi pro kladenský fotbal vykopaly I. ligu. Za domácí to byl poprvé po příchodu z Doks Josef Galbavý, za hosty Tomáš Marek. Tohle jsou prostě borci a my je zmínit musíme.

V samotném zápase šli domácí do vedení dvěma hlavičkami po standardkách, nejprve od hrajícího kouče Jandy a pak od V. Pospíšila. „Hru jsme měli pevně v rukách, ale rozhodily nás výroky rozhodčího Nykla na konci poločasu. Nejdřív nám pískl malou domů, přitom to bylo odehráno ve skluzu a rozhodně to malá domů nebyla. Hosté z toho snížili (Motlíkem) a hned poté sudí vyloučil Radošinského za podle nás běžný faul. Výroku jsme nejdřív ani nevěřili,“ kroutil hlavou Martin Janda.

Hostouň po pauze přesilovku využila Hladkým, který využil hrubky právě zkušeného Jandy, ale domácí kouč měl žolíka na lavičce – Radka Kroutila. Ten přišel na plac a jeho kvalita překlopila váhy na jedomělickou stranu. Za chvíli skóroval znovu V. Pospíšil, pak ještě Mrština z penalty a Dědeček už v závěru jen korigoval.

„Bod ale rozhodně daleko nebyl, zápas byl vyrovnaný a slušela by mu remíza. Domácí byli šťastnější v koncovce a kopali penaltu, což nám rozhodčí upřel. Po mojí hlavičce určitě zahrál obránce rukou, ale sudí se koukl na asistenta na čáře a pak to nechal být,“ čertil se trochu hostující František Motlík, ale dodal, že na tenhle výrok se vymlouvat nebude.

Martin Janda mu navíc oponoval. „Ten míč jsem odehrál já a stoprocentně to bylo tělo, žádná ruka,“ dušoval se.

Dodal, že se podle něj hrál velmi dobrý zápas. „My Hostouň v poslední době neviděli, tak jsme byli v očekávání, s čím přijede. Nakonec asi rozhodl faktor Kroutil, on má prostě nadstandardní kvalitu,“ dodal Martin Janda.