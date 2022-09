Přítočenští přistoupili k zápasu zcela jinak než domácí, kteří chytili studenou sprchu, kterou spustil věrný svému příjmení posila ze Slovanu Studenovský. Dal nakonec dva góly, skvělý Dušan Holeček dokonce tři. Tým Petra Fímana dokonale využil přesilovku po vyloučení Vaška (44.), ve druhé části nepřestával hrát a domácí rozdrtil. „Od nás to byl zase podprůměrný výkon bez nasazení a bojovnosti. Lajdácký přístup k zápasům nás táhne dolu. Soupeř vyhrál zaslouženě a vůbec se na to nenadřel,“ konstatoval smutně předseda Slavoje Petr Kovář. Ten sestavil tým pomalu na krajskou soutěž, ale kromě prvního duelu hraje na hraně okresu. „V týdnu uděláme pohovory s hráči a možná nastanou změny v týmu,“ dodal ještě Kovář.

Vedou však Jedomělice, ty ani potřetí neztratily ani bodík. Proti Hrdlívu to bylo zase vyrovnané a podobně jako v Kročehlavech rozhodl o výhře 4:3 Zahradník. Bylo to však drama ve chvílemi až moc husté atmosféře, v níž nedohráli kvůli červených kartám muži, kteří vyznávají spíše fotbalový projev. Jako první putoval pod sprchy už v závěru poločasu hrdlívský střelec Horník za udeření Henlína do obličeje, v závěru duelu ho napodobil domácí Bakos. Hrdlív i přes oslabení třikrát vedl (dvakrát se trefil perfektní šutér Raclavský hrající na způsob sparťana Kuchty), třikrát však vedení ztratil a nakonec odjel i s řadou fanoušků smutně domů.

B třída: Tatran zápas odpískal, lubenský Pokorný nikoliv. Pláčou Švermov i Lhota

Hrdlívský šéf Miloslav Mostek byl nakvašený na hlavního rozhodčího Michala Kalíka. „Zápas byl z mého pohledu hrubě ovlivněn, hlavní pan Kalík je naprosto nepohyblivý a stále diskutující. Vyloučení našeho hráče na popud asistenta bylo asi posouzeno správně, jen mne mrzí, že asistent podle zápisu o utkání viděl zcela jasně pouze zákrok našeho hráče, bohužel jaksi přehlédl, že to byla pouze odveta za ten samý zákrok. Podle mého soudu to vidět musel. I v deseti jsme byli lepší, ale prostě nám došly síly,“ zlobil se Mostek.

Podle Roberta Nedvěda byl zápas možná až nepřiměřeně vyhecovaný a ani se nedivil rozhodčímu, že byl na hosty trochu přísnější. „Ale my koukáme hlavně na sebe. Máme pořád starosti se sestavou, ale když se vyhrává, člověka to víc baví. Každopádně v Hrdlívě je asi boom, hráli výborně a byli o něco lepší. Nám pomohla ta červená, chudák doktor (Henlín) dostal pořádnou facku. A že to bylo oplácení? To ano, ale faulu! Takhle to přece nejde řešit,“ usmál se Nedvěd.

Hodně očekávaný byl duel Pozdeň – Vinařice. Domácí po porážce právě v Hrdlívě mákli a zejména díky úžasné fazoně třígólového Petra Štěpánka jako první v sezoně porazili Vinařice 5:3. Co bylo hostům platné, že hráli, když domácí stříleli góly. Vinařicím patří potlesk za to, že se nevzdaly ani za stavu 3:0, kdy navíc přišly o zbytečně vyloučeného Roubala za komenty. Dál se sápaly po vyrovnání. Když parádní šibenicí snížil Čičmanec na 4:3, visela remíza ve vzduchu, ovšem poslední slovo patřilo další šibenici, tentokrát domácího Hartmana z trestňáčku. Perlička: v sezoně, kdy postoupily do B třídy, chytily Vinařice v Pozdni sprchu 9:3…

Tři setkání Libušína s Braškovem. Áčko, béčko i Dohráno v České Lípě

První výhru mají konečně Lidice, doma porazily Zlonice 2:1. Přitom hrály od 30. minuty bez vyloučeného Tyburce, který po žluté kartě zatleskal rozhodčímu Mitášovi a ještě vedl řeči o komédii. Jeho spolubojovníci tak museli odmakat zbytek v oslabení, přesto zvládli udržet nebezpečné hosty a Kubát před pauzou rozhodl. Z penalty za stažení Vosyky. „Paradoxně jsme v po té červené začali hrát lépe. A ve druhé půlce jsme se sice bránili, ale měli i řadu šancí a klidně mohli zvýšit. Ale potřebovali jsme tři body a ty se dávají stejně za výhru 2:1 jako 4:0,“ usmál se trenér Jaroslav Topka.

Jasný byl zápas v Družci, kde domácí porazili Kročehlavy 3:0. Opět skórovali otec i syn Mačurové a trenér Tomáš Blažek byl nad věcí. „Kročehlavy mají mladé kluky, moc nezkušené. Nehrají špatně, ale chybí jim ještě kvalita. Zaslouženě jsme je porazili a myslím, že letos budou mít velké starosti, aby uhráli okres,“ myslí si Blažek.

Mnohem dramatičtější duel vidělo více než 200 diváků v Brandýsku, kde návštěva kola sledovala bitvu s Klobuky. Ty odolaly řadě domácích šancí a nakonec těsně vyhrály 3:2, i když se v závěru musely obejít bez vyloučeného snipera číslo 1 Svobody. Martin se v 78. minutě neudržel a zakopl na protest proti verdiktu sudího Poncara míč – navíc už měl žlutou. Jeho tým pak se štěstím odolal závěrečnému tlaku Brandýska.

To se nepovedlo Černuci, která přišla doma v závěru o náskok se Smečnem a po remíze 2:2 rozhodly až penalty. V těch slavila Černuc a její gólman Losa.

5. kolo: Pozdeň – Vinařice 5:3 (8. M. Štěpánek, 15., 28. a 59. P. Štěpánek, 77. Hartman – 40. Havlíček, 53. Hudousek, 68. Čičmanec), Jedomělice – Hrdlív 4:3 (33. Mrština, 50. Stehlík, 57. Janda, 69. Zahradník – 25. a 53. Raclavský, 45+2. Růžička), Družec – Kročehlavy 3:0 (7. z pen. Burant, 58. L. Mačura, 75. O. Mačura), Černuc – Smečno 2:2 pen. 2:1 (31. z pen. Válek, 42. Čechovský – 10. Mucha, 84. V. Bažo), Lidice – Zlonice 2:1 (3. Hloušek, 44. z pen. Kubát – 42. Štugel), Brandýsek – Klobuky 2:3 (35. Kroc, 75. Porazil – 24. Čížek, 53. Svoboda, 71. Matoušek), Slavoj Kl. – Velké Přítočno 1:7 (67. Máj – 6. a 57. Studenovský, 51., 60. a 63. Holeček, 55. a 81. Holas).