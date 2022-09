„Řekl bych obdoba zápasu s Vinařicemi minulý týden, jenže tentokrát jsme za kratší konec tahali my,“ byl zklamán domácí Oldřich Štěpánek. Jeho tým nedal šanci v první minutě a ve druhé už prohrával… Hosté následně zvýšili z penalty Nedvědem, pak se nepovedly zákroky ani domácímu gólmanovi Krausovi. Až minutu před pauzou Hadrika z trestňáku mířil do šibenice a pár minut po přestávce si obhodil brankáře i stopera a korigoval na 2:4. Obrat? Kdepak, hosté si zápas pohlídali, Mrština je doklepávačkou a navíc ještě veterán Vicenec parádně trefil šíbu. „2:6 je kapku krutý výsledek za naší snahu,“ ucedil Oldřich Štěpánek.

To Vinařice se po prohře právě v Pozdni zvedly a doma přehrály Velké Přítočno. V kvalitním duelu dlouho vedly jen o gól, teprve Machuta je uklidnil. Ten měl vůbec uklidňovací sobotu, protože když hosté v závěru snížili a chtěli se poprat o bod, Machuta je dalším zásahem zase zpražil.

I. B třída: Zavidov zvládl Hostouň, Lhota bere první výhru. Překvapil Švermov

Pevná obrana a rychlý gól pomohly Brandýsku k překvapivému triumfu na hřišti Zlonic 4:1. Tým piloval koncovku a brzy to potvrdil Štěpán Dojcsán první brankou. Pak sice hrající kouč Ondřej Křišťan zahodil pokutový kop, ale po chvíli domácí zase faulovali a druhou pětku už Vaněk proměnil. Definitivně jeho mužstvo uklidnil v 70. minutě Čebotarjovs. „Dál se budeme v tréninku zaměřovat na střelbu a snad v neděli fanoušky potěšíme první domácí výhrou,“ doufá Ondřej Křišťan.

První výhru v soutěži slaví Smečno, které se na Lidice sešlo v plné síle a nedalo jim naději – 4:1. Sestava vážně neměla chybu, nastoupil i Vožeh pracující v Norsku. Vzadu se postavil vedle otce a syna Kratinů a táta Karel, veterán, zápas pomohl rozhodnout asistencemi na první dvě branky. Z pozice beka nabil nejdřív Muchovi a pak V. Bažovi. Že bude na někdejším panství nechvalně proslulého skokana z Pražského hradu, Jaroslava Bořity z Martinic, veselo, to dotvrdili po přestávce Valta po pár vteřinách na place i úspěšný žolíček P. Bažo. „Konečně jsme se sešli komplet a zápas rozhodli dvěma rychlými góly,“ byl spokojený trenér Smečna Jiří Vápeník. Litoval jen minely v závěru, hosté tak aspoň dali jednu branku.

Vyhrály už také Kročehlavy, Černuc doma přemohly 4:1. Vysoký výsledek je zavádějící. Černuc měla svoje šance, ale domácí podržel mladý brankář Štochl, posila ze Švermova. Střelecky zabral Blanda, dal první i druhý gól těsně po pauze. Ten byl nakonec vítězný, až v závěru výsledek navýšili Ježek s Kuchařem. „Vítězství se nerodilo lehce, soupeř zlobil, podržel nás gólman Štochl. Navíc bylo znát, že se vrátil do sestavy stoper Sobotka. Celé mužstvo zahrálo dobře a proměnilo svoje šance,“ chválil mužstvo vítězů jeho trenér Josef Andrle.

Poslední překvapil prvního. Doksy podržel i nový gólman

Hrdlívu se nepovedl zápas s Družcem tak jako před týdnem v Jedomělicích. „Chybělo nám pět borců a museli naskočit dorostenci, kteří měli v nohách dopolední zápas,“ konstatoval Miloslav Mostek a sportovně uznal, že Družec byl lepší. Ale body odvézt nemusel, protože šance dlouho zahazoval. Až čtyři minuty před koncem smůlu protrhl mladý L. Mačura – 0:1. „Bylo to o proměňování našich šancí,“ ucedil trenér Družce Tomáš Blažek.

Zabral konečně i Slavoj Kladno, těžký špíl v Klobukách urval v poměru 3:2. Jednoduché to Kladeňáci už bez abdikujícího trenéra Davida Müllera (na lavici je zpátky Tomáš Egrmaier) neměli. Po trefě Kolbaby a dvou navrátilce do sestavy Kaválka (on i D. Hrubý hodně pomohli) sice vedli 3:0, ale domácí zabejčili a dotáhli se na 3:2. Víc gólů už brankář Hejduk nepustil, hodně mu pomohli zkušení borci před ním.

OKRESNÍ PŘEBOR

6. kolo: Vinařice – Velké Přítočno 3:1 (15. Doležal, 72. a 91. Machuta – 90. Kuba), Klobuky – Slavoj Kladno 2:3 (64. z pen. Kubelka, 83. Svoboda – 28. Kolbaba, 33.a 47. Kaválek), Zlonice – Brandýsek 1:4 (77. Yefimenko – 33. Vaněk, 70. Čebotarjovs, 80. Porazil, 13. Dojcsán), Smečno – Lidice 4:1 (2. Mucha, 15. V. Bažo, 56. Valta, 79. P. Bažo – 87. Kubát), Kročehlavy – Černuc 4:1 (38. a 49. Blanda, 86. Ježek, 89. Kuchař – 21. Brož), Hrdlív – Družec 0:1 (83. L. Mačura), Pozdeň – Jedomělice 2:6 (44. a 48. Hadrika – 2. a 27. Drbota, 14. z pen. Nedvěd, 37. a 51. Mrština, 89. Vicenec).