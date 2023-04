/FOTOGALERIE/ V čele okresního přeboru fotbalistů zůstal i po velikonočním kole celek Jedomělic. Ten uspěl doma proti Pozdni, ale dál se ho drží zejména Slavoj Kladno. Na dně tabulky se dál vůbec nedaří Zlonicím, naopak nejdramatičtější koncovku viděl stadionek v Černuci.

Lidice - Smečno 3:6, OP Kladno, 8. 4. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Ačkoliv Jedomělice v téhle sezoně nic nehrotí a dokonce sportovně odvolaly jednu ze dvou penalt, které jim proti Pozdni sudí Poncar pískl, dál v pohodě vyhrávají. Hosté, vzhledem ke kvalitě týmu tak trochu nepochopitelně až dvanáctí, působili na hřišti svého nedalekého souseda dobře, vytvořili si dost šancí, ale proměnili jedinou, která ani šancí moc nebyla, protože brankář Pospíšil podcenil ránu Šebesty. Nicméně dost jiných dobrých akcí Pozdně pochytal a jeho spoluhráči od začátku chyby trestali. Nejdřív Milfait, pak Rezek z penalty, a když hosté snížili a měli po pauze elán na vyrovnání, zchladil je brzy hrající kouč Jedomělic Janda. Vše pak jistil Bakos.

Na jaře je stoprocentní také druhý Slavoj Kladno, který úplně překopal taktiku a sází na pevnou obranu. Ani s Klobuky doma neinkasoval, na jaře dostal ze tří utkání jedinou branku a po výhře 2:0 ztrácí na lídra pořád jen dva bodíky. „Míříme výš,“ smál se v sobotu po zápase Tomáš Abrham, hlavní strůjce změny hry Slavoje.

Úchvatný volej Veselého katapultoval Libušín na druhou příčku

Třetí Smečno od zaváhání v Družci válí, a to ho čekala poměrně složitá písemná práce v Lidicích. Ty totiž na jaře měly zatím plný počet bodů a v první půli favorita dost trápily. Milan Záleský prvním ze tří svých gólů dokonce vyrovnal v 15. minutě na 1:1, ale hned protiakce zlomila domácím vaz. Halwiger zabránil jistému gólu rukama, byl vyloučen a navíc kopal Valta penaltu – 1:2. Pak už Smečno přesilovku využilo, přece jen Lidice spoléhají hodně na veterány a tentokrát neměly toho nejnebezpečnějšího - Jana Procházku. Nakonec to bylo 3:6, hrdina mače Jakub Valta zkompletoval stejně jako Záleský hattrick.

Čtvrté Vinařce vyhrály těžký zápas v Přítočně 2:1, domácí tak z boje o návrat do B třídy asi odpadli. Sice šli Holasem do vedení, ale bleskově si nechali dát vyrovnávací branku od Matěje Hudouska. Rozhodnutí padlo dvacet minut před koncem po trefě Michala Týgla, který trestal chybu Tomáše Pavlíčka. „Bylo to vyrovnaný zápas, který hosté chtěli asi více vyhrát. Stejně jako se Slavojem rozhodla chyba ve druhém poločase, kdy jsme jim darovali gól. Na konci jsme tlačili, ale zdržování a polehávání Vinařic rozbilo náš závěrečný tlak,“ mrzelo domácího play-makera Dušana Holečka.

Odvolaný gól z penalty píchl Švermovu. Expert měl jasno: správný verdikt!

Brandýsek uzavíral nedělní program duelem s posledními Zlonicemi a vedl už v půli 7:0. Tenhle výsledek se nezměnil. O osudu zápasu bylo rozhodnuto během prvních 25 minut, kdy už to bylo 3:0. Hned v druhé minutě zakroutil míč Kryštof Šulc přímo od rohového praporku za záda brankáře. Pak se rozjel stroj na asistence jménem Porazil, který nahrál na 5 branek! Druhý poločas se vůbec hrát nemusel, jelikož se v něm vůbec nic zajímavého nestalo. Domácí k němu přistoupili vlažně a hosté odevzdaně. Rozhodčí Kindl a jeho kolegové z kraje Zoufalý a Nejedlo tak měli pohodičku.

Rozhodcovská pohodička v Brandýsku, kde byl zápas se Zlonicemi klidný: zleva Zoufalý, Kindl a Nejedlo.Zdroj: se svolením A. Kindla

Družec porazil Hrdlív doma na pěkně připraveném trávníku 4:2, tedy žádné velké překvapení. Hosté bojovali, dokonce čtvrt hodině před koncem snížili Tuháčkem na 2:1, ale brzy je zchladil třetí brankou Jan Čurda. Podle něj měl Družec zápas pod kontrolou. „Je to zasloužené vítězství, mohli jsme přidat ještě další góly, ale některé šance jsme nedotáhli do konce. Odmakali to všichni a hrál se celkově slušný zápas,“ řekl Čurda.

Asi největší drama viděl stadion v Černuci, kde domácí zase jednou kázali, že můj dům – můj hrad. Rozhodli však až v koncovce, protože také Kročehlavy nehrály špatně a i bez brankáře Pečonky usilovaly o bodík. Po přestávce poslal Viktorku do vedení Marcin, hosté pak litovali zahozené penalty Blandou. To je však nakoplo a v 81. minutě Poucha vyrovnal. Jenže domácí prostě chtěli vyhrát a koncovku urvali. Po pasu se prosadil Červášek (87.) a následně si přihrávku Čechovského srazila obrana hostů do vlastní kasy. „Když už hraješ špatně a máš přesto na bod, měl bys ho udržet,“ byl naštvaný obránce Michal Sobotka, ale uznal, že Černuc vyhrála zaslouženě.