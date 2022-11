Hosté do utkání parádně vstoupili a po gólech Kolbaby, Kaválka a Ziebera brzy vedli 3:0. Když se nechal vyloučit domácí Kolbuch po druhé žluté (54.), bylo v podstatě rozhodnuto, i když se domácí snažili až do konce. „Věděli jsme, že Jedomělice mají šikovné kraje, ale ty se nám po většinu zápasu povedlo nepiustit do hry. Měli jsme skvělý začátek a ten rozhodl. Utkání mělo kvalitu a nebýt jedné vyhrocené situace, tak obešlo bez větších emocí. Týmu musím za výkon poděkovat, má obrovskou sílu a pomalu to začíná okresu ukazovat,“ hodnotil kouč Slavoje Martin Vojíř.