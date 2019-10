Třetí Lidice vyhrály kvalitní souboj v Libušíně, jenž podlehl počtvrté v řadě. Po sérii tří výher se posunul na čtvrtou pozici Brandýsek, který naložil šest gólů kladenskému Novu. Poslední Vraný dlouho odolávalo Slovanu Kladno, který nakonec nastřílel čtyři branky.

Na gól naopak marně čekali diváci v Kročehlavech, kde vyhrály rozstřel Velvary. Největším překvapením kola je vysoké vítězství Černuce v Pozdni.

ZLONICE – ŠVERMOV 0:4

Domácí promarnili šanci na dobrý výsledek v první půli, kdy byli lepším celkem. Byli to ale oni, kdo první inkasoval. Sami trefili po rohu jen tyč. Po změně stran se Baník zlepšil, a když Růžičkou zvýšil na 2:0, sebral Zlonickým vítr z plachet. V pěkné fotbalové atmosféře byl následně vyloučený domácí Nagy, aby pak hosté v přesilovce přidali další dvě branky. Podruhé se trefil Végh, skóre určil svým už šestnáctým gólem v sezoně Šimůnek.

BUŠTĚHRAD – SMEČNO 2:0

Ani domácí nechápali, jak mohli vyhrát. V prvním poločase šli díky hrajícímu koučovi Křišťanovi do vedení, v druhém ale opanovali hřiště hosté, kteří si proti matnému soupeři, jemuž chyběl v první řadě pohyb, vypracovali mnoho šancí, včetně několika nájezdů. Že je nedokázali proměnit byla vina jejich naivity a zbrklosti. Navíc vítězům skvěle začapal Karásek. „Můžeme si za to sami, že jsme nevyhráli,“ povzdechl si trenér hostů Jiří Vápeník. Utkání sledovalo 150 diváků.

LIBUŠÍN B – LIDICE 2:4

Po dobrém utkání si hosté pochvalovali, že třemi áčkaři posílený Baník chtěl hrát fotbal, což jim vyhovovalo. Dvakrát dokázal vymazat jejich těsný náskok, závěr ale patřil favoritovi zápasu. Deset minut před koncem vrátil Kolbaba hostům vedení a v poslední minutě dokonal svůj první hattrick v přeboru. Za poražené dvakrát skóroval Volf.

KROČEHLAVY – VELVARY B 0:1 pk

Pěknému zápasu, který se obešel bez karet, scházely pouze branky. Blíže k nim byli domácí, kteří v nastavení odmítli tři body, protože Prešinský nezvládl samostatný únik. Králem penaltového rozstřelu byl velvarský brankář Šídlo, jemuž se povedl unikátní kousek – zneškodnil všechny tři střely kročehlavských fotbalistů!

BRANDÝSEK – NOVO KLADNO 3:2

Hosty držel v první půli ve hře brankář Pelc. Po změně stran dokázali podruhé vyrovnat, když zužitkovali standardku za faul brankáře mimo šestnáctku, oceněný žlutou kartou. Do té doby vyrovnaný zápas zlomila třetí branka. Ránu Dojcsána vyrazil gólman nad sebe a Tesař dorážkou dokončil hattrick. Ve zbývajícím čase domácí fotbalisté trestali snahu Nova s výsledkem něco udělat. Brandýsek častěji držel balon, měl i více šancí, tudíž je jeho výhra zasloužená.

VRANÝ – SN. KLADNO 1:4

Největší šanci prvního poločasu měli domácí, brankář Slovanu Macík však byl na místě a balon vyrazil na roh. Hosté se zlepšili po změně stran, kdy začali lépe kombinovat. Výsledkem byla důležitá vedoucí branka. Svoji první trefu v novém dresu zaznamenal hlavou Hejduk, který byl ve středu zálohy ústřední postavou vítězů. Obdržený gól domácí podlomil, a když podruhé kapitulovali, nebylo o majiteli tří bodů pochyb. Hosté ocenili výkon stopera domácích Josefa Fujdiara, který v 52-letech patřil k nejlepším hráčům na hřišti.

POZDEŇ – ČERNUC 0:5

Někdy se to tak sejde, že jeden tým nedá gól i kdyby hrál tři dny, zatímco jeho sok, je naopak nadmíru produktivní. Utkání ovlivnil volejbalový zákrok pozdeňského stopera Dlugiho, jenž za úmyslnou ruku vyfasoval za stavu 0:1 červenou kartu už v 17. minutě. Hosté si do pauzy nedokázali s početní výhodou poradit a paradoxně tahali za kratší konec, byť dokázali zvýšit na 2:0. Až když po přestávce přidali třetí branku, tak snahu pozdeňských borců utlumili. Tentokrát je nepodržel brankář Košta, jenž měl prsty v dvou z prvních tří branek. Vítězové velebí záložníka Hájka, jemuž to v poslední době střílí. Zaznamenal hattrick.

Pozdeň – Černuc 0:5 (0:2; 5., 23., 68. Hájek, 77. vlastní, 87. Mareček; čk: 17. Dlugi – 0), Buštěhrad – Smečno 2:0 (1:0; 22. Křišťan, 83. Vávra), Zlonice – Švermov 0:4 (0:1; 7., 73. Végh, 58. Růžička, 81. Šimůnek; čk: 64. Nagy K. – 0), Brandýsek – Novo Kladno 6:2 (1:1; 37., 50., 61. Tesař, 68., 70. Dojcsán, 76. Šulc K. – 40. Packa, 55. Horský), Libušín B – Lidice 2:4 (0:1; 55., 74. Volf – 41., 59., 90. Kolbaba, 80. Kytýr),Vraný – Slovan Kladno 1:4 (0:0; 80. Pustai – 52. Hejduk, 62. Studenovský, 67., 90. Rác), Kročehlavy – Velvary B 0:1 pk.

1. Švermov⋌9 8 1 0 0 36:7 26

2. Buštěhrad ⋌9 8 1 0 0 29:5 26

3. Lidice ⋌9 7 0 1 1 31:14 22

4. Brandýsek ⋌9 5 0 2 2 24:17 17

5. Slovan Kladno ⋌9 5 0 0 4 29:21 15

6. Velvary B ⋌9 3 2 0 4 26:20 13

7. Smečno ⋌9 4 0 0 5 26:20 12

8. Černuc⋌ 9 3 1 1 4 19:20 12

9. Novo Kladno⋌9 4 0 0 5 24:30 12

10. Pozdeň ⋌9 2 1 1 5 26:30 9

11. Libušín B ⋌9 3 0 0 6 18:38 9

12. Zlonice ⋌9 2 1 0 6 15:32 8

13. Kročehlavy⋌ 9 2 0 1 6 14:31 7

14. Vraný ⋌9 0 0 1 8 12:45 1