V čele zůstaly Zlonice, i když je Slovan Kladno doma trápil do poslední minuty. Poprvé ztratil Družec, který nechytil ve Smečně začátek a ve výborném utkání byl rád za remízu 2:2. Penaltový rozstřel pro domácí vychytal brankář Král a završil stoper Ulm, jehož trenér Jiří Vápeník musel přemluvit, aby šel. „Celkově to byl hodně kvalitní zápas, konečně jsme se sešli,“ těšilo Vápeníka.

/FOTOGALERIE/ První výhru slaví v okresním přeboru fotbalistů Černuc, která v nejzajímavějším duelu kola vyhrála doma nad Buštěhradem 3:2. Hlavně koncovka byla hustá. Domácí dali na 2:1, Pulec ale v 89. vyrovnal. Za minutu ale Viktorka poslala do boje Jana Šroubka, ten si okamžitě našel hlavou trestňák a uklidil ho k tyči! „Divím se, že to s nikým nešuplo,“ smál se šťastný předseda Černuce Zdeněk Tymich.

