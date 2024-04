Velvary B – Smečno 3:3, penalty 3:4

Na Velvary jdou samé ódy, ale Smečno jim moc nesedí a zase se to ukázalo. Hosté měli hodně respektu, vždyť jim vypadli ze sestavy Vožeh, Balík i Pokorný a hrát museli tři Kratinové. Táta Karel a syn Michal stopery, mladičký Martin v útoku, přitom měl v nohách celé zápasy béčka a dorostu!

Přežili hosté přežili úvodní nápor favorita, a pak právě Martin Kratina vysunul dokonale V. Baža a ten dal první branku. Pak sice Maňas rychle vyrovnal, ale jinak měly Velvary spíš tlak bez šancí. Hodně se bojovalo a po hodině hry začaly padat další góly. Nejdřív domácí Mikš, pak Suda srovnal, ale bleskově se prosadil domácí lídr Vošmera a už se zdálo, že Velvary výhru uhájí.

Jenže v poslední minutě udělaly největší možnou chybu, nechaly po trestňáku volného nejlepšího hráče hostů V. Baža a ten je ztrestal.

Penalty? Hosté dávali suverénně, zmar Velvarských dokreslili útočníci Mikš a Hirni – málem shodně přepůlili tyčku…

Jakabova paráda nastartovala Velvary, ty urvaly důležitou výhru

„Nebyl to tak pěkný zápas jako v Tuchlovicích, hodně se bojovalo. Nám Smečno nevoní a zdálo se mi, že kluci se viděli jako vítězové už před začátkem. Vyhrát jsme sice mohli, ale když dvakrát neodklidíme míč z vápna, přišel prostě trest, takový je fotbal,“ uznal domácí Radek Šmíd.

Hostující Jiří Vápeník byl nadšený, autobus hráčů z fanoušky se po cestě domů otřásal špunty z šampaňského a vyprázdnila se nejedna plechovka zlatého moku. „Ale přiznám se, že ráno u autobusu, když jsem zjistil absence, jsem se zděsil a měl jsem trochu strach z debaklu. Velvary jsem viděl v Tuchlovicích a je to nejlepší tým v soutěži. Nebudu lhát, my tomu přizpůsobili taktiku, bránili jsme až od půlky a bojovali. Vyšlo to, uhráli jsme třetí remízu za sebou a tahle byla nejcennější,“ rozplýval se Vápeník.