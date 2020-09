V Žehrovicích to bylo o rozdílných poločasech. První byli domácí jasně lepší a zaslouženě 3:0 vedli. Ve druhem však vypadli ze zápasu a Hřebeč se dostala na dostřel. Nakonec nejspíš zaslouženou výhru domácí uhájili a zůstali spolu se Slavojem týmem s plným počtem bodů.

Výtečná návštěva a bezchybný výkon sudího Neliby přispěly k nádhernému derby Běleč – Bratronice. V poli nadstandardní zápas okořenily čtyři nádherné branky. Domácí dvakrát vedli, Sádlo zavzpomínal na Poborského dloubák a Fejfar z šestnáctky propálil výtečného Kohouta. Hosté ovšem mají na hrotu v životní formě hrajícího Mošničku, který dokázal pokaždé srovnat. K vítěznému gólu měli v závěru utkání blíže Bratronice, ale zasloužený bonusový bod si odvezly až za výhru po rozstřelu.

Kačice poctivě trénuje, v utkáních to ale není znát. Nad Svinařovem sice vyhrála půli, avšak když vstřelil nováček kontaktní gól, dostal do ruky trumfy. Hosté je využili a díky hattricku Červinky brali první body. Na ty naopak poražení stále čekají.

Když hraje Dubí, je velmi pravděpodobné, že padne devět gólů – víc do sítě soupeře. Platilo to třikrát po sobě. Teď i v Třebichovicích, kde hostům vyšel nástup do utkání. Za dvacet mnut vedli 3:0. Soupeř se sice díky Novému ještě do pauzy přiblížil těsně na dostřel, první body mu však přány nebyly. Utkání odřídil laik – domácí hráč Kratochvíl. Vítězové ho chválili.

Lhota látala jedenáctku jak jen to šlo. S mnoha mladíky v sestavě nemohla Tuchlovicím konkurovat, a ty toho hlavně v druhé půli náležitě využily. Počinem zápasu byl čistý hattrick Červenky, který ho stihl za sedm minut!