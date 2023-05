V A skupině třetí třídy skončila většina duelů jasným výsledkem. Neplatilo to o vedoucích Tuchlovicích, které se proti čistému béčku Libušína nadřely. Hostům opět výborně zachytal Koco, s ním v bráně budou získávat body i dál. Dva góly ale přece jen mladý strážce svatyně dostal. Jeden od Martina Vaigla, jenž skóroval i za áčko v krajském přeboru. Už jsme ho před časem chválili a musíme znovu, není to už totiž žádný zajíc.

Druhé Bratronice měly těžšího soka, ale Slavoj Kladno B porazily jasně 4:1. Tentokrát dorazil Mošnička a dal hned dvě branky. Hosté nuceně střídali gólmana Krumpholce.

Střelnici si otevřely celky Buštěhradu, Velké Dobré B a Slovanu Kladno. Tomu vzdorovala Běleč hodinu hry, ale pak se sesypala a ani robinsonády brankáře Šnobla ji nemohly spasit. Ten už pak tak hartusil, že jeho kamarádi přece jen trochu přidali, ale debakl neodvrátil ani Ozzy. Samozřejmě nejde o rockovou hvězdu, ale o jejího bělečského dvojníka Miroslava Tyburce, jehož IronMani v zeleném v závěru přemluvili, aby šel na plac.

Doberská mašina nešetřila tentokrát darebný Braškov B a Buštěhrad nedal šanci Stochovu. Hřebeč začala díky dvěma trefám Faktora proti Žehrovicím také drtivě, ale pak nohu z plynu ubrala, šance neproměňovala a hosté prohráli s hlavou nahoře 1:3.

Senzací skupiny B je výhra Pcher nad čtvrtými Dřetovicemi 3:1. Týden po výprasku ve Zvoleněvsi šel pcherský outsider do sebe i díky důrazné promluvě v kabině, kterou vedl vedoucí týmu Martin Novák. Na hřišti pak domácí od první minuty ukazovali odhodlání. Hosté sice působili herně dobře, ale před obranu řízenou Zdeňkem Radou se nemohli dostat a naopak domácí šance proměňovali. První Filip Trung (později se ke smůle Pcher zranil), po pauze pak dvakrát Petr "Guma" Malý. Hosté jen korigovali a senzace byla na světě.

„Předvedli jsme konečně výkon, který se musel líbit. První půlku byli sice hosté lepší, ale naše obrana fungovala perfektně. Druhý poločas jsme odehráli výborně a téměř do ničeho jsme soupeře nepustili,“ komentoval po utkání druhý z pcherských lodivodů Martin Juklíček.

Čelo tabulky ztrácelo, Slavoji to nevadí. Bitvu o záchranu zvládly Kročehlavy

Vedoucí Olovnice vyhrála v Tuřanech dvěma góly Petra Putze, ale oslnivý výkon nepodala. Zásadní byl střet brankáře Tuřan Jana Břížďaly s rozhodčím Tomášem Poncarem. Břížďala během pár minut v závěru prvního poločasu dvakrát rozhodčího napadl. První žlutá padla za klasické: Co to pískáš? a druhá za zakopnutí balonu. V tomto případě 1+1 neznamená 2, ale red card a předčasná jízdenka do sprchy plné teplé vody.

Čeká ho tedy disciplinárka, ale určitě ne trest, jaký dostal otvovický snajpr Jiří Valtr, který před týdnem napadl rozhodčího Nykla ostřeji a dostal za to stopku na sedm měsíců. Jak moc týmu bude chybět, se ukázalo už o víkendu, kdy jeho tým prohrál těsně bitvu se Zvoleněvsí 1:2. Naopak Slavoji se teď daří, tabulkou stoupá a právě svému sokovi odskočil už na sedm bodů.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Knovízi, která rovněž přišla kvůli trestu o oporu - Radek Duda dostal 3 zápasy - doma proti Dubí zlomila vaz 62. minuta. Lunger ji dostal do hry snížením na 1:2, ale po rozehrání okamžitě skóroval hostující Bořík a jeho druhá trefa v utkání byla zlomová.

Největší drama sledoval stadionek v Zichovci, kde domácí na první branku Blevic odpověděli dvěma trefami, ale vedení neudrželi a nakonec ani remízu. Postarali se o to během několika minut Sklenička a Šerák.

Když neuměřický Jan Zavadil snížil v utkání proti Žižicím v 75. minutě na 2:3, vypadalo to, že by super překvápko nemuselo viset úplně vysoko. Ale pak favorit rychle zabral a třemi góly do sítě posledního celku tabulky vše jistil.

Kačice zazářila sedmi kousky

Chybí ještě čtvrtá třída, kde vedoucí Brandýsek nezaváhal, ale šokovala Kačice, které doma jindy silnou Slatinu deklasovala 7:2!

V dresu Pleteného Újezda byl zase vidět Matěj Stůj. Minule vyloučený, ale na disciplinárce vykoupený, zase rychle chytil žlutou kartu, jenže pak se mírnil a aktivitu napřel správným směrem - dal první gól svého týmu a nasměroval svou partu k výhře 3:0 v Pozdni.

Nejvíc se bavili diváci v Hrdlívě, kde béčko překopalo hosty ze Zákolan 5:4. A derby Družec - Doksy? Tam Deník na chvíli zavítal, speciální článek se chystá.