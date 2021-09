Jan Zatloukal žije kolečským fotbalem, ať je nahoře, nebo úplně dole. Proto ani jeho tenhle debakl od fotbalu nedostane, to jistě ne. Hrdlív prostě po koronapauze postavil silnější výběr, hrál hezky a góly střílel od první minuty. Dlužno dodat, že na ten první ještě kolečský Pokorný bleskově odpověděl, ale radost hostů vydržela jen čtvrt hodiny.

Ale zpět k oslavenci, který si pár řádek určitě zaslouží. U fotbalu v Kolči je od nepaměti, jako hráč i funkcionář. V nejslavnější éře Kolče v úvodu tohoto století došel se Slavojem až do krajského přeboru a do obce tehdy jezdili slovutné kluby i hráči. Panovala tady obrovská pohoda, a to i díky Janu Zatloukalovi, který vždycky dovede najít vtip - i v kritické situaci.

U čeho nevtipkuje, to je znalost fotbalových řádů. Ne nadarmo je už roky členem sportovně-technické komise OFS a ne nadarmo si ho šéf OFS Petr Blažej hodně chválí.

I proto Jane Zatloukale: Všechno nejlepší a hodně zdravíčka!!!

Doplňme ještě góly Hrdlíva: čtyři dal Roman Hrubý, tři Aleš Mračko, dva Daniel Nový a po jednom Jakub Kerpl, Zdeněk Horník a Martin Vondrák.

Také na Slavoji debakl hostů

Kačice se dlouho rozhodovala, zda vůbec do soutěže nastoupí a neodhlásí ji jako třeba Svinařov. V prvním kole ale sestavu dohromady dala, nicméně musela si odbýt nejtěžší duel sezony - proti jasnému favoritovi na postup Slavoji Kladno prožil (nejen) brankář Peklo svoje peklo, domácí vyhráli vysoko 13:1. Nicméně trenér Tomáš Egrmaier nechválil jen svůj tým. "Kluci měli obrovskou chuť do hry, celý zápas odehráli v pohybu a zastříleli si. Ale velký klobouk dolů před soupeřem, který statečně bral hru, jejich kluci se hecovali i za nepříznivého stavu," chválil Egrmaier.

Tři góly jeho týmu dali Kamil Vašek a Zdeněk Kolbaba, dva Michal Zieber, Saidi Mahdi, Tomáš Rouček a jeden gól vstřelil i předseda klubu Petr Kovář. Za Kačice skóroval čestnou brankou Martin Novotný.