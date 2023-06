Někteří uchazeči o titul Kanonýr Deníku nastříleli o víkendu i čtyři góly, my ale vybrali…

Na konci tabulky si pak hodně pomohla Pozdeň, v přímé konfrontaci se stejně ohroženými Klobuky dala o jednu branku víc.

Ale zpátky z hvězdným válkám lídrů soutěže. Družec i bez potrestaného Čurdy, což je důležitá persona sestavy, vytáhla Buranta do pole a chtěla to Slavoji ukázat jako na podzim. Jenže hosté zápas zvládli. Za řízení rozhodčích z ČFL Poleny a Trsky sice domácí šli po trefě L. Mačury do vedení, ale bleskově vyrovnal Rouček. Góly pak mohly přidat oba celky a blíž byl asi Slavoj, jenže Kolbaba netrefil ani prázdnou kasu a Houha dokonce zpackal pokutový kop. A tak rozhodly až penalty a ty Kladenští uhráli. „Asi zasloužená remíza, šance byly na obou stranách. Jsem s výkonem spokojen,“ hlásil družecký Tomáš Blažek.

Hostující Petr Kovář uznal, že závěr soutěže přináší ty správné nervy. „My zahazovali tutové šance, netrefíme ani prázdnou branku z metru, a když neproměníme ani penaltu, tak jak se říká: tým si nezaslouží vyhrát. Jedeme teď do Lidic, kde musíme zabrat. Tým ví, o co hraje, a já klukům věřím, že to zvládneme,“ je pozitivní Petr Kovář.

Lhotu uklidnil Čurda a je blíž záchraně, Tatran poprvé vyhrál dva zápasy

V Jedomělicích byly už zkraje vidět dvě věci: Přítočno nemělo žádné nervy a fotbal umí. Navíc Milan Hübst dal už ve 2. minutě opravdový gól roku: brankáři Pospíšilovi se nepovedl výkop a Hübst, aniž by zpracovával, mu ho z půlky hřiště vrátil přímo do čeřenu. Kdo tohle neviděl, o moc přišel. Přítočno pak trefilo ještě dvě tyčky a z brejků bylo nebezpečnější. I proto byla v kabině domácích pořádná bouřka, byť trenér Martin Janda do přestávky po standardce vyrovnal. Zlobil ho hlavně následný další inkasovaný gól L. Senka. „Šli jsme do šatny se svěšenými hlavami, ale slovo si vzal Martin Janda a dlouho jsem ho neslyšel takhle zvýšit hlas,“ usmál se pozdější hrdina Jedomělice Bohumil „Bobinho“ Mrština.

Jeho tým se zlepšil, kapitán Nedvěd netradičně hlavou vyrovnal, sahal po dalším gólu, ale v samotném závěru přišel šok a dvě trefy hostů – Peřinova dokonce asi z třiceti metrů!

Jenže konec ještě nebyl a právě Mrština napsal koncovku jako ze zlaté knihy jedomělického fotbalu. „Nezbývalo nic jiného než všechno vrhnout do útoku. V 90. minutě si zpracuju balon na hranici vápna a placírkou na vzdálenější tyč snižuji. O chvíli později přišel centr ze strany, zpracoval jsem si balon a levačkou zakroutil míč mimo dosah brankáře. Neskutečná euforie celého týmu. A penalty, na které máme v brance specialistu Pepu Pospíšila. Poslední dvě chytil a máme zlaté dva body,“ radoval se Bobeš Mrština.

Video: Perfektní a originální děkovačka Újezda, pošlete Deníku i tu svoji?

Smečenský trenér Jiří Vápeník přiznal, že při přípravě na sobotní duel v Kročehlavech svoje divočáky neuhlídal. „Zaútočili na májku ve Svinařově a upravili se mi tam, tohle jsem prostě neuhlídal,“ smál se Jiří Vápeník s tím, že i tak těžký zápas zvládli. „Valta dal brzy gól a pak to bylo chvílemi utrpení, domácí byli lepší. Měli jsme kliku a teď už půjdu radostí upravit já,“ ulevil si trenér-srdcař, jehož Sokol sahá po historickém postupu, vždyť mu na vedoucí dvojku chybí jen bodíček.

Nejsledovanější duel o záchranu viděla Pozdeň, kde duel dvou ohrožených řídil nadějný sudí z ČFL Zoufalý. Zoufalí jsou ale hlavně hosté, jimž hrozí po porážce 2:3 pád do třetí třídy, přitom ještě nedávno byli v kraji.

Byla to bitva jako hrom se spoustou dramatických momentů na obou stranách. Hosté málem začali vlastňákem, pak Petržílka trefil tyčku jejich branky. Nicméně i Klobuky hrozily a Veltruský po tlaku ve vápně otevřel skóre – 0:1. Vyrovnat se podařilo hezkou trefou do šibenice Petržílkovi, a před pauzou mohl přidat gól Petr Štěpánek, ale dorážku do brány nedostal.

Hned v úvodu druhé půle minul z úhlu Petržílka, a tak se Pozdeň vedení dočkala po hodině hry po střele Petra Štěpánka. Chvíli nato byli hosté blízko srovnání, jenže gólman Košta vyškrábl střelu do vinglu. V 67. minutě však nedosáhl na centr a Kubelka hlavou vyrovnal.

Drama vrcholilo. Bratři Štěpánkové si narazili míč, ale ránu Martina reflexivně vyboxoval Vítoch na roh. Ten zahrál Petržílka a Petr Štěpánek hlavou usměrnil míč do sítě na 3:2. Hosté přidali, museli! Ale ránu Lišky z úhlu vyrazil Košta a pět minut před koncem Říčka zpoza velkého čtverce netrefil zařízení. V nastavení pálil z otočky Kubelka, ale Košta byl u tyče včas a Pozdeň mohla slavit, je z nejhoršího venku.

Tak se žere tráva o záchranu! Nádeníček burcoval, fén foukal a Slaný urvalo bod

Zachraňuje se také Černuc, ale proti Brandýsku se jí stejný zázrak jako nedávno ve Vinařicích nepovedl, prohrála 2:5. Hosté měli převahu, ale nedůsledností pouštěli Černuc do zápasu, a tak z toho bylo drama. Nakonec Viktoria neuhlídala kanonýra posledních týdnů Erakoviče, jenž dvěma góly dal Brandýsku klid. V posledních dvou zápasech vstřelil celkem 5 gólů!

Zbylé duely skončily jasnými výsledky, i když Vinařice se s Lidicemi docela dlouho trápily a po změně stran dokonce prohrávaly po zásahu Halwigera. Ale pak skóre otočily a v závěrečné desetiminutovce unavené hosty dorazily třemi góly. Zajímavostí je, že Lidice mající často problémy se sestavou, pětkrát střídaly. Nicméně její velké ex-ligové opory Pejša a Procházka tentokrát scházely pro zranění.

Hrdlív si nedělal problémy a posledním Zlonicím nasázel sedmičku, i když za stavu 3:0 hosté zadělali na drama, protože před pauzou se trefili Švarc i brankář Kopecký, jenž to v poli umí také. Jenže po pauze už zase vládli domácí a hlavně Daniel Nový. Autor hattricku už se v tabulce střelců přiblížil nedávno jasně prvnímu Martinu Kaválkovi ze Slavoje na rozdíl pouhých dvou gólů.