Před sezonou se očekával souboj o nejvyšší metu mezi Dřetovicemi, Zvoleněvsí a Stehelčevsí. Promluvit do toho měly také Tuřany či Žižice. Nakonec je všechno jinak.

Do roku 2021 půjdou z prvního místa Otvovice, celek s jednoznačně nejvyšším věkovým průměrem zaváhal pouze v prvním kole, kdy podlehl na hřišti nováčka z Pcher (1:2). Od té doby jen vyhrával za tři body.

Kapitán celku Robert Bečán míní, že velkou zásluhu na tom má trenér Kamil Šídlo. „Vše diskutuje před zápasem s námi staršími a hlavně ho je slyšet na střídačce,“ pochvaloval si borec, jenž patří mezi nejlepší střelce soutěže.

Otovičtí na sklonku přestupního termínu stihli ze sousedních Holubic přivést dvě zkušené a tvořivé posily Helebranta a Valtra, což bylo výrazné zvýšení kvality.

V 3. kole ve Stehelčevsi ale ještě nenastoupili, přesto z toho byla senzační výhra 4:1. „To nás hodně povzbudilo. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo,“ usmíval se Bečán a dodal: „Je příjemné, že nám to tak vycházelo. Uvidíme však, co s námi udělá dlouhá přestávka.“

Druhé jsou šikovnými Ukrajinci posílené ambiciózní Dřetovice, které si neodpustily dva výpadky. Doma přenechaly všechny body Žižicím a padly také v téměř vyhraném derby ve Stehelčevsi.

Právě zmíněné Žižice jsou třetí. Svoje schopnosti začaly na trávníku podávat až potom, co z prvních tří kol vytěžily pouze dva body. Čtyři výhry v řadě je pak vytáhly do nejvyšších pater.

Následuje Stehelčeves. Ta dvakrát doplatila také na absenci střelce Skořepy, jenž scházel proti Otvovicím (1:4) a při domácí až penaltové výhře nad Blevicemi.

Do výčtu favoritů schází ještě Zvoleněves. Mladý celek pořád sbírá zkušenosti a nutno podotknout, že se od něj čekalo víc. Doma se sklonil před zkušeností Otvovic (2:4), na druhou stranu si vylepšil skóre v duelu s Blevicemi (10:0).

Svůj standard předváděla Koleč. A kdyby uměla rozstřely, mohla na tom být ještě lépe.

Za očekáváním zůstaly Tuřany. Sice získaly skalp Zvoleněvsi, na druhou stranu však jako jediné přenechaly všechny body poslední Pozdni.

Také Hrdlív je zvyklý na lepší postavení, pokud ale plně bodoval až ve čtvrtém kole v Pozdni (5:1), těžko na tom mohl být lépe.

Zichovec prošel poměrně velkou obměnou a nevyrovnané výkony na lepší než devátou pozici nestačily. Má však o utkání méně. Pochlubit se může dvěma body ze Zvoleněvsi.

Víc asi očekávali v Knovízi. Pouhé tři body z prvních pěti kol byly opravdu málo.

V zádech má sousedy ze Pcher. Nováček soutěže si na hřišti nevedl špatně. Vstup měl impozantní, když – už bylo zmíněno, jako jediný připravil o body první Otvovice.

Tabulku uzavírají Blevice, Neuměřice a Pozdeň B.

Blevičtí se mohou pochlubit bodem ze Stehelčevsi, méně už desetigólovým přídělem ze Zvoleněvsi.

Hráči Neuměřic, kteří mají o zápas méně, začali slibně, podzim však zakončili třemi vysokými porážkami. Na svém hřišti sebrali bod Stehelčevsi.

Poslední Pozdeň má pouhé tři body, které získala v utkání s Tuřany (5:3).