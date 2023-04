Mělo to být drama, ale nebylo. Bratronice vedly nad vedoucím celkem tabulky už po čtyřech minutách 2:0. To dalo zápasu ráz, domácí už na svém kopci nedopustili zvrat a skóre pořád navyšovali. 6:1, to se vážně nečekalo.

Nejdramatičtější zápas se hrál na kladenském Slovanu, který přemohl v duelu loňských účastníků okresního přeboru Buštěhrad 3:2. Velkou zásluhu na triumfu má sedmnáctiletý Matouš Hrubý, který nastřílel hattrick včetně rozhodující penalty na 3:2 v 70. minutě. Hrubý tak napodobil starší bráchy, Jan vyhrál s Libušínem ve Hředlích a David se Slavojem ve Zlonicích. Hosté dohrávali jen v devíti, za dva fauly šel do sprch zkušený Vávra, v závěru pak i Rohla. Tleskal rozhodčímu a nešlo o projev úcty…

Další drama se odehrálo už dopoledne jen o pár kroků vedle, na Novu. Běleč tady sahala po dalším překvapení, když zaskočila v úvodní dvacetiminutovce domácí aktivní hrou, ze které pramenil po faulu ex-bělečského Fišera na Hejdu pokutový kop. S pomocí tyčky ho stejně jako v minulém utkání (také po faulu na Hejdu a také o tyčku) bezpečně proměnil Dvořák. Pak ovšem sepnuli domácí a drtivým tlakem po zbytek utkání se jim ho podařilo otočit. O vyrovnávací branku se po rohovém kopu postaral hlavou Packa, vítězný gól vstřelil po závaru v šestnáctce nekompromisní dorážkou Chochola. Opora hostů Karel Fejfar tentokrát pomohl jen s praporkem jako asistent.

Vinařice velkolepou nejen světelnou show srazily lídra, do čela jde Slavoj!

Napínavý byl také zápas Braškova B proti rezervě Slavoje. Domácí nebyli favoritem, přesto slavili výhru 2:0. Jistili ji ale až v poslední minutě, do té doby operovali s jediným zásahem Petra Placáka a spoléhali, že obrana v čele s gólmanem Eclerem na měkkém hřišti odolá. Povedlo se. „Doplácíme na to, že nedáme ani tutové šance. Po přestávce jsme je měli, do té doby byl zase lepší Braškov,“ shrnul předseda Slavoje Petr Kovář a líto mu bylo hlavně soupeřova hřiště, dost poničeného.

Jasný zápas neodehrála ani Velká Dobrá. V půlce sice vedla nad Stochovem 4:0, ale pak selanka skončila. Do Čechie se obul hlavně Lukáš Rus a třemi góly vpravil do jejích šiků dávku paniky, vždyť do konce chybělo ještě 25 minut. Domácí však uklidnil Michal Kučera a body už uhájili.

Zbylé dva duely byly jasné. Žehrovice si podaly poslední Přítočno B a ještě hůř dopadl Libušín B s Hřebčí, které píchl z áčka povolaný dlouhán Pařízek a čtyřmi zásahy řídil výhru 9:0.

Ve druhé skupině B se hrály jen čtyři zápasy, v tom prvním pak jasný lídr z Olovnice psal jednu z nejtěžších písemek ročníku. V Dubí dokonce prohrával po gólu Dudy, ale na gól dávné hvězdy ČFL odpověděl razantně ten, který patřil ke špičce třetí ligy ještě nedávno – Petr Putz. Hattrickem otočil (gól jistoty padl až deset minut před koncem) a jeho tým dál útočí na postup, který si zřejmě zajistí už několik kol před koncem.

Smutek kola prožili kluci ze Pcher. Proti na jaře stoprocentnímu Zichovci mákli, ex-kladenský Rada odpověděl po rohu na první pěknou branku hostujícího O. Vébra ze standardky. Když se schylovalo k remíze, tak se Pcherští moc vysunuli v 89. minutě jim dal Hošek z brejku vítězný gól. Domácí brečeli, hosté křepčili – tohle hra jménem fotbal přináší.

Mladíci táhli Lhotu za překvápkem, proti Hostouni pomohl zásadně i gólman Pejša

Obrat kola se povedl Otvovicím, které doma prohrávaly ještě dvacet minut před koncem s Blevicemi 0:2 a ještě v tu chvíli přišly o vyloučeného Nikolajenka. Ale děly se věci! Během pěti minut Valtr dvěma trefami vyrovnal a v euforii hrající domácí dotáhli po trefě Břicháčka (85.) duel ke třem bodům.

Moc se nevede Tuřanům. Na podzim silný tým nestačil na Dřetovice. Hlavně během první půlhodiny nebyl schopen anticipovat pohyb rychlého Šimůnka a ten čistým hattrickem nasměroval Spartičku k výhře 4:1.

O magnetu čtvrté třídy už řeč byla, Slatina v něm přemohla Brandýsek B 5:3 a hosté kromě první branky skórovali jen díky zaváhání soupeře. Ten byl ovšem celé utkání lepší.

K čelu tabulky se přibližují Doksy, byť se tentokrát musely obejít bez hráčů A týmu. V Kačici to byla o to větší bitva, kde domácí sahali po bodu, ale podlehli 2:3. Rozhodl dvougólový Jiří Kouba.

Pletený Újezd vyplenil areál v Zákolanech, kde sahal po potupné desítce (9:2). Devět branek nastřílelo i béčko Pozdně do sítě družeckého Kamaráda, jehož kamarádi za kamaráda moc nebrali, jinak by bránili lépe zejména autora hattricku Petržílku.

Naopak Hrdlív se po prohře v Družci 2:3 zvedl a tentokrát stejným poměrem porazil Černuc B.