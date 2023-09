Jedomělice – Družec 5:1

Lídr tabulky ale začal vlažně a potrestal ho družecký střelec L. Mačura, jenž šel sám na kasu a přehodil brankáře Pospíšila. „Inkasovaný gól nás ale nakopl a od té doby jsme byli lepší my,“ mínil lodivod Jedo Martin Janda.

Jeho tým vyrovnal z penalty za ruku při TK, exekuce se ujal kdo jiný než Mrština. Střelecký fantom do konce poločasu nasázel čistý hattrick, ale pochvalu zaslouží třeba i Zahradník, jenž mu třetí gól připravil jako vrchní v Esplanadu divočáka po jedomělicku. „To nás uklidnilo a druhý poločas už jsme měli pevně v rukách. Jen to zase bylo dost vyhrocené a nevím, zda to tak mají jen s námi, nebo i s dalšími týmy,“ usmál se Janda, který sám jednou skóroval stejně jako zmíněný Zahradník.

Co se týče Mrštinovy produkce, jsou v Jedomělicích šťastní, že se mu tak vede. „Možná to ani sám nečekal, v jaké bude formě. My z toho máme radost a snad mu to vydrží. Zároveň ví on i my, že je to práce celého mužstva. Každopádně mít průměr tři góly na zápas je neskutečné,“ dodal s respektem Martin Janda.