Druhé jsou zpátky Jedomělice, které do poločasu stihly otočit nepříznivé skóre 0:1. Tentokrát vítězové našli hrdinu v Bobeši Mrštinovi, který si připomněl zlaté časy své kariéry a zaznamenal hattrick. "Myslím, že je to vůbec můj první hattrick v okresnim přeboru, ale zatím mě nestál naštěstí nic, tedy pokladník Jandis (Martin Janda) a Méďa (Robert Nedvěd) nic po zápase neříkali. Ale pokud se ozvou, tak rád dám něco do kasy," smál se střelec, který čekal, že zápas s Klobuky bude vyhecovaný jako vždycky (oba kluby spolu do loňska hrály i B třídu). "Ale kupodivu to všechno bylo v přátelském duchu," dodal Mrština.

Střeleckou formu má rovněž pozdeňský Jaroslav Petržílka. Po hattricku do sítě Zlonic má v posledních třech duelech osm přesných tref! Zlonice přitom i bez brzy vystřídaného střelce Demetera hrály dobře a po půli lacino Klusáčkem z půlky vyrovnaly. Pak se nechali vyloučit vzájemně M. Štěpánek se Šnajberkem a hra se rozjela. Hosté nedali velkou šanci a z brejku inkasovali od Petržílky. Domácí pak už vládli – 5:1.

Foto: Braškováci se vrátili do Lhoty, Štoncnerové proti sobě

Kladenský Slavoj zase zabral na horké půdě v Černuci. Překvapivě tam neměl moc problémů, naopak celý zápas domácí přehrával a nastřílel pět branek. „Hrálo se na jednu branku a kdybychom proměnili své šance, byl by to dvouciferný výsledek. Ještě máme doma Lidice a už se těšíme na konec podzimu, ze kterého jsme smutní kvůli našim nevyrovnaným výkonům,“ přiznal předseda klubu Petr Kovář.

Dál září Smečno, které v Hrdlívě dost inkasovalo, ale dalo šest gólů a hlavně play maker Valta skutečně zářil, zaznamenal čtyři trefy!

Kvůli mokrému hřišti se nehrálo v Družci, kde mělo hostovat Velké Přítočno.

OKRESNÍ PŘEBOR

1. kolo: Kročehlavy – Vinařice 2:1 (7. Poucha, 21. Zíb – 32. Tygl), Hrdlív – Smečno 3:6 (26. Raclavský, 58. z pen. Nový, 63. Horník – 13. , 29., 67. a 71. z pen. Valta, 49. Pokorný, 62. V. Bažo), Pozdeň – Zlonice 5:1 (6.3 3., 61., 71. Petržílka, 78. Cífka – 49. Klusáček), Jedomělice – Klobuky 5:1 (38., 57. a 70. Mrština, 45. Zahradník, 46. Janda – 25. Svoboda), Družec – Velké Přítočno odloženo, Černuc – Slavoj Kladno 0:5 (22. Rouček, 30. Hrubý, 33. Kolbaba, 40. Abrham, 70. Kaválek), Lidice – Brandýsek 3:9 (37. Vysloužil, 48. a 68. Levý – 2., 8. a 45. Porazil, 13. Scandamarre, 41. a 63. Šulc, 47. z pen. Dojcsán, 85. Tesař, 89. Marchal).