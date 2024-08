Přestože výkonnostní fotbal neprožívá jednoduché roky a hráčů ubývá, na Kladensku máte nové kluby… A máme z toho radost. Je fajn vidět, že pořád jsou ještě hlavně na vesnicích lidi, kteří mají fotbal rádi a kteří jsou schopni dát dohromady mužstvo, klub. Klasické bašty nezmizely, z mrtvých vstal fotbal v Třebichovicích, také v Unhošti, v Kolči založili aspoň žáky, i za to jsem moc rád. Ve Velvarech založili céčko. Samostatnou kapitolou je zcela nový klub s netradičním názvem 6 – 12. S jeho uvedením do života byly trochu problémy na FAČRu, ale Pepa Krejsa vše zvládl, pomocnou ruku jsme podali i my na okrese.

Docela výraznou změnou prošel disciplinární řád, kde jste naslouchali v OFS i výtkám některých klubů, kterým se nelíbil rozdílný způsob vykupování se po žlutých a červených kartách.

Ty podněty od klubů jsme dostali na losovacím aktivu a uvědomili si, že mají opodstatnění. U nás v okrese je možné se vykoupit ze stopky po čtyřech žlutých kartách. A pokud dostane hráč červenou za dvě žluté, může se vykoupit také. Ale zatímco ten platí vždycky jen tisíc korun, i kdyby chytil tímhle způsobem pět červených za rok, tak u žlutých se taxa násobí. Za čtyři platíte tisícovku, za osm dva tisíce, za dvanáct čtyři tisíce.

Teď to bude jinak?

Ano, změnili jsme to. Vykoupení za žluté karty zůstane nezměněno, ale pokud za dvě žluté dostane hráč červenou, vykoupit se může maximálně dvakrát za sezonu. A podruhé ho to bude stát už dvojnásobek peněz. Vše jsme konzultovali s členy disciplinárky a shodli se.

Na Kladensku dokonce někomu peníze za vykoupení se vrátíte, když odpíská nějaké zápasy. Je o to zájem?

Když má potrestaný hráč zájem, lehce ho proškolíme a pustíme ho odřídit nějaký zápas dětí. V tom případě pak peníze, které za jeho omilostnění klub zaplatil, svaz vrátí. Vyplácí se nám to. Hráči vidí najednou fotbal i z druhé strany, navíc je tady šance, že se jim pískání zalíbí a zůstanou u něj.

FAČR vydal nový disciplinární řád, podle něhož budou stát za žluté karty už také děti, je to šťastné?

Tuhle novinku FAČR zveřejnil 1. července a přišla jako blesk z čistého nebe. Dosud se vykupovalo v okrese pouze v okresním přeboru, teď to bude platit pro všechny soutěže. Tedy nejen pro třetí a čtvrtou třídu, ale také v mládeži. To se nám moc nelíbí, protože trenéři nemívají na téhle úrovni tolik fotbalistů, aby jim ještě hlídali počet žlutých karet. Řády sice ctít musíme, takže se platit bude, ale půjde jen o symbolickou částku. Jestli to bude koruna nebo padesátikoruna, to ještě nevím přesně, ale na téhle úrovni se ty peníze budou pohybovat. Ale jak říkám, není to náš výmysl a štve mne, že na asociaci se dělají rozhodnutí od stolu, narychlo, bez jakékoliv diskuse. Přitom oni jsou naším partnerem, nikoliv nadřízeným orgánem.

Co přesně vám vadí?

Asi nejvíc počet nových nařízení. V posledních letech jich chodí opravdu hodně a všechny musíte prostudovat. To přináší enormní problémy hlavně ve výkonnostním fotbale, kde nemají tolik lidí v organizační složce, kteří by tohle vše měli čas a chuť studovat. Navíc často jde opravdu o ukvapená nařízení.

Když odbočím k vaší funkci šéfa komise rozhodčích Středočeského krajského fotbalového svazu, tam se netajíte hněvem nad ztrátou jednoho postupového místa z krajského přeboru. Proč vás to tak zlobí?

Mě to nezlobí, já tím jsem šokován. Nejdřív vám to místo vezmou, pak ho vrátí, teď ho zase vezmou. Co to je? Středočeský kraj je drtivě největší ze všech, proto měl dvě postupová místa do divize, dnes 4. ligy. Pak jeden člověk rozhodne, že to tak nebude. Ale když řídící komise rozhodčích potřebuje naše arbitry, prostě je bere automaticky.

Když jich má málo, musí vzít zespodu, ne?

Ale musí to mít systém, ne že budu jen brát. My v kraji máme kolem 110 rozhodčích, zatímco ŘKČ 160. Přesto nejsou schopní obsadit svoje soutěže. Absentuje tam totiž jakákoliv koncepce. Prostě jim někdo chybí, tak napíší nám, kolik rozhodčích potřebují. Tečka. Že by s rozhodčími třeba pracovali jako my tady v kraji, kdy je neustále vzděláváme a posouváme, to ani omylem. Pak to končí tím, že naši kluci jim jdou pomoci, ale jsou přetížení, náchylní k chybám, ke svalovým zraněním. Tohle mi prostě vadí. A oni vám pak vezmou postupové místo jen tak lusknutím prstů.

Vraťme se zpátky do okresu Kladno, kde jste v minulém ročníku začali spolupracovat s firmou Macron, která zajišťovala ceny pro nejlepší jednotlivce po každém kole a pro týmu po sezoně. Bude pokračovat?

Ještě spolupráci ladíme, ale pokračovat budeme. Macron nám hodně pomohl v kraji se zajištěním vybavení pro rozhodčí, hlavně nových dresů. Chtěli bychom nějakým způsobem takto pomoci i začínajícím rozhodčím u nás v okrese. Pro mladého kluka není legrace, když si hned má koupit vybavení třeba za tři tisíce. Formu pomoci ale ještě úplně nemáme a až bude, musí vše schválit výkonný výbor.

Nová je prý komunikace se svazovými činovníky, máte i nové stránky?

Je to tak, zprovoznili jsme je už loni, teď jsou hotové. Najdete je pod názvem www.kladenskyfotbal.cz. A pokud půjdete na ty staré, budete přesměrování. Také komise budou v mailu používat stejnou doménu, třeba stk@kladensky.fotbal.cz, sekretariat@kladenskyfotbal.cz apod.

Co popřejeme hráčům, trenérům, funkcionářům a fanouškům fotbalu do nového ročníku?

Popřeji jim spoustu klidných, kvalitních, ale zároveň napínavých fotbalových zážitků. Jako rozhodčí jsem míval na fotbal jeden pohled, teď už po letech předsedování koukám i optikou druhé strany. Vím, že fotbal bohužel občas přinese také nějaké excesy, je to hra emocí, ale my se vždycky snažíme i ty vyřešit pokud možno klidně a rozumně. A pokud má kdokoliv nějaký problém, určitě nás ve svazu kontaktujte, jsme tady pro vás, jako jsme byli vždycky.