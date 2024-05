Tuchlovice i po vyloučení převzaly taktovku a ve 25. minutě je kanonýr Jaroš poslal do vedení. Měli i další šance, ale nedali, když ztroskotali většinou na skvěle chytajícím Koštovi. Ale na druhé straně stál neméně skvělý obr Šimek, jenž si nadvakrát poradil s pokusy Erby a pak zkrotil i nebezpečnou ránu Hadriky k tyči.

Šance pršely dál, hosté trefili břevno, domácí nedokázali po závaru přehodit ani ležícího Šimka. V nastavení pak Tuchlovice utekly do brejku 2 na 1, Jaroš obešel i obránce a připravil gól Kračkovi, který udělal tečku za za zápasem. „Bohužel, z naší strany zápas blbec,“ ucedil pozdeňský Oldřich Štěpánek.

Jeho protějšek, trenér Tuchlovic Lukáš Muláček mínil, že zápas byl důležitý pro oba týmy a i kvůli tomu bylo od začátku vidět dost nepřesnosti. My se po nešťastném, ale správném vyloučení Kacafírka semkli a bojovali, vyšla nám akce, na jejím konci byl Jaroš a díky tomu vedli. Druhý poločas domácí dobývali, měli své šance, ale podržel náš brankář Šimek, my zase nevyužili hodně brejkových situaci. Musím kluky pochválit za týmový výkon a pro nás důležité body, které budeme chtít potvrdit doma proti Přítočnu,“ hlásí trenér hostů Lukáš Muláček.

Družec – Smečno 3:3, penalty 4:5

Do 24. minuty to bylo 1:3 a úplně zaslouženě, protože hosté byli jednoduše lepší. Navíc se nádherně trefil z 35 metrů Balík a po něm obstřelil Valta zeď z TK tak dokonale, že o tyčku skončil míč v kase. Burant sice z pětky snížil, ale za chvíli už to bylo díky režisérovi hry Muchovi zase o dva kusy.

Pak ale Družec konečně procitl, zjistil se hraje zápas, dokonce zápas domácí, a že by měl pro úspěch také něco udělat. Tým mákl, vytvořil si převahu a díky trefám Konvalinky (39.) a Mačury ml. (50.) brzy srovnal. Pak už to vypadalo, že převahu zúročí ve vítězný obrat, ale Smečno také dřelo a remízu udrželo. Dokonce mohlo i vyhrát, ale únik V. Baža v 87. minutě chytil brankář Pergl.

Družci tak zachránil bod, ale při penaltách byl pro změnu smutným hrdinou, když v páté sérii jako jediný exekutor nedal – vychytal ho kolega Král.

„Třicet minut jsme vypadali, jako když stojíme poprvé na hřišti. Pohyb byl nulový, do každého souboje jsme měli ztrátu asi deset metrů, bylo to na zvracení. Ale od 30. minuty to byl jiný zápas, ve druhé půli jsme měli držení míče jasně na svojí straně, bohužel jsme to nedokázali zlomit na naši stranu. Vepředu jsme málo hladoví,“ litoval domácí vůdce Ondřej Burant.

Hostující trenér Jiří Vápeník zíral, jak jeho mužstvo začalo výborně. „Dali jsme krásné góly a domácí jasně přehrávali. Hlavně po přestávce jsme však začali zbytečně chybovat a Družec ukázal svou kvalitu. Dva body jsou pro nás perfektní, jsme moc spokojení,“ byl rád muž, jehož čeká v úterý operace plotének. Speciální pochvalu ještě poslal mladíkovi Martinu Kratinovi, který si vyžádal, že bude kopat jednu penaltu. „Nakonec jsem svolil, ale dostal ode mne jasný příkaz: po zemi a k tyči! Splnil ho,“ usmál se kouč, které přejeme brzké uzdravení.

Jedomělice – Kročehlavy 4:1

Jak to asi mohlo dopadnout, když tabulce domácích zápasů vévodí Jedomělice, zatímco Kročehlavy se krčí na chvostu tabulky venkovních duelů? Hosté chtěli statistiku změnit, zvlášť když domácí do konce sezony přišli o gólmana Pospíšila a museli stáhnout na tento post Kubenku z pole.

Ráz utkání určily dvě rychlé domácí branky ve 2. a 6. minutě. Skóre otevřel Radošinský, jenž využil zaváhání brankáře Fajfrlíka a přehodil ho, krátce na to pak Bakos dobře napadal rozehrávku a po kličce stoperovi zvýšil na 2:0.

Domácí hrozili dál, ale buď neměli dostatek štěstí, nebo naráželi na Fajfrlíka. Hra se postupně vyrovnávala a odměna pro hosty přišla ve 29. minutě, kdy Mašta vysunul za obranu Filipa Madeje, který zakončil podél vyběhnuvšího Kubenky na 2:1.

Vstřelená branka polila kročehlavskou partu živou vodou a ta se osmělovala dál. Nejprve Zíb prošel středem obrany, ale zakončil mimo, chvíli na to pak Kraus postrčil Zikánovi, ale toho před zakončením dostoupil domácí obránce. Poslední šance prvního poločasu patřila domácím, když Fajfrlík s pomocí tyče vyrazil hlavičku.

Na začátku druhé půle nejprve Radošinský cílil mimo, na druhé straně Poucha trefil jen dobře postaveného Kubenku. Trest přišel v 64. minutě, kdy Kroutil vyčápl ztrátu hostů, přehodil Fajfrlíka a F. Madej už míč nestačil doběhnout - 3:1. Za chvíli se dostal k zakončení domácí Zahradník, ale jako už poněkolikáté ztroskotal na Fajfrlíkovi. V 71. minutě pak přišla další ztráta míče dokonce ve vlastním pokutovém území a Kroutil nepohrdl ani tentokrát - 4:1.

Upravit skóre mohl ještě v 87. střídající Popelych, který se probil až do vápna, ale po kličce obránci trefil jen Kubenku. „Cesta domů byla smutná. Naše mladší a přeci jen méně zkušená sestava narážela na dobře hrající domácí tým, který od začátku šel za vítězstvím. Pochvala za výkon za volantem autobusu, kterým jsme vyrazili po dlouhé době, náleží Petru Junkovi. Na hřišti pak bojoval Filip Madej, zkušenosti přidal i Moravec, který se vrátil do sestavy po delší odmlce. Na našich mladících se pak negativně podepsal dopolední zápas dorostu,“ komentoval duel kročehlavský Martin Pergl.

Černuc – Brandýsek 1:3

Zachraňující se Brandýsek vyválčil v Černuci odsouzené k pádu tři veledůležité body, ale výsledek se vůbec nerodil lehce. Hosté podobně jako před týdnem s Přítočnem zaspali začátek a už v 11. minutě inkasovali, když se individuálně prosadil Mihula. Brandýsek měl šance, ale zakončení bylo dost nervózní. Přesto vyrovnal, ve 22. minutě se po rohu prosadil na zadní tyči Čebotarjovs.

Ve druhé půli už hosté převzali otěže zápasu, ale pořád jim chyběl klid v zakončení. Ten jim nechtěně dodal jinak výborně chytající Losa, který si dvakrát vybral slabší chvilku a pokaždé ho překonal obránce Secký.

Nejprve Losa neudržel lehký centr a Secký v klidu dovedl míč do sítě, a podruhé nachytal Secký brankáře, když rozehrál trestný kop z poloviny hřiště přímo na branku.

Definitivní klid dodal Brandýsku střídající dorostenec Macák, který uklidil do branky Osmanovičem vybojovaný balón.

Velké Přítočno – Velvary B 3:1

Přítočno toužilo napravit selhání z Brandýska, a povedlo se. Velvary hlavně venku naráží na těžké protivníky a ukazuje se, že tady je největší slabina spíše mladého kádru. Už do půle to bylo díky dvěma zásahům rychlého Holase 2:0, pak sice Maňas dorážkou trestňáku snížil (66.), ale po dalším úniku Holase jistil výborně hrající Dáňa na 3:1 (77.)

„Do zápasu jsme šli s tím že se nebude opakovat minulý týden. Od začátku jsme hráli, co jsme si v kabině řekli. Museli jsme díky zraněním trochu změnit styl a hráli jsme jen na jednoho útočníka. Věděli jsme, že Velvary mají mladý tým, proto jsme museli hrát ze zabezpečené obrany a spoléhat na brejky. To nám první půli vyšlo dokonale,“ byl spokojený domácí kouč Roman Pavelec.

Podle něj byl jeho tým pod mírným tlakem, ale hosty do velkých šancí nepouštěl. „Nám se naopak dařily protiakce a paradoxně se trefoval Holas, jenž nebyl zdravotně úplně v pořádku. Po půli nám bylo jasné, že nás soupeř opět dostane pod tlak. Ale tentokrát všichni co byli na hřišti hráli s chutí a bojovali o každý balón. Po našem odskočení opět o dvě branky se už soupeř k větší šanci nedostal. Za výkon celého týmu děkuji, měl jsem super zbytek víkendu,“ dodal Roman Pavelec.

Lidice – Hrdlív 1:6

Lidice nemají vůbec hráče, a když jim na začátku druhé půle zranil Vysloužil, musel do akce i téměř šedesátiletý trenér Jaroslav Topka. A i když kdysi kopal druhou ligu a byl skvělým fotbalistou, roky člověk nezastaví… Po minutě utekl Hrdlív na 1:3 a nakonec si došel pro jasnou výhru, kterou nutně potřebuje, protože jeho záchranářská mise bude trvat zřejmě až do konce soutěže.

„Nejprve musím pochválit domácí tým, jak si to strkali a chtěli hrát až do konce zápasu,“ uznal i kvalitu domácích trenér Hrdlíva Karel Petrášek.

Dodal, že jeho tým byl po volném kole, a ta nemá rád, protože hráči vypadnou s tempa. „Proto jsem měl ze zápasu obavy. Potvrdilo se to, protože ze začátku utkání nám nešly nohy. Do toho v pátek bylo pár oslav, jedna z nich na počest nového přírůstku našeho kapitána Kryštofa Raclavského, jehož rodině se narodil syn Mikeš. Tímto bych mu chtěl ještě jednou za všechny pogratulovat, nicméně pochopitelně i díky tomu byl zápas pro některé hráče utrpením. Ale musím pochválit celý tým, jak to zvládl. Přijeli jsme si pro tři body a to jsme splnili. Poděkování též patří našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit v hojném počtu,“ uzavřel Karel Petrášek.

Dodejme, že Kryštof Raclavský oslavil Mikšíčka vstřeleným gólem!