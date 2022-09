V Bratronicích na vršku se jen tak nevyhrává, v duelu o druhou příčku to pocítil i Slovan, který tu pár let nekopal. Domácí byli lepší a hosty nechali skórovat až v závěru za stavu 3:0. Ze dvou hlavních střelců vítězů se prosadil jen Kníže, ale to Bratronicím pranic nevadilo.