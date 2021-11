Kladenský Slavoj v pěkném duelu přetlačil Bratronice 3:1, vítězný gól dával Zieber dvacet minut před koncem. Hosté vedli díky tradičnímu kanonýrovi Mošničkovi, ale pak se nechal po dvou žlutých vyloučit Tesař (36.), navíc síla Slavoje je letos opravdu velká. A ani dobře sestavený a bojující celek Bratronic na ni nestačil.

Duel ve Lhotě rozhodl jediný gól. Už na začátku utkání ho vstřelil do sítě Kačice sedmnáctiletý Filip Adam a bylo to k radosti i smutku otce Jiřího, který by synovu trefu raději slavil přímo na hřišti. Bohužel nedoléčené zranění bývalého prvoligového rozhodčího na trávník nepustilo. Plán pětačtyřicetiletého Adama, že prvním společným zápasem v jednom dresu pověsí kopačky na hřebík, tak vzal za své a odkládá se na jaro.

Běleč byla první poločas lepším týmem, ale protože spálila i ty největší tutovky, šlo se do kabin překvapivě za stavu 0:1 pro Žehrovice, když krásnou střelou zpoza vápna zmrazil domácí fanoušky kapitán Fryš. Ve druhém prolomil střeleckou smůlu z prvního dějství Diviš, který dvakrát srovnal. Na první trefu z 51. minuty ještě odpověděl Čipčala, druhá v nastavení znamenala dělbu bodů. To už nervózní hosté dohrávali v devíti (Vyskočil, Čipčala). V penaltovém rozstřelu byli Bělečští neomylní a brali tak bod navíc.

Kanonýr Hřebče Svítek vystřelil svému celku cenné vítězství na půdě Velké Dobré. Hosté přitom museli skóre otáčet. Stejným výsledkem 2:1 skončil mač mezi Dubím a béčkem Tuchlovic. Tady pro změnu obě branky vítězů vstřelil ex-kladenský Bořík.

III. třída – skupina A - 11. kolo: Běleč – Kam. Žehrovice 2:2 pen. 5:4 (51. a 90. Diviš – 45. Fryš, 60. Čipčala), Lhota B – Kačice 1:0 (6. Adam), V. Dobrá B – Hřebeč B 1:2 (9. Střihavka – 31. a 64. Svítek), Dubí – Tuchlovice B 2:1 (14. a 44. Bořík – 66. z pen. Kacafírek), Slavoj Kladno – Bratronice 3:1 (40. Rouček, 62. Zieber, 88. Vašek – 16. Mošnička).

Ve druhé skupině se lídr netrápil. Hrdlív sehrál jasný duel s Tuřany díky střelci Danu Novému. Jeho tým už jiného kanonýra nepotřeboval, Nový nastřílel všechny čtyři kousky! Dřetovice vedly v zajímavém duelu v Otvovicích jenom chvilku, pak si dal veterán Machek vlastňáka a jeho tým pak nezvládl ani rozstřel. V posledních kolech se zlepšily celky zespodu tabulky. Neuměřice po skalpu Pcher nebyly daleko od senzace ve Stehelčevsi, kde až do poslední minuty držely i kvůli vyloučení domácího procházky (67.) naději na remízu. Pchery dokonce senzaci dotáhly, když se Zichovcem uhrály remízu a porazily ho na penalty. To jsou zlaté tři body, vždyť Zichovec jen před několika dny sesadil první Stehelčeves.

Koleč po trapasu v Neuměřicích, kde zbytečně odešla ze hřiště, se tentokrát vytáhla a přehrála na penalty třetí Blevice, to je další velké překvapení kola. Doplňme, že zmíněný minulý exces nebude řešit STK, v jejím čele stojí kolečský Jan Zatloukal, ale v rámci regulérního prostředí vše vyřeší výkonný výbor OFS. Předpokládá se kontumace v neprospěch Kolče, ale i trest pro domácí za nedostatečnou pořadatelskou službu. Uvidíme, jak vše nakonec dopadne.

A ještě krátce ze zápasu Žižic, které 18. září doma zkazily zápas s Otvovicemi, ale od té doby jsou doma stoprocentní. Naopak Knovíz prohrála už pošesté v řadě…

III. třída – skupina B

11. kolo: Otvovice – Dřetovice 1:1 pen. 5:4 (73. vl. Machek – 67. El Mokhtary), Hrdlív – Tuřany 4:1 (22., 43., 56. a 79. Nový – 88. Nagy), Koleč – Blevice 1:1 pen. 3:2 (36. Atamanchuk – 31. Měkota), Stehelčeves – Neuměřice 3:1 (9. Stehlík, 43. z pen. Hafenrichter, 93. Šťáhlavský – 72. Zavadil), Pchery – Zichovec 1:1 pen. 3:1 (46. z pen. Brázda – 50. Forster), Žižice – Knovíz 3:1 (28. Hořánek, 58. Kratochvíl, 59. Krček – 68. Radko).

Také čtvrtá třída nabídla dvě velká překvapení. První Olovnice ho nedopustila, Hrdlívu zazpívala kanárkem 6:0 po hattricku výtečného Nídra. Radost jí udělal i Pletený Újezd. Na hřišti druhého Stochova se mu mu dařilo, vymazal dvougólové manko z nepovedeného začátku, ale hlavní úder si hosté nechali na poslední minutu, kdy Stochováky šikoval Veselý brankou na 3:4. Nečekala se ani výhra Zákolan 5:3 nad ještě nedávno vedoucí Slatinou a to ještě domácí zahodili penaltu. na druhém místě nakonec končí podzim béčko Pozdně, které sešvihalo šesti proutky rezervu Zichovce.

IV. třída

11. kolo: Zákolany – Slatina 5:3 (21. Neubauer, 44. a 67. Nosek, 61. Porazil, 78. Ronn – 24. a 81. Dobiáš, 57. Sláma), Stochov – Pletený Újezd 3:4 (18. Burle, 22. Vorbach, 70. Jirka – 33. a 90. Veselý, 35. Musil, 51. Lollok), Družec B – Neuměřice B 1:4 (28. Jupa – 32. a 40. Macák, 59. Tlustý, 82. Hamouz), Pozdeň B – Zichovec B 6:1 (2. Šubrt, 58. Janek, 61. a 68. Hotový, 84. a 88. Kozelka – 48. Rubeš), Hrdlív B – Olovnice 0:6 (8. Novák, 42., 61. a 88. Nídr, 44. a 75. Vorlíček), Slavoj Kladno B – Třebichovice 10:0 (3., 60. a 68. Fenyk, 18. Kovář, 21., 26. a 51. Švandrlík, 24. Fedák, 31. Pergl, 56. Tichý, 68. Fenyk).