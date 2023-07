/FOTOGALERIE/ Rekordně rychlý byl losovací aktiv Okresního svazu Kladno, který se uskutečnil ve čtvrtek večer v Kolči. Za půl hodiny bylo hotovo a delegáti si pak společně zatleskali, jak to všechno dobře zvládli.

Losovací aktiv OFS Kladno se konal letos v Kolči a vedli ho sekretář Ondřej Ježek, místopředseda OFS Zdeněk Hořejší a šéf komise mládeže Jakub Andrýsek. | Foto: David Klier

Na úvod se předávaly ceny nejlepším týmům z minulého ročníku. Vedení OFS zastoupené prvním místopředsedou Zdeňkem Hořejším, sekretářem Ondřejem Ježkem a šéfem komise mládeže Jakubem Andrýskem (předseda OFS Petr Blažej je na dovolené) gratulovalo všem vítězům vyjma béčka Tuchlovic a dorostu Lužné - jejich absentující zástupci si na svazu mohou ceny vyzvednou později.

V soutěžích dospělých k dramatickým změnám nedošlo. K postupu do třetí třídy se odhodlal druhý tým IV. třídy Meteor Pletený Újezd, to chce potlesk za odvahu. Naopak už jaře skončilo béčko Velkého Přítočna a nyní také béčko Zichovce. Nová je naopak rezerva Smečna ve IV. třídě. Ve třetích třídách se nepovedlo opět naplnit kvótu čtrnácti mužstev, obě skupiny budou tedy startovat s třinácti kluby.

"Celý aktiv mě mile překvapil. Co bylo dopředu v losování sjednáno, to už se neměnilo, aspoň tedy u dospělých. U mládeže ještě prostor na nějaké malé úpravy je. Kluby dostaly jasný úkol mít v pořádku a včas soupisky, bez řečí to vzaly na vědomí. Za celý aktiv musím všechny pochválit," byl rád Zdeněk Hořejší.

Rozlosování okresních fotbalových soutěží Kladno 2023/24Zdroj: OFS Kladno

Starší přípravka:

