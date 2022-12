6. FK Brandýsek (27 bodů)

V taháku okresního přeboru Vinařice (v červeném) těsně přetlačily Brandýsek 2:1.Zdroj: Vladislav Lukáš

Kolo před koncem byli první, ale stačila prohra ve Vinařicích (dost smolná) a je z toho pád až na šestou příčku. Ale ztráta je minimální a v Brandýsku musí být s podzimem spokojeni. Už nemají na lavičce španělského kouče Navarra – vrátili se k české klasice s Ondřejem Křišťanem. Přestože přišly zajímavé posily z vyšších soutěží, rychlík Jakub Porazil a střelec Oliver Vaněk, tak se Brandýsku moc nepovedl začátek, od Slavoje dokonce chytil nepěkný debakl. Nicméně tým si sedl a v roce 90. výročí založení si dal pěkný dárek – chvíli tabulku okresního přebor dokonce vedl. Nejhezčí byl asi duel s Jedomělicemi, kde ke kvalitě přispěly oba týmy a brankář Musel chytil v poslední minutě penaltu.

A jak by to bylo s případným postupem? „ Snažíme se kontaktovat nějaké vhodné hráče, kteří by svou kvalitou přispěli do zkvalitnění kádru. Jestli vedení a hráči chtějí postup, musí se tým doplnit do každé řady o hráče, který může naskočit rovnou do základní sestavy. Pomohlo by to i ke zdravé konkurenci v týmu a mě samotnému k více možnostem v utkání,“ prohlásil trenér Ondřej Křišťan v rozhovoru pro klubový server.