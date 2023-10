Jedomělice – Brandýsek 3:0 (1:0)

Brandýsek dorazil do Jedomělic v dost slepené sestavě. Důvodem byly karty a zranění (celkem chybělo 6 lidí včetně rychlíka Porazila). V základní sestavě nastoupili dva dorostenci, kteří měli v nohou svůj dopolední zápas a dva lidi z B týmu. Domácí zase dost trápil post brankáře, protože Pospíšil byl minule vyloučen a jeho občasný záskok Dan Borský nemohl. Vedení si vzpomnělo na Jakuba Roučka a dlouhán ochotně pomohl. „Když máte jednoho gólmana a dostane červenou, je to složité, ale zafungovalo kamarádství a Kubův vztah ke klubu. Pomohl nám a čapal fantasticky. Vůbec nebylo vidět, že by dlouho nechytal, krásně zapadl, a má u nás dveře otevřený i dál,“ děkoval gólmanovi hrající kouč Martin Janda.

Začátek zápasu vyšel domácím a po průnikovce Nedvěda skóroval na zadní tyč Zahradník (2.). Do konce první půle měli míč na kopačkách více domácí, ale nic vážného už nevytvořili.

Druhá půle pokračovala stejným způsobem, ale přece jen aktivnější domácí zvýšili po rohu dorážkou Jandy. Poté domácí polevili a Brandýsek se dostal do hry, ale nic si nevytvořil. V 86. minutě po brejku hosté nastřelili břevno, ale poslední slovo patřilo Jedo a jejich další stará pasta Nedvěd upravila na konečných 3:0.

„Důležité vítězství. Brandýsek přijel oslaben o pár hráčů a bylo to znát. Jinak by to určitě bylo vyrovnanější, právě Brandýsek jsem před sezonou favorizoval. A podali výborný výkon i bez absentujících hráčů,“ mínil Martin Janda, podle něhož zahrál jeho tým lépe po přestávce. „Celkově jsme vyhráli docela v klidu. Přišla i hezká návštěva, máme pět bodů náskok a snad ještě nějaké bodíky do konce podzimu přidáme,“ věří trenér Jedo.