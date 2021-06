Semifinále středočeské Ligy mistrů OFS je rozlosováno. Oba semifinálové duely se odehrají již tuto sobotu!

Liga mistrů OFS ve Středočeském kraji. | Foto: Deník/Michal Pavlík

Semifinále 1: Sokol Kaňk vs. Sk Slavia Velký Borek (SO, 15:00).

Semifinále 2: TJ Slovan Velvary B vs. SK Jince 1921 (SO, 16:00).