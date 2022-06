Zatím nikdo neví, kolik mužstev sestoupí. Jisté jsou dva, ale možná sestoupí i čtyři kluby. Podle toho, kolik celků z Kladenska padne z B třídy do okresního přeboru. Ohroženy jsou Velké Přítočno, Jedomělice a Švermov. Pokud by sestoupily dva z nich, což je maximum (už jistě padají Klobuky a Rudná), pak zamíří z okresu do třetí třídy celkem čtyři kluby. Ve hře je ještě Lubná z Rakovnicka, která má podobně jako Švermov a Přítočno těžký los a hraje v Kladně a vítězem soutěže. Švermovští míří do Loděnice, Přítočno má Hostouň B a nejlehčí to mají Jedomělice, které sice jedou ven, ale do Rudné, jež nezískala na jaře ani jeden bod.

Zajímavostí okresního přeboru je, že si to spolu o záchranu rozdají skoro všichni ohrožení mezi sebou. Až na desáté Kročehlavy, které jedou na půdu už jistého mistra okresu Vraného. Jedenáctý Slovan hosté béčko Libušína a dvanácté Novo Kladno přivítá Buštěhrad. Hrát by se mělo v neděli v jednotném čase (17:00, svaz ještě čeká na potvrzení Buštěhradu), a tak diváci mohou sledovat obě bitvy skoro naráz, protože obě hřiště spolu sousedí…

Zápas Butěhradu se Slovanem režíroval famózně hrající domácí útočník Matyáš Pech, který dal hattrick. Hosté sice měli dobré začátky poločasů, ale to nestačilo. „Začátky fakt dobré, ale zbytek NO COMMENT! Někteří hráči absolutně ignorují, co se jim řekne, z toho pramení chyby a je to celé jaro stále dokola. Buštěhrad jen nakopával balóny za naši obranu a ač jsme na to kluky o půli upozornili, tak mu to stačilo a vyhrál nakonec zaslouženě,“ uznal trenér Slovanu Roman Střela a je rád, že díky výsledkům ostatních ohrožených týmů to mají Kladenští stále na svých kopačkách. „Nám už sedm zápasů výrazně schází Milan Bělohlávek, ze kterého by si ostatní měli vzít za příklad díky jeho bojovnosti a obětavosti,“ doplnil Střela.

Domácí Lukáš Nachtigal, jenž proměnil důležitou a zlomovou penaltu na 4:2, se radoval. „Máme to ve svých rukou, to je hlavní,“ ulevil si borec, jenž dohrál s oteklým kolenem.

Marná snaha Nova, zázrak Libušína

Špatně dopadlo také Novo Kladno, když na půdě Pozdně bojovalo, ale padlo 2:4. Jeho tým dlouho držel brankář Hovorka, jenž chytil v úvodu pár tutovek, a když přece jen inkasoval od Štěpánka, tak jeho spoluhráči zapnuli a Horský vyrovnal. Jenže Novo další tlak domácích neustálo. Pár šancí přežilo, ale dalo si vlastence a hned v úvodu druhé půle Hadrika zvýšil na 3:1. Naději vykřesal v 75.min po rohu Fišer, ale poslední slovo patřilo pozdeňskému Hartmanovi z penalty.

Libušín vyrukoval na už jistého vítěze přeboru Vraný s prakticky čistým béčkem a ještě v 92. minutě byl prakticky sestupujícím mužstvem. Pak ale přišel okamžik spásy, branka Bučka na 2:1 a k tomu bonusový bod za rozstřel. Rázem je tak Libušín zase ve hře. "K našemu údivu jsme byli Vranému vyrovnaným soupeřem po celý zápas a ke konci byl náš brankář Poráčanin dvakrát ve vápně soupeře a při posledním rohu se povedlo dát gól," zářil libušínský guru Jan Kopřiva.

Klid mohly mít Kročehlavy, kdyby doma porazily Zlonice. Jenže ty se probudily v koncovce, tentokrát šance nepálily a domácím nedali vlastně šanci – výhra 4:1 je jasná. To samé Smečno. Chybí mu důležití borci, navíc se vážně zranil trenérův syn Vápeník ml., k tomu přidejte v poslední době výtečnou formu Brandýska. „Jeho výhra 4:2 je zasloužená,“ uznal Jiří Vápeník a byl rád aspoň za to, že skóroval s kariérou se loučící Stanislav Lapáček.

Lidický fanoušek čekal v duelu s Černucí na branku marně celých devadesát minut, zato v rozstřelu jich viděl neuvěřitelných 23. Ještěže se teď stmívá později, jinak by si borci museli svítit.