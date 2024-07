Pane Asníku, představte se prosím čtenářům, na úvod třeba něco o vaší poutavé hráčské kariéře?

Začínal jsem v Rakovníku, poté jsem v mládeži (žáci + dorost) působil ve Spartě Praha a konec dorostu jsem odehrál na Dukle, následovala vojna v Dukle Tábor. Po návratu z vojny jsem hrál třetí ligu v Rakovníku a pak mě koupila Sibřina, kde jsme to dotáhli z krajského přeboru až do třetí ligy. Ještě jsem se vrátil zpět do Rakovníka a pak odešel za kamarádem Jirkou Adamem do Lhoty.

Na kterou štaci vzpomínáte nejraději?

Nejkrásnější fotbalové roky jsem určitě zažil v Sibřině, což byla vesnička s 500 obyvateli, ale naprosto úžasní lidé jak ve vedení, tak i v kabině. A nemohu zapomenout na roky ve Lhotě, kde jsme hráli opravdu pro radost a byli i skvělá parta výborných fotbalistů. Navíc s námi byl trenér Vladimír Hodan.

Jak jste se vůbec z Rakovnicka dostal na Kladensko? Dnes už tady i bydlíte, nebo celé roky dojíždíte?

Na Kladensko jsem přišel díky rodině, se kterou jsme se přestěhovali v roce 2015 do Unhoště.

Kdy jste začal s pískáním a co (nebo kdo) byl hlavní impuls, abyste se píšťalky ujal?

S pískáním na okresní úrovni jsem začal během působení v Sibřině a doprovodil jsem tam víceméně kamaráda, který nechtěl začít pískat sám. Do kraje jsem přešel někdy v roce 2006.

Máte nějaké zápasy (případně vstřelené góly), na které vzpomínáte nejraději? Ať už jako hráč, nebo jako rozhodčí?

Vzhledem k tomu že jsem od mládí hrál útočníka, tak těch gólů bylo opravdu hodně a asi jako perličku uvedu utkání ve třetí lize Teplice B - Sibřina. Tehdy jsme prohrávali ve druhém poločase 0:1 já šel kopat roh a trefil to přímo z něj na zadní tyč do branky - 1:1. Asi za pět minut opět roh a rozhodčí u praporku mi říká: Že to zase nedáš rovnou do branky? Tak jsem to zkusil a jako přes kopírák to tam zapadlo na 2:1 - takhle jsme to už dohráli. Po zápase mi přišel ke gólům pogratulovat v té době trenér áčka Teplic František Straka.

Komisi přebíráte po Danielu Vokounovi, kdo vám nabídku předložil. Sám Vokoun, nebo předseda OFS Blažej? Nebo někdo jiný?

Dan Vokoun se hlavně teď soustředí na svoji kariéru profi rozhodčího a navíc se mu narodila dcerka, takže již neměl tolik volného času se věnovat okresním rozhodčím a spolu s Petrem Blažejem mi předložili nabídku vést okresní rozhodčí. Této nabídky si vážím i z důvodu, že jsem vlastně „náplava“ a po zjištění, jaké mě budou čekat povinnosti, jsem ji přijal.

V jakém stavu komisi přebíráte, kolik máte rozhodčích?

Komisi přebírám ve velmi dobrém stavu, za což chci všem členům staré komise poděkovat! Rozhodčích máme aktuálně asi 25 + krajské rozhodčí, kteří chodí vypomáhat. Chtěl bych říct, že jsme jeden z těch lépe obsazených okresů, ale pořád budu strašně rád, když se přihlásí další noví zájemci o pískání. Kompletně je připravíme a hlavně vybavíme, nebudou mít žádné vstupní výdaje.

Bude někdo vaší tzv. pravou rukou?

Poskládal jsem si novou komisi tak, abychom měli možnost komunikovat de facto každý víkend a složení je následující: Cílek, V. Sandev (obsazovací úsek), Zíka, J. Pejša, Řičica, Říha. A prodlouženou rukou pro mne budou starší a zkušení okresní rozhodčí, se kterými budu během celého roku neustále v kontaktu.

Dosud jste ještě aktivně hrál za Novo Kladno, budete pokračovat?

Doma jsem říkal, že skončím až skončí Jágr, takže ještě rok asi hrát budu (smích). Ne… pokud mi vydrží zdraví a nebudu na hřišti zabírat místo mladším, tak bych ještě hrát chtěl, pořád mám radost se jít proběhnout s míčem.

Podaří se vám skloubit funkci se zaměstnáním? Předpokládám, že pískat budete dál i krajské soutěže…

V tom by problém být neměl, je ale pravda, že když se zamyslím, naložil jsem si toho dost: pískání v kraji, hraní, trénování dětí v Unhošti a ještě šéfovat okresním rozhodčím, ale když máte k sobě ty správné lidi, tak to určitě zvládnete.

close info Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika zoom_in Přípravný zápas SK Kladno (v bílém) - SK Benátky nad Jizerou 2:0. Dan Asník Sejdete se s rozhodčími okresu ještě před začátkem sezony? Nebo se tak už stalo?

Okresní rozhodčí mají naplánován seminář před začátkem soutěží na 16. srpna, kde se s nimi rozloučí Dan Vokoun a já jim představím novou komisi a jak bych si představoval fungování rozhodčích na našem okrese. Také jaké novinky je čekají. Měl bych i prosbu směrem k oddílům: Uvědomte si, že fotbal na okresní úrovni má být hlavně zábava a radost z pohybu a zkuste pochopit, že kluci s píšťalkou vám to nekazí úmyslně, ale mají stejně jako hráči určité výkonnostní limity a tak k tomu během zápasů prosím přistupujte! Máme zde plno mladých rozhodčích, které budeme chtít postupně dostat do zápasů dospělých, tak se jim snažte spíš pomoci než je při první příležitosti otrávit a odradit. Děkuji.

Na to těšíte v sezoně nejvíc?

Po pravdě, teď na dovolenou (smích) a v sezóně budu zvědav, jak si budeme jako nová komise spolu s rozhodčími povedeme. Tak, aby byly spokojeny jak oddíly, tak aby to kluky s píšťalkou bavilo. Všem fotbalistům pak přeji, aby si užili zbytek léta a 17. a 18. srpna se nám okresní fotbalový kolotoč roztočí.