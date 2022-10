Nicméně zápas v Brandýsku byl v tomhle ohledu dietnější, o to však kvalitnější. Výborní byli hráči na obou stranách, rozhodčí v čele s Františkem Štětinou, i diváci. Remíza 1:1 je asi zasloužená. Jedomělice poslal do vedení Drbota, ale hned po pauze Vaněk excelentním trestňáčkem do šibenice srovnal. Brandýsek pak měl víc ze hry, ale Jedomělice největší šanci. Nedvěd však penaltu nedal. S nervy jako špagáty však šel i v rozstřelu a tu už proměnil a jeho mužstvo bralo bodík navíc.

„Jednou penaltu nedám a hned to bude všude,“ smál se vůdce hostů a přiznal, že dva body z horké půdy Brandýska jsou zlaté. „Furt se divíme, kde v tabulce jsme,“ dodal.

Domácí předseda Lukáš Vrána mínil, že remíza je zasloužená. „Byl to hezký fotbalový zápas s nasazením z obou stran,“ chválil.

Vinařice hájily druhou příčku na horké půdě v Černuci, kde před 14 dny padl i lídr z Jedo. Rozhodující náskok si vytvořily už do poločasu, kdy Havlena proměnil penaltu za faul na Maříka a pak zvýšil Santler. Černuc našla svou dobrou pasáž, po hodině hry měla dobré šance, ale skvělý Hrma vše vychytal. „Tam nás skvěle podržel, protože jsme nehráli moc dobře. A kdyby domácí snížili, asi by to bylo zajímavé,“ mínil kouč Vinařic Lukáš Čičmanec, podle něhož tým dost trápí koncovka.

Ta naopak netrápila Velké Přítočno. V jeho řadách pozitivně zapůsobilo, že hosté z Hrdlíva vyhlásili útok na body. Jenže zápas se jim nepovedl. Na góly výborných domácích ještě zkraje odpovídali, ale celkově Přítočno dominovalo, hlavně pak po změně stran. Střelec Matyáš Holas sice dosáhl na hattrick, ale šancí měl ještě víc a klidně mohl být Kanonýrem Deníku. „To mohl, protože jsme hráli pak už jen na jednu bránu a šel dvakrát sám na bránu. Jestli hosté chtěli vyhrát, tak asi udělali málo, protože nám se zápas hodně povedl,“ těšilo kouč Přítočna Petra Fímana, jehož mančaft šlape a bodoval popáté v řadě.

Koncert Obradoviče, spokojených je většina. Jen Lhota mač pokazila

Nečekaný podzim hrůzy zažívá Pozdeň, jejích šest bodů je překvapením pro každého, kdo se na okresní fotbalové úrovni pohybuje. Tým trápí zranění klíčových hráčů, a tak v duelu dvou Slavojů na ten kladenský hosté nestačili. Padli 1:8, hattrick devatenáctigólového Kaválka už nikoho nepřekvapí. „Je to stroj na góly,“ usmál se šéf kladenského klubu Petr Kovář, jehož hlavní snajpr uzavřel účet v závěru nůžkami. Že je specialistou na nádherné branky, to už jsme v Deníku psali dostkrát. A hosté? „Kluci z béčka se snaží, ale soupeř byl nejméně o level výš. Navíc nás bylo akorát jedenáct, ale někdy to protrhnout musíme,“ burcuje Oldřich Štěpánek.

V krizi jsou i Lidice, a také Zlonice. Za Lidické musel proti v pohodě hrajícímu Družci nastoupit i veterán a trenér Jaroslav Topka, ale hlavně mají hosté aktuálně kádr někde jinde než domácí, šlapou a už po čtvrthodině vedli 3:0. Nakonec to mohlo být i víc než konečných 8:0. Zloničtí bojovali se Smečnem trochu víc, Demeter dal opět dvě branky, ale obrana hoří a hosté mají aktuálně fazonu jako hrom – i proto 2:7.

Klobuky se potřebovaly po duelu s posledními Kročehlavy dostat do klidnějších vod tabulky a po výhře 4:1 se jim to povedlo. Do 20. minuty to vypadalo na snadnou záležitost, vedly 2:0, ale hosté bojovali a Macari je vrátil do zápasu. Skórovat pak mohly obě strany, ale povedlo se to až domácímu kanonýrovi Martinu Svobodovi, který deset minut před koncem Klobuky uklidnil. „Velké šance nedal a tuhle nejtěžší ano,“ smál se trenér Michal Kalík a byl šťastný, že jeho tým utkání zvládl. „Snad se konečně odpíchneme z místa,“ věří "pouze" jmenovec hlavního rozhodčího zápasu.

OKRESNÍ PŘEBOR



11. kolo: Černuc – Vinařice 0:2 (22. z pen. Havlena, 29. Santler), Lidice – Družec 0:8 (1. a 52. Linc, 6. a 47. L. Mačura, 15. a 31. Kozel, 63. O. Mačura, 86. Kořínek), Brandýsek – Jedomělice 1:1 pen. 5:6 (47. Vaněk – 15. Drbota), Slavoj Kl. – Pozdeň 8:1 (6., 45. z pen. a 89. Kaválek, 14. a 61. Abrham, 15. Rouček, 45+2. a 55. Zieber – 39. Petržílka), V. Přítočno – Hrdlív 8:2 (6. Hübst, 14. a 81. Holeček, 21. Dáňa, 39., 45+1. a 59. Holas, 58. Studenovský – 12. Zděradička, 20. Mišik), Klobuky – Kročehlavy 4:1 (11. Pinc, 18. a 86. Dragoun, 79. Svoboda – 36. Macari), Zlonice – Smečno 2:7 (20. a 80. Demeter – 12. a 29. Valta, 35. Suda, 44. V. Bažo, 60. Pokorný, 74. vl. Samek, 87. Mucha).