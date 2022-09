Nečekala se další prohra Slavoje Kladno ve Smečně, které ale doma umí hodně zabojovat a přesně to udělalo. Hosté sice měli kvalitu, ale nedali šance a domácí, kteří hráli podle kouče Jiřího Vápeníka na hranici svých možností, zakončovali o malinko lépe. Rozhodující branku na 4:3 dal Valta po akci V. Baža, oba byli tradičně vynikající stejně jako bek Vožeh. Ten dorazil aspoň na druhou půlku z Norska, kde maká. „Ale někoho vyzdvihovat nechceme, dal to celý tým. Kladno má skvělé hráče, o to větší je náš úspěch,“ radoval se Vápeník.