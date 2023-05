/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tabulka okresního přeboru fotbalistů se po sobotním dopoledním šlágru mezi prvním Slavojem Kladno a druhými Jedomělicemi hodně srovnala. Hosté totiž na hřišti lídra vyhráli brankou hrajícího kouče Martina Jandy 1:0 a bodově se na něj dotáhli. Přiblížit se odpoledne může i někdo z dvojice Smečno – Vinařice. Oba ztrácejí pět bodů a hrají spolu.

Tahák okresního přeboru, vedoucí Slavoj Kladno (v černém) doma prohrál s druhými Jedomělicemi 0:1. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Slavoj vyrukoval do zápasu bez své největší hvězdy Abrhama i Caizla, přesto do půle mohl duel naklonit na svou stranu. Měl lepší šance, dal gól (správně neplatil) a nastřelil tyčku.

V 55. minutě přece jen ne zcela zdravý Abrham na plac šel, jenže vzápětí jeho tým inkasoval. Standardku Mrštiny poslal do Hejdukovy sítě Janda. „Klasická standardka. Jdete tam dát gól, a když to letí na vás, tak ho dáte,“ smál se šťastný střelec.

Pak už se domácí dostávali do šancí jen sporadicky, to hosté měli do stále otevřenější obrany větší možnosti. Neuspěli však Bakos, Zahradník ani další, a když velmi dobrý rozhodčí Martin Kopiště před zraky delegáta Petra Blažeje, předsedy OFS Kladno – neposoudil v poslední minutě teatrální pád Houhy ve vápně jako penaltový, vypukla radost hostujícího tábora naplno. Byť druhý gól nakonec může týmu scházet, protože na podzim podlehl Slavoji doma 2:4 a má tedy horší bilanci vzájemných zápasů.

Kam o víkendu za fotbalem na Kladensku: Měsíček si posvítí na Velvary

To hosty moc neuklidnilo, výsledek je mrzel. „Nepodali jsme moc dobrý výkon. V první půli tam sice nějaké šance byly, ale nakonec jsme to nezvládli. Byla tam i nějaká zranění, nešlo to,“ postěžoval si záložník David Hrubý, přitom Jedomělice podle něj nejkvalitnější v soutěži nejsou. „Bylo na nich vidět, že hrají zkušeně a že mají něco odkopáno, ale nejlepší jsou v soutěži podle mne Vinařice, ty mají silné mužstvo. Nicméně Jedomělice kvalitu mají a vyhrály zaslouženě,“ uznala sportovně opora Slavoje.

A ví, že jeho týmu se situace zkomplikovala. „Je to tak, tabulka se nahoře srovnala. Zbývají čtyři kola, takže je musíme všechna vyhrát, pak to bude hotové,“ ukázal na závěr, že počítat umí výborně.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Hostující Martin Janda přiznal, že „Jedo“ hrály o všechno. „Dnes to bylo o hlavách, protože po nepovedeném zápase s Brandýskem jsme věděli, že když prohrajeme znovu, jsme venku ze hry. Naštěstí jsme v ní zpátky,“ byl rád autor rozhodující trefy.

Cílem Jedomělic postup a návrat do B třídy, kterou opustily v podstatě dobrovolně, nebyl, přesto se o první místo perou jak to jde. „Před sezonou bychom brali i páté místo, nevěděli jsme, co od toho očekávat. Jak se to postupem doby vyvíjelo, tak postup nadále cílem není, ale první místo ano!“ má jasno Martin Janda.

Slavoj Kladno – Sokol Jedomělice 0:1 (0:0). Branka: 57. Janda. Rozhodčí: Kopiště. Diváků: 120.