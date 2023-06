Na Slavoji domácí povolili Černuci ledabylostí jednu branku na 2:1 a do půle neexcelovali, pak ale přece jen v pohodě vyhráli 6:1. Martin Kaválek potvrdil, jak je skvělým střelcem a zaznamenal další hattrick. Lepšího střelce v soutěže nemůžete najít – 34 branek.

Pak už se jen slavilo. Dorazili i vrcholní představitelé OFS Kladno Petr Blažej a Jan Zatloukal, ti předali pohár kapitánu Michalu Zieberovi a všem borcům medaile. Nechyběly hektolitry šampusu (hlavně na hlavě trenéra Patrika Pražáka), vítězná trička, snad jen doutníky scházely.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Šéf klubu Petr Kovář prozradil, že pro klub byla soutěž těžká, hlavně na začátku, kdy si musela kabina po debaklech s Přítočnem nebo Vinařicemi sednout a vyjasnit, co vlastně chce. „A my chtěli od začátku postoupit, takže jsme museli dost přidat,“ usmál se Kovář.

Přiznal také, že Slavoj do I. B třídy opět posílí, ale jména jsou zatím tajná, jasněji bude po víkendu. Vybíral si hlavně mladší kluky, protože kádr je až příliš věkově nakynutý.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Finanční možnosti klubu se zdají být velmi dobré a nejen díky pronájmům místní ubytovny. Od státu dostane Slavoj peníze za pozemky, které podle zákona musí přenechat ke stavbě rychlodráhy Kladno – Praha. „Řeknu to takhle, finančně jsme zdravý klub a já co bych si mohl nechat, dám raději do fotbalu,“ usmál se sympatický šéf klubu, který od doba Novoměstského bude prvním, kdo ve městě bude kopat krajskou B třídu.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

O záchranu každý za svoje

A co se dělo v souboji o záchranu? Žádné kamarádšofty, všichni makali naplno a odmítli jakékoliv spekulace. Brandýsek doma nedal naději Lidicím, když brzy skórovaly zahraniční akvizice Erakovič a Čebotarjovs. Po přestávce přidal favorit ještě tři branky. Lidice sice zachráněny jsou, ale s kádrem něco musí udělat, jinak se výpraskům nevyhnou ani v další sezoně.

Klobuky hrály ještě nedávno B třídu, pak se jim ale tým rozpadl. Daly ho dohromady, většinou hrály vyrovnané zápasy, ale nezvládly je a jako fatální se ukázaly propadáky v Lidicích a Zlonicích. Ty jim zlomily vaz, protože honit doma sezonu s druhými Jedomělicemi bylo moc těžké. Kloučtí si navíc dali do půle vlastňáka, pak sice zkusily poslat na hřiště stále nedoléčenou hvězdu útoku Svobodu, ale rychle inkasovaly znovu a sestup byl definitivní…

Ze zbylých zápasů je zajímavý i zisk posledních Zlonic. S přeborem se málem loučily výhrou nad Pozdní, tu nakonec odvrátil Petržílka. Penalty už patřily Zlonickým a tak se loučí s hlavami nahoře.