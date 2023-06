Slavoji se povedla krátká pasáž po půlhodině hry, kdy se trefili zkušení Abrham s Roučkem. Když hosté po změně stran přišli o vyloučeného Porazila, který chytil za ostré zákroky dvě žluté, měl favorit skoro vystaráno. Ale Brandýsek v deseti paradoxně zlepšil svůj výkon, už tolik nebyla znát absence režiséra hry Tesaře a Dermek snížil. Víc mu ovšem favorit nedovolil. „Brandýsek byl hodně silný soupeř, prvních dvacet minut nás přehrával a musím říct, že jsem měl obavu, jak to dopadne,“ hlásil předseda Slavoje Petr Kovář.

Doplnil, že v přestávce si tým musel připomenout, o co hraje. „Podařilo se tým pořádně namotivovat a ten nakonec předvedl výborný výkon a já pomalu tuším, že nás cíl v podobě postupu do B třídy je na dosah,“ doplnil Kovář, jehož tým v posledním kole hostí Černuc.

Vršovický dloubák až ve Smečně

Hodně dramatický by střet o druhé místo. Smečno v něm přišlo po pokutovém kopu Mrštiny o náskok 2:1, ale penalty zvládlo i díky legendárnímu Antonínu Panenkovi a jeho dloubáku z Ďolíčku. Zdá se vám tahle věta nesmyslná? Není! „Jakub Valta ví, že jsem obrovskej Bohemák, a protože fandí klokanům také, chtěl mi udělat radost. Dloubák se mu povedl parádní,“ těšilo kouče Jiřího Vápeníka, nicméně penalty rozhodl až Václav Bažo v šesté sérii. „Hlavní střelec týmu a šel až šestý… Prostě jsem na něj zapomněl,“ vtipkoval zase Vápeník.

Lhota se v B třídě spasila, pomohla jí výhra ve Hředlích. Dolů jen Rakovnicko

Ale v zápase mu nebylo do smíchu pořád. Jedomělice začaly lépe a vedly, pak vyrovnal pěkně Valta a Bažo technickým obloučkem dal Smečnu šanci na tři body. Přišla však penalta a Mrština vyrovnal. „Tam mě pan rozhodčí (Hájek) zase zlobil jako před časem jeho kolega na Slavoji. Kratina si kryje míč, soupeř do něj narazí a je z toho penalta,“ zlobil se trenér Smečna, který šanci na druhé místo už moc reálně nevidí, jeho tým má horší vzájemný zápas s Jedomělicemi.

Kročehlavy se radují, Pozdeň se dost zlobila

V přímé bitvě stále ještě ohrožených týmů zdolaly Kročehlavy zraněními a disciplinárními tresty hodně oslabenou Pozdeň jasně 3:1 a jsou zachráněny. Hostující Oldřich Štěpánek konstatoval, že k utkání byli připraveni jen tři členové A týmu, 3 kluci z dorostu, 6 hráčů z béčka a 1 ze staré gardy. K tomu kanonýr Petr Štěpánek nastoupil v bráně… Fakt krize!

Ale Pozdeň bojovala, měla i šance, ale mladíček Sihela trefil vyběhnuvšího gólmana Pečonku. Deset minut na to domácí vedli, po kombinaci pálil Matěj Ježek. Na druhé straně Pečonka podržel domácí i při tutovce Šebesty.

Druhé dějství ovlivnila penalta proměněná Madejem. Rozhodnutí Martina Nového i jejím nařízení kritizoval Oldřich Štěpánek. „Útočník netrefil míč a nakopl našeho bránícího hráče, vymyšlená penalta,“ měl jasno šéf Pozdně.

Slaný se zachránilo, pomohli mu Východočeši

Jeho tým pak potrestal ještě Hehejík a až v závěru Petržílka snížil. „Na gólovky jsme těsně vyhráli my, na branky soupeř. Utkání mě však zklamalo - domácí Kročehlavy překvapivě hrály úplnou tužku, pan sudí evidentně ovlivnil zápas a my skoro nebyli schopni dát z padesáti hráčů do kupy jedenáctku. Střídal například Šubrt, který měl v nohách na kole asi 150 km, dorostenci hráli dopoledne zápas,“ žehral na všechno Oldřich Štěpánek.

To domácí Kročehlavy byly šťastné, nedávno jmenovaný nový kouč Miroslav Ježek splnil misi. A zápas viděl naprosto rozdílnou optikou. „Cíl je splněn, zůstáváme v soutěži. Pozdeň přijela oslabená, což bylo viditelné, jelikož si za celý zápas vytvořili tak tři nebezpečné akce, které pochytala naše jistota Bax. Z naší strany bylo cítit, že si jdeme pro výhru, protože v 6. minutě jsme už měli pět možností na otevření skóre. Povedlo se to později a od prvního gólu byla Pozdeň mimo. Skórovala pouze po naší chybě,“ mínil Ježek, který se už teď chce soustředit na příští sezonu. „Chceme pověst SK Kročehlavy opět zviditelnit a snažit se o postup. Máme skvělé trenéry v mládežnických soutěžích a spousty talentů, tak chceme hlavně zajistit, aby A tým byl pro mládež motivací a na SK Kročehlavy se hrál opět skvělý fotbal. Děkuji celému týmu za super práci,“ dodal Miroslav Ježek.

Klobuky spasil Nauš, rozhodne poslední kolo

O hodně hrály také Lidice, ale těm se teď vůbec nedaří. Ač Přítočnu o nic nejde, v pohodě nastřílelo do sítě poražených pět gólů, z toho výborný Patrik Senko čistý hattrick. Lidice navíc jednou do Brandýsku, což bude moc těžký špíl. Bodů mají stejně jako Klobuky a k tomu lepší vzájemný zápas. Klobučtí mají soka ještě těžšího – druhé Jedomělice, ale doma.

Že vůbec žijí a dýchají, o tom rozhodla jejich výhra 5:3 nad Černucí. Vyrovnaný duel rozsekl Radek Nauš v 83. minuta, pak vše jistil uzdravující se střelec Svoboda, jenž naskočil v závěru. Klobucký trenér Michal Kalík ale záchranu nijak nehrotí. „Jsme v pohodě, buď to vyjde, nebo ne. Máme mladý tým,“ usmál se.

Podívejte se: 100 let fotbalu v Družci oslavili domácí výhrou 7:0

Černuc byla lepší hlavně na začátku, tam spálila tři veletutovky. Pak už spíš dotahovala, srazil ji až pokus Nauše, který využil propadlého míče za obranu. „Už ten gól potřeboval. Řekl bych, že po přestávce jsme chtěli vyhrát víc než protivník a proto se to povedlo,“ dodal Michal Kalík.

Kde o nic nešlo, zářili střelci. Senko, Doležal a nejvíc Kořínek

V ostatních zápasech se už o tolik nehrálo, spíš o pohodu z fotbálku. Družec to měla i s velkou oslavou 100 let založení klubu a při té příležitosti nedala šanci posledním Zlonicím (7:0). O korunu krále klubových střelců se tady zase vytrvale prali Lukáš Mačura a Daniel Kořínek. Ten byl zprvu pozadu, ale nakonec Lukáše přeskočil a vyhrál 4:2.

Dramatičtější to bylo ve Vinařicích, kde Hrdlív třikrát odpověděl na vedoucí branku domácího favorita, ale v 77. minutě dal na 4:3 střelec zápasu Jan Doležal (hattrick) a jeho tým pak už zápas zavřel dalšími dvěma kousky na 6:3. „Nic extra zvláštního se nedělo, držení balónu a šance byly na naší straně, ale soupeř nás trestal z brejků. Nakonec jsme to zlomili a zápas v klidu dohráli,“ hodnotil obránce a autor první branky Robin Havlíček, který vysvětlil i absenci hrajícího kapitána a trenéra Lukáše Čičmance. „Od jedné hodiny, kdy jsme museli začít, fotbal nestíhal.“